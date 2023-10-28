«У меня большая обида». Преподавательница из Новосибирска не может получить досрочную пенсию — ей не засчитали 4 года стажа

Не засчитали 4 года

51-летняя Юлия Доскач 30 лет проработала в учебных заведениях преподавателем русского языка и литературы. С 2013 по 2017 год она обучала подростков в Новосибирском архитектурно-строительном колледже (НАСК), и, по словам Юлии, в учебном заведении ей не засчитали льготный педагогический стаж. Теперь преподаватель не может получить досрочно страховую пенсию — до стажа в 25 лет ей не хватает 4 года.

По подсчетам сибирячки, из 30-летнего стажа 3 года она провела в декрете, но в этом случае выходит 27 лет, и женщина бы смогла получить пенсию, но из-за 4 лет работы в НАСК ей отказывают. Сейчас льготный стаж педагога оценивают примерно в 23 года.