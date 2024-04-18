Правила не забыли? Попробуйте правильно написать самые сложные слова Тотального диктанта

Тотальный диктант пройдет по всей России уже в эту субботу — регистрация на него всё еще открыта, и каждый желающий может проверить себя на грамотность. А пока участники вовсю готовятся и штудируют орфографические словари, мы решили вспомнить самые популярные ошибки, которые допускали участники в прошлом году. Это тест покажет, смогли бы вы получить «отлично» на Тотальном диктанте.
- нимало
- не мало
- ни мало
- немало
- без счетным
- безсчетным
- бессчетным
- бес счетным
- в праве
- вправе
- вскорости
- в скорости
- съизмальства
- сызмальства
- с измальства
- координально
- кардинально
- каардинально
- извне
- из вне
- из в не
- понапрасну
- по напрасну
- паровоза
- паравоза
- философской
- филосовской