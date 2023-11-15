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Даже круглый отличник не ответит правильно на все 11 вопросов этого теста (особенно на восьмой)

Проверьте, сколько верных ответов дадите вы

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Петр I никогда бы не подумал, что вы не ответите на вопрос про Кремль

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Если вы на уроках истории думали: «Ну и зачем мне эти знания», — то сейчас самое время их использовать. Наш тест покажет, кто на самом деле слушал учительницу и запоминал все факты и даты, а кто дремал на задних партах.

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