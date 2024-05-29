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Образование «Снимайте лифчик»: в Воронеже школьницам пришлось раздеться, чтобы попасть на ЕГЭ, — власти не нашли нарушений

«Снимайте лифчик»: в Воронеже школьницам пришлось раздеться, чтобы попасть на ЕГЭ, — власти не нашли нарушений

Косточки бюстгальтеров «пищали» внутри рамок металлодетекторов

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Некоторым девушкам пришлось писать экзамен без белья

В воронежской школе № 62 охрана заставила девочек снимать нижнее белье перед ЕГЭ по русскому языку, из-за того что оно «пищало» в рамках металлодетекторов. Об этом редакции Voronezh1.ru рассказала одна из учениц, которая попросила не называть ее имя. По ее словам, металлоискатели начали срабатывать на бюстгальтеры школьниц и охрана начала «разбираться», что же у них там пищит. В результате некоторые девушки были вынуждены показать белье охранникам, среди которых были и мужчины. Другие школьницы снимали белье.

— В мою аудиторию зашли три девушки без лифчиков. Одну девушку не пропускали в корсете. Других просили снять косточки. Девушку с брекетами допустили только через час, — рассказала собеседница Voronezh1.ru. — Лифчики снимали не в туалете. Был заход в школу, и там стояла рамка. Кто пищал, их выводили, на улице их проверяли, потом они проходили и опять пищали, и им говорили: «Снимайте лифчик». Кто-то говорил: «Показывайте». Кому-то проверяли просто шорты. Некоторые снимали в коридоре, некоторые выходили на улицу. Папа одной моей одноклассницы насчитал только на улице 11 девочек, которые выходили снимать лифчики. А сколько их было внутри, неизвестно.

В пресс-службе облправительства сообщили, что сотрудники регионального Министерства образования запросили записи с камер наблюдения. Власти предоставили отрывок записи с камер видеонаблюдения — с 09:05 до 09:23.

Судя по видео, у многих школьников возникли проблемы с тем, чтобы пройти через рамки. Парни и девушки снимали ремни и различные украшения, а потом пробовали снова. Некоторым приходилось пытаться пройти по два-три раза. Кто-то выходил на улицу. У рамок стояли мужчины.

На записи видно, что одна из девушек несколько раз пытается пройти через рамку металлодетектора, но каждый раз ее возвращают. В один из моментов она поднимает кофту — видимо, чтобы показать, что ничего запрещенного у нее с собой нет.

Чиновники уверяют, что просмотрели в общей сложности около шести часов съемки, побеседовали с работниками школы № 62, а также с теми, кто организовывал вход детей на экзамен.

— Представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции, нарушения этических норм не наблюдается, — сообщили в областном Министерстве образования. — На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов ППЭ (пункт проведения экзамена. — Прим. ред.) к выпускникам. Осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно, с привлечением охранника женского пола.

В правительстве региона подчеркнули, что экзаменационная кампания в этом году проходит с особым вниманием к мерам безопасности, и попросили учеников и их родителей это учесть.

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