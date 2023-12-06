«Тихо, Мариванна, мне бабуля звонит»: российским школьникам запретили использовать телефоны в школах. Учителя и родители против?



— Наш век — век информационных технологий и гаджетов. Сейчас и учителя, и дети, и родители крепко завязаны на использовании мобильных устройств, — уверена учитель русского языка. — Я даже в своей работе часто использую телефон. По поводу детей однозначного ответа тоже вам дать не могу. Мне кажется, что запрет использования телефонов не должен быть однозначным и безапелляционным. Здесь непонятно, как этот запрет будет регулироваться школой? Каким образом он вводится? У нас на уроках дети не используют телефоны, но они у них есть, они просто лежат в сумках. Никому это никак не мешает, но у детей есть связь с родными, и у родных тоже есть такая возможность.



По мнению родителей школьников, эта мера неоднозначная и даже кощунственная по отношению к родителям.



— У меня ребенок ходит в первый класс. Ее утром отводят в школу, в обед забирают, потом везут на тренировку, потом забирают, потом музыкальная школа, потом дом, — рассказала мама первоклассницы. — У многих детей в классе часы на руках с функцией отслеживания, у многих на телефонах эти функции включены. Я не чувствую, что мой ребенок в безопасности, когда я не имею с ним связи. Я не могу довериться учителям, потому что не всегда это люди, которым небезразличны наши дети. Не так давно мой ребенок получил травму на уроке физкультуры, всё, что сделал учитель — сказал: «Не жалуйся». Это всё. А так у ребенка есть возможность позвонить маме и сообщить о случившемся, потому что наши дети никому не нужны.