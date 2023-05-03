«Настоящее рабство». Как главбух месяц добивалась увольнения из новосибирской школы олимпийского резерва — ей наставили прогулов

— Оказалось, что с 1 марта мне ставили прогулы. Позиция директора была такая: я материально ответственное лицо, поэтому должна передать дела. Я объяснила, что дела была готова передать 28 февраля, а сейчас сделать этого не могу, потому что не работаю и не отвечаю ни за что.

В школе в ответ трудовой инспекции, по словам коллег Татьяны, якобы написали, что женщину не могут уволить, потому что она материально ответственное лицо и еще потому что директор был в командировке.

22 марта Татьяне пришел ответ от инспекции, что из-за ситуации в стране вводится мораторий на внеплановые проверки. В этот же день женщина написала заявление в прокуратуру, а после с ней связался представитель работодателя из школы.

— Директор угрожал через сотрудников, говорил: «Кто увольняется в сезон, те работу потом не находят». То есть намекая на то, что он способствует этому. А сезон в школе длится до 1 апреля.