Даже круглый отличник не ответит правильно на все 11 вопросов этого теста (особенно на восьмой)

Если вы на уроках истории думали: «Ну и зачем мне эти знания», — то сейчас самое время их использовать. Наш тест покажет, кто на самом деле слушал учительницу и запоминал все факты и даты, а кто дремал на задних партах.
Проверьте, сколько верных ответов дадите вы
Если вы на уроках истории думали: «Ну и зачем мне эти знания», — то сейчас самое время их использовать. Наш тест покажет, кто на самом деле слушал учительницу и запоминал все факты и даты, а кто дремал на задних партах.
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