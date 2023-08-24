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Новосибирский СУНЦ НГУ вошел в топ-10 лучших школ России — на каком он месте

Большинство лидеров рейтинга 2023 года находятся в Москве

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Всего в топ-300 лучших школ России вошли шесть образовательных учреждений Новосибирска

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Новосибирский СУНЦ НГУ вошел в десятку лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в 2023 году. Рейтинг опубликовало агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

О том, что СУНЦ НГУ попал в рейтинг, сообщили в пресс-службе учебного заведения. Новосибирская Физмат-школа заняла 5-е место. Первые четыре строчки занимают московские школы: Лицей НИУ ВШЭ, Бауманская инженерная школа № 1580, Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства и Предуниверситарий МИФИ.

— Доля поступивших на бюджет выпускников СУНЦ НГУ в 2021–2022 году составила 63,4%, а доля олимпиадников, поступивших без вступительных испытаний, — 25,2%, — сообщают аналитики.

Также СУНЦ НГУ занял 8-е место в рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников.

— Рейтинг отразил рост конкурентоспособности региональных школ на фоне столичных — за четыре года доля последних в рейтинге уменьшилась с 45 до 31%. То есть чтобы поступить в сильный университет, не обязательно учиться в Москве: почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы, — отмечают авторы исследования.

Всего в топ-300 лучших школ России вошли шесть образовательных учреждений Новосибирска, четыре из которых находятся в Академгородке. Помимо СУНЦ НГУ, это Гимназия № 1 (82), Лицей № 130 (100), Инженерный лицей НГТУ (158), Гимназия № 6 «Горностай» (163) и Гимназия № 3 в Академгородке (289).

ООО «РАЭКС-Аналитика» создано в 2015 году. До этого времени коллектив «РАЭКС-Аналитики» работал в составе первого российского рейтингового агентства «Эксперт РА», основанного в 1997 году, под общим брендом RAEX. «РАЭКС-Аналитика» занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности. Генеральный директор — Гришанков Дмитрий.

В прошлом году Лицей № 130 и физико-математическая школа при НГУ вошли в топ-100 лучших школ России. ФМШ заняло 11-ю строчку, а Лицей № 130 имени Академика М. А. Лаврентьева занял 45-е место.

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