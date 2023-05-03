«Настоящее рабство». Как главбух месяц добивалась увольнения из новосибирской школы олимпийского резерва — ей наставили прогулов

Главный бухгалтер новосибирской школы олимпийского резерва не могла уволиться с работы. Исполняющий обязанности директора не подписывал приказ на увольнение, а директор ставил прогулы и угрожал женщине, что она больше не сможет найти работу, потому что уволилась в сезон. Татьяна Шадрина прошла через трудовую инспекцию и прокуратуру, чтобы добиться увольнения. О проблеме бывшей сотрудницы знал даже министр спорта Новосибирской области, но не помог в ее решении. Как женщина боролась со школой и потеряла новую работу из-за отсутствия трудовой книжки — читайте в материале.
«Я не буду подписывать»
В июле 2017 года Татьяна Шадрина устроилась в «Спортивную школу олимпийского резерва по сноуборду» Новосибирской области. Женщина проработала в школе 4,5 года, а в 2022 году решила уволиться. В конце января Татьяна написала заявление на увольнение за месяц, хотя по Трудовому кодексу могла написать на увольнение за две недели.
Как вспоминает бывшая сотрудница, это была пятница. Татьяна настояла, чтобы как можно раньше разместили вакансию на сайтах объявлений, потому что сотрудника на должность главного бухгалтера найти сложно.
— Разместили вакансию, приходили кандидаты, но они не подходили. За месяц директор так и не нашел специалиста.
Все выплаты в школе проходят через казначейство, потому что организация бюджетная. Как объяснила женщина, если кто-то из сотрудников увольнялся в понедельник, то приказ составляли и отправляли платежное поручение с реестром на зачисление выплат при увольнении в пятницу, чтобы деньги точно поступили на счет в срок. Начальник отдела кадров издал приказ об увольнении, так как директор был в командировке, его обязанности исполнял другой сотрудник.
— И. о. директора говорит: «Я не буду подписывать. А что ты будешь делать?» Я сообщила, что меня вынуждают пожаловаться в инспекцию по труду.
В пятницу, 25 февраля, перед увольнением Татьяне снова сказали, что подписывать ничего не будут. Женщина подготовила все бухгалтерские отчеты, привезла их бумажные версии в Минспорт и рассказала сотрудникам министерства о том, что ее не хотят увольнять. Татьяна пообщалась даже с самим министром Сергеем Ахаповым: столкнулась с ним на лестнице. Женщина рассказала министру о своей проблеме, на что тот ответил, что разберется.
— Сергей Александрович мне говорит: «Я помогу, позвоню». В итоге он не помог и не позвонил.
28 февраля в день увольнения исполняющий обязанности директора отказался принимать дела и уехал с работы после 17:00, рабочий день Татьяны завершился в 18:00. Она позвонила ему, чтобы передать дела и получить медицинскую и трудовую книжки с соответствующей записью об увольнении, на что тот ответил: «Я ничего принимать не буду, я в бухгалтерии не понимаю, приказ на увольнение не подпишу». Другие сотрудники понимали абсурдность ситуации с увольнением, но помочь Татьяне не смогли, многие боялись за свое рабочее место и не хотели ссориться с начальством.
Бухгалтер собрала свои вещи, а рабочие документы оставила исполняющему обязанности на столе. Больше на работу Татьяна не выходила, потому что 28 февраля был ее последний день. Приказ об увольнении руководство так и не подписало. 1 марта с женщиной никто не связался, только спросили из Минспорта, действительно ли она уволилась.
С 1 марта ставили прогулы и месяц не отдавали трудовую книжку
Татьяна написала обращение в инспекцию по труду, потому что ни трудовую, ни медицинскую книжки женщине не отдали, кроме того, она не получила расчет. Инспекция начала проверку, бывшая сотрудница узнала об этом от коллег.
— Оказалось, что с 1 марта мне ставили прогулы. Позиция директора была такая: я материально ответственное лицо, поэтому должна передать дела. Я объяснила, что дела была готова передать 28 февраля, а сейчас сделать этого не могу, потому что не работаю и не отвечаю ни за что.
В школе в ответ трудовой инспекции, по словам коллег Татьяны, якобы написали, что женщину не могут уволить, потому что она материально ответственное лицо и еще потому что директор был в командировке.
22 марта Татьяне пришел ответ от инспекции, что из-за ситуации в стране вводится мораторий на внеплановые проверки. В этот же день женщина написала заявление в прокуратуру, а после с ней связался представитель работодателя из школы.
— Директор угрожал через сотрудников, говорил: «Кто увольняется в сезон, те работу потом не находят». То есть намекая на то, что он способствует этому. А сезон в школе длится до 1 апреля.
Поставили неверную дату увольнения
23 марта работодатель наконец-то издал приказ о том, что Татьяну увольняют, спустя полтора месяца после заявления. В это время на фоне стресса у женщины, по ее словам, испортилось здоровье, и она не могла ходить, поэтому попросила направить трудовую книжку на дом.
— Они указали неверный адрес дома, в нашей программе точно должен был стоять правильный, ошибки там недопустимы. Отправили с курьером книжку, мне он позвонил, говорит: номер дома указан, которого нет. Курьер принес документы, но даже здесь работодатель сделал какую-то гадость.
Дату увольнения в книжке указали неверную, вместо февраля поставили март, а то время пока Татьяна не была на работе, с 1 по 23 марта ставили прогулы, но увольнение было по собственному желанию. Женщина решила пойти в суд, потому что она честно отработала в школе 4,5 года, а ей решили проставить прогулы. При этом из-за того, что сотруднице не отдавали трудовую книжку, она лишилась другого места работы.
Татьяна связалась с юристом, чтобы узнать, как исправить дату увольнения, они составили исковое заявление и подали его в суд 18 апреля 2022 года. Начался судебный процесс, и параллельно проверку проводила прокуратура региона, но проверяли они только то, что женщине не выдали трудовую книжку и не выплатили расчет при увольнении. В решении прокуратуры (документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.) указано, что школу планируют привлечь к административной ответственности.
— Дату увольнения в трудовой книжке мне поставили на 23 марта. Менять ее не хотели, изменили только в этом году, 15 марта, после решения суда.
С 18 апреля по 26 октября шли судебные разбирательства. На каждом из них, по воспоминаниям Татьяны, директор просил отказать в полном удовлетворении иска.
Решение суда Татьяна получила 5 декабря по почте, а работодатель почему-то не забрал его. В школе решили ничего не менять по принципу «нет бумажки, нет и дела». В 2022 году изменения в книжку так и не внесли, хотя женщина просила представителя работодателя закрыть вопрос до конца года.
— В январе тоже ничего не сделали, тогда я подала запрос через «Госуслуги» на электронную книжку, посмотреть, какая указана запись там. Оказалось, что из электронной они и вовсе убрали запись об увольнении, как будто я продолжаю работать.
«Директор нагрубил судебному приставу»
Татьяна написала заявление на выдачу исполнительного листа в суде, в феврале забрала его и 16 февраля записалась на прием к судебным приставам. А 17 февраля работодатель написал женщине письмо, чтобы она указала свои реквизиты для выплаты компенсации.
По решению суда школа должна была выплатить Татьяне компенсацию и внести изменения в трудовую книжку. Но в письме, которое отправили женщине от руководства, по ее словам, было написано: «Просим вас предоставить банковские реквизиты для исполнения решения суда». Такой исход бывшую сотрудницу не устроил, 21 февраля Татьяна написала заявление о возбуждении исполнительного производства, 22-го постановление составили приставы.
— Оказалось, что директор нагрубил судебному приставу, — об этом Татьяне рассказала сама пристав. — Пристав в постановлении написала, что организация только внесет изменения в трудовую книжку, потому что это государственное учреждение и денежную компенсацию можно получить только через казначейство.
В итоге директору школы выписали штраф в 50 тысяч рублей по исполнительному производству. Представитель ГАУ СШОР по сноуборду, по словам Татьяны, приехал к приставам и начал рассказывать, что якобы сотрудница написала заявление на ведение электронной трудовой, хотя такого, как оказалось, не было. Кроме того, представитель школы жаловался, что не может связаться с Татьяной. Она действительно заблокировала личный номер телефона директора в последний рабочий день, но он мог позвонить с рабочего.
— Мне с ним лично общаться не хотелось. Я когда работала последние дни, он говорил: «Увидимся в суде, я увольнять тебя не буду. Сиди, жди, когда я следующего найду». Высказывания были в духе, что я смогу уволиться, только когда он разрешит. После директор уехал в командировку.
Приставы встали на сторону бывшей сотрудницы и сообщили, что школа готова выплатить компенсацию и внести изменения в трудовую книжку. По мнению Татьяны, в решении дела помог волшебный штраф в 50 тысяч рублей за неисполнение решения суда.
Сейчас школа решила оспаривать решение приставов в суде, информация об этом появилась на сайте Кировского районного суда.
— Я не знаю, почему работодатель так тянул дело. На суде директор говорил, что пришла главный бухгалтер и нашла в моей деятельности ошибки, которые нанесли ущерб школе. Я знаю, что никакого ущерба быть не могло, вероятно, меня так хотели запугать, чтобы я забрала заявление. Позиция директора школы такова: он запугивает, и все увольняются, только когда он разрешит. Настоящее рабство, было очень тяжело, — говорит Татьяна Шадрина, бывший главный бухгалтер школы олимпийского резерва.
Разбирательства, по словам сибирячки, были тяжелыми, себе в убыток, на фоне стресса у нее обострились хронические заболевания.
«Угроз от директора не поступало»: ответ Министерства физической культуры и спорта
Журналист пыталась связаться с представителями школы олимпийского резерва по сноуборду по официальному номеру, указанному на сайте, но дозвониться не удалось. Также на звонки и сообщения не ответил директор школы.
На запрос НГС в Минспорте сообщили, что заявление на увольнение поступило 28 января, тогда директор школы был в отпуске, а после в командировке. Поэтому директор и бывшая сотрудница договорились о том, что дела по бухгалтерии Татьяна передаст новому сотруднику, когда он устроится на работу, или директору после выхода из отпуска. Угроз, по словам Минспорта, от директора не было.
С 1 марта, отметили в Минспорте, Татьяна перестала выходить на связь, при этом сотрудники пытались с ней связаться, чтобы она передала дела и приглашали для выдачи трудовой книжки. Увольнение сотрудницы произошло только 23 марта.
В пресс-службе подтвердили, что Татьяна обратилась в суд, после чего в трудовой книжке изменили дату увольнения на 28 февраля и выплатили деньги.
После случившегося в учреждении провели служебную проверку и разъяснительную работу с начальником отдела кадров. Министерство же проверку не проводило, потому что обращение к ним не поступало.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ГАУ ДО НСО «СШОР по сноубурду» образовано в 2016 году. Директором является Антон Благовидов (заслуженные тренер Россиии, старший тренер сборной команды России по сноуборду), учредители — правительство НСО, департамент спорта и Министерство спорта области. В марте 2023 года у школы действительно появился штраф по постановлению судебного пристава.
Также Антону Благовидову принадлежит 25% компании ООО «Сноупарк», другие 25% — Екатерине Лариной, 50% — Николаю Колокольцову. Выручка компании на конец 2021 года составила 454 тысячи рублей, чистая прибыль — 306 тысяч рублей.
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