«Никто не ожидал такой подставы»: как новосибирцы отреагировали на сложный вариант ЕГЭ по русскому — гневные мнения

Жалобы поступили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы бурно отреагировали на жалобу матери выпускницы из-за сложного текста на ЕГЭ. Она написала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, заявив, что вариант с текстом Валентина Распутина был очень трудным. Часть пользователей поддержали женщину, написавшую жалобу, а часть, наоборот, выступили с критикой.



— А почему бы не обнародовать этот текст для сограждан? Может, и правда странный, а может, выпускники читать не умеют. Помнится, несколько лет назад были страсти по Драгунскому. Я тогда этот отрывок специально прочитала. Всё нормально: читай и пиши, — отметила пользовательница Мон@шка60+.



— Все противники ЕГЭ делятся на две группы: одни считают ЕГЭ слишком сложным, другие — слишком простым, — отметил читатель с ником Сутулый.



— На пробниках давали простые варианты, потому что до этого года ЕГЭ по русскому был легкий. И все выпускники писали его на 70+. Никто не ожидал такой подставы в этом году, — уверена читательница НГС.



— Мы к противникам ЕГЭ не относимся, как раз наоборот! Я и есть та мать, что написала Екатерине Мизулиной. К подобному тексту никто не был готов, так как подобные варианты даже не разбирали с учителями, и на пробниках в том числе. Ну а то, что это фортуна, мы убедились! Уровень сложности должен быть одинаковый для всех, а у нас в этом году были тексты очень легкие и, соответственно, наисложнейший текст! — возмущена женщина.



— Каждый год на ЕГЭ одно и то же: «Это мы не проходили, это нам не задавали», «У одних был легкий вариант, у других очень сложный». Ничего не меняется. А как же те, которые, несмотря на сложность, справились с заданием? — задается вопросом eg0r0va.yuliya.



— Верните базовое советское школьное образование в школы. Чтобы родителям репетиторов в начальной школе даже не приходилось оплачивать. Тот, кто хочет дополнительные знания (китайский, углубленная информатика или история…), заниматься можно после основных уроков тем, что интересно. Сдавать по билетам. Учителя знают детей и гибко могут принять экзамен. А в вузы поступать можно онлайн. Любой преподаватель вуза, принимая экзамены, поймет, какие знания у абитуриента. Все экзамены записываются, и коррупционная составляющая будет минимизирована. Зато в вузах не будет случайных людей, — уверен читатель НГС.

— Нашлась хоть одна смелая женщина, которая сумела заявить об этом. У моей дочери был этот же текст, говорит, что на экзамене чуть не расплакалась, в 10-й раз читая этот текст и не находя проблемы. Я сама вечером прочитала его и была в шоке. Хвалю дочь, что не сдалась и написала хоть что-то. Те, кто критикует и пишет, что дети сейчас пошли «тупые», пусть попробуют написать сочинение по произведению Распутина «Пожар», которое было на ЕГЭ, а потом пишут сюда всякую чушь, господа «диванные эксперты». И если у вас или ваших детей были легкие тексты на ЕГЭ, это не означает, что вы и ваши дети умные, а все остальные тупые, — подчеркнула пользовательница.



— Товарищи, вы само задание-то к тексту ЕГЭ читали (вчитываться нужно не только в текст задания, но и в само задание!)? Сформулируйте одну из проблем текста! Может, потому что Распутин не так прост, как другие авторы, текст и составили из разнородных частей, чтобы внутри четко были видны смысловые границы? Да, в этом тексте несколько проблем. Не нужно было ничего обобщать, нужно по одной из заявленных проблем написать сочинение. Об этом учителя говорят при разборе каждого текста во время подготовки к ЕГЭ. Мой ученик (ему тоже попался Распутин) пришел с ЕГЭ и сказал: «Текст был о том, о том и о том. Я выбрал эту поставленную проблему и написал сочинение». Никакой истерики у него не было. Я его спросила: «Было ли что-то из ряда вон выходящее, чего ты не видел во время подготовки к экзамену?» Он: «Нет». Несколько лет назад был на ЕГЭ текст — фрагмент из критической статьи Белинского. А вы при виде текста Распутина плакали, — рассуждает читательница.