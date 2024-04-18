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Образование Полезные тесты тест Правила не забыли? Попробуйте правильно написать самые сложные слова Тотального диктанта

Правила не забыли? Попробуйте правильно написать самые сложные слова Тотального диктанта

Эти ошибки зарубили не одну пятерку в прошлом году

2 647
23 комментария
Сейчас узнаем, кто из вас настоящий грамотей

Тотальный диктант пройдет по всей России уже в эту субботу — регистрация на него всё еще открыта, и каждый желающий может проверить себя на грамотность. А пока участники вовсю готовятся и штудируют орфографические словари, мы решили вспомнить самые популярные ошибки, которые допускали участники в прошлом году. Это тест покажет, смогли бы вы получить «отлично» на Тотальном диктанте.

ТЕСТ
1 / 10
Географ и этнограф, лирик и мистик, археолог и борец с браконьерами — всё это Арсеньев, и список <...> не исчерпан.
  • нимало
  • не мало
  • ни мало
  • немало
2 / 10
Ни крестьянам, ни солдатам и в голову не приходило жалеть казавшееся <...> зверье.
  • без счетным
  • безсчетным
  • бессчетным
  • бес счетным
3 / 10
Мы также <...> считать его одним из первых российских экологов.
  • в праве
  • вправе
4 / 10
Приамурский край <...> превратится в пустыню.
  • вскорости
  • в скорости
5 / 10
Оно было впитано им <...>.
  • съизмальства
  • сызмальства
  • с измальства
6 / 10
Он с горечью наблюдал за тем, насколько <...> меняются некогда дикие ландшафты.
  • координально
  • кардинально
  • каардинально
7 / 10
Дерсу был не пришельцем <...>, уссурийская тайга была его миром и домом.
  • извне
  • из вне
  • из в не
8 / 10
Дерсу никогда не стрелял в живое <...>.
  • понапрасну
  • по напрасну
9 / 10
Вместо рева тигра зазвучал свисток <...>.
  • паровоза
  • паравоза
10 / 10
В неторопливой <...> ленте Куросавы.
  • философской
  • филосовской
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Диктант Тотальный диктант Тест на грамотность Образование Русский язык Школа Уроки Правила Правописание Ошибки
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