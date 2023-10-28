«У меня большая обида». Преподавательница из Новосибирска не может получить досрочную пенсию — ей не засчитали 4 года стажа

Учительница русского языка и литературы Юлия Доскач, проработавшая в учебных заведениях 30 лет, не может получить пенсию. В колледже ей не засчитали в льготный стаж несколько лет работы — он полагается тем, кто работает с несовершеннолетними детьми. При этом студентов младше 18 лет должно быть больше 50% от общего числа учеников. Юлия уверяет, что она со взрослыми детьми не работает, потому что преподает на первых курсах — студентам, которые только выпустились из 9 класса. Бывают ученики постарше, но их меньше. Подробности узнала корреспондент НГС.
Не засчитали 4 года
51-летняя Юлия Доскач 30 лет проработала в учебных заведениях преподавателем русского языка и литературы. С 2013 по 2017 год она обучала подростков в Новосибирском архитектурно-строительном колледже (НАСК), и, по словам Юлии, в учебном заведении ей не засчитали льготный педагогический стаж. Теперь преподаватель не может получить досрочно страховую пенсию — до стажа в 25 лет ей не хватает 4 года.
По подсчетам сибирячки, из 30-летнего стажа 3 года она провела в декрете, но в этом случае выходит 27 лет, и женщина бы смогла получить пенсию, но из-за 4 лет работы в НАСК ей отказывают. Сейчас льготный стаж педагога оценивают примерно в 23 года.
— У меня большая обида. Сейчас год педагога и наставника, а я, отработав 30 лет, пытаюсь доказать, что мне положена пенсия. Это бьет эмоционально, — с горечью говорит Юлия. — Колледжи все одинаковые, на новом месте льготный стаж засчитывают, там — нет.
О том, что Юлии не засчитали льготный стаж, она узнала недавно: в выписке из пенсионного фонда в одном столбце отмечен льготный стаж, в другом — общий. Там, где указан общий стаж, есть пометка о колледже, а о том, что стаж относится к льготному, отметки не оказалось. По словам педагога, многие учителя выцарапывают пенсию через суд, и она уверена, что не засчитанный льготный стаж — общая проблема.
— Я больше не за пенсию борюсь. Мне обидно, что произошла такая ситуация, — объясняет женщина.
Преподавательница говорит, что она такая не одна, льготный стаж не засчитывают и другим педагогам архитектурно-строительного колледжа. Со слов Юлии, бывшие коллеги несколько раз пытались узнать, почему льготный стаж не начисляют, но конкретного ответа не получили.
Суд с пенсионным фондом
Преподавательница подала иск к Пенсионному фонду в Центральный районный суд, собрала справки, что она действительно занималась педагогической деятельностью и что больше 50% детей, которых она обучала, были несовершеннолетние. По словам педагога, среди ее студентов не могло быть больше совершеннолетних: она обучает русскому языку и литературе — предметам, которые преподают на первых курсах. Более взрослые ученики, по словам Юлии, бывают, но в группе их меньше.
Когда женщина вместе с представителем Пенсионного фонда встретилась в суде, то, по ее словам, судья заявила, что необходимо было подавать иск на работодателя. Решение вынесли в октябре, суд встал на сторону Пенсионного фонда.
В документах указано, что Юлии не засчитали стаж в архитектурно-строительном колледже, потому что в учреждении на момент работы преподавателя доля несовершеннолетних среди всех учеников была меньше. А это одно из условий получения досрочной пенсии у педагогов.
При этом преподаватель предоставила данные на начало учебного года от колледжа (справка есть распоряжении редакции НГС). В документе указано, что на начало 2013–2014 учебного года в нем обучались 760 человек, из них до 18 лет — 410 человек, то есть 53,9 %. В 2014–2015 годах там обучались 738 человек, до 18 лет — 390 человек, что составляет 52,8%. В 2015–2016 годах было 768 учеников, до 18 лет — 410 человек, 53,4%. Н в 2016–2017 годах было зачислено 756 студентов, из них до 18 лет — 402 человека или 53,2%.
Суд не принял документ, аргументировав решение тем, что колледж предоставил данные на начало учебного года, а Пенсионный фонд считает количество учеников каждый год 1 октября.
— Деток набрали, до первой сессии отчислять не будут, всем по 18 лет не могло исполниться, — негодует преподаватель.
Больше совершеннолетних
На официальный запрос НГС в социальном фонде России и социального страхования РФ по Новосибирской области ответили, что в законодательстве указаны категории граждан, которые могут получить страховую пенсию досрочно. Граждане, у которых есть соответствующий педагогический стаж, также относятся к этой категории.
Согласно закону № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсия по старости может быть назначена досрочно при наличии пенсионного коэффициента не менее 30 и если стаж работы составляет не менее 25 лет в учебных заведениях, включенных в постановление правительства РФ.
Новосибирский архитектурный колледж, по данным Пенсионного фонда, подходит под указанные условия: реализует основные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена. При этом льготный стаж засчитывают только в том случае, если в колледже обучается не менее 50 процентов детей до 18 лет.
— По имеющимся в распоряжении отделения СФР данным, в ГАПОУ «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» в отдельные годы обучается (обучалось) менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет, в связи с чем такие периоды в стаж педагогической деятельности педагогическим работникам данного учебного заведения не засчитываются, — сообщили в Пенсионном фонде.
Так в справке от колледжа оказалась одна информация, в документах Пенсионного фонда — другая. На официальный запрос журналиста НГС в самом учебном заведении не ответили.
По словам Юлии, подобное отношение к учителям ее расстраивает: обучать детей и так сложно, а кроме этого приходится с кипой бумаг ходить в разные инстанции и пытаться получить заслуженную пенсию.
— Я справедливо и честно работаю. Пенсия — это дополнительные средства к зарплате, — отмечает Юлия.
Преподавательница решила подать апелляцию, чтобы суд пересмотрел решение.
Недавно НГС рассказывал историю главного бухгалтера новосибирской школы олимпийского резерва. Татьяна не могла уволиться с работы, исполняющий обязанности директора не подписывал приказ на увольнение, а директор ставил прогулы и угрожал женщине, что она больше не сможет найти работу, потому что собралась увольняться в сезон.