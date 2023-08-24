Новосибирский СУНЦ НГУ вошел в топ-10 лучших школ России — на каком он месте

Новосибирский СУНЦ НГУ вошел в десятку лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в 2023 году. Рейтинг опубликовало агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).
О том, что СУНЦ НГУ попал в рейтинг, сообщили в пресс-службе учебного заведения. Новосибирская Физмат-школа заняла 5-е место. Первые четыре строчки занимают московские школы: Лицей НИУ ВШЭ, Бауманская инженерная школа
— Доля поступивших на бюджет выпускников СУНЦ НГУ в 2021–2022 году составила 63,4%, а доля олимпиадников, поступивших без вступительных испытаний, — 25,2%, — сообщают аналитики.
Также СУНЦ НГУ занял 8-е место в рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников.
— Рейтинг отразил рост конкурентоспособности региональных школ на фоне столичных — за четыре года доля последних в рейтинге уменьшилась с 45 до 31%. То есть чтобы поступить в сильный университет, не обязательно учиться в Москве: почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы, — отмечают авторы исследования.
Всего в топ-300 лучших школ России вошли шесть образовательных учреждений Новосибирска, четыре из которых находятся в Академгородке. Помимо СУНЦ НГУ, это Гимназия
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