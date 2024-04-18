Правила не забыли? Попробуйте правильно написать самые сложные слова Тотального диктанта

Тотальный диктант пройдет по всей России уже в эту субботу — регистрация на него всё еще открыта, и каждый желающий может проверить себя на грамотность. А пока участники вовсю готовятся и штудируют орфографические словари, мы решили вспомнить самые популярные ошибки, которые допускали участники в прошлом году. Это тест покажет, смогли бы вы получить «отлично» на Тотальном диктанте.

