Лицей № 130 и физико-математическая школа при НГУ вошли в топ-100 лучших школ России

8 новосибирских школ попали в рейтинг агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»). Агентство в восьмой раз провело исследование поступления абитуриентов в лучшие вузы России.

Рейтинг составлен из 200 учебных заведений: чем выше место, тем больший процент выпускников смогли попасть в престижные учреждения высшего образования.