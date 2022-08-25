Лицей
№ 130 и физико-математическая школа при НГУ вошли в топ-100 лучших школ России
Большинство лидеров рейтинга 2022 года расположены в Москве
8 новосибирских школ попали в рейтинг агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»). Агентство в восьмой раз провело исследование поступления абитуриентов в лучшие вузы России.
Рейтинг составлен из 200 учебных заведений: чем выше место, тем больший процент выпускников смогли попасть в престижные учреждения высшего образования.
В топ-100 этого исследования попали два заведения из Новосибирска. Одиннадцатую строчку в рейтинге заняла ФМШ (Специализированный учебно-научный центр НГУ в Академгородке). В 2018 году физматшкола становилась в рейтинге третьей. Лицей
Еще 6 школ оказались во второй части рейтинга. Гимназия
Ознакомиться с рейтингом полностью можно по ссылке.
ООО «РАЭКС-Аналитика» создано в 2015 году. До этого времени коллектив «РАЭКС-Аналитики» работал в составе первого российского рейтингового агентства «Эксперт РА», основанного в 1997 году, под общим брендом RAEX. «РАЭКС-Аналитика» занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности. Генеральный директор — Гришанков Дмитрий.
В июле выпускник СУНЦ НГУ (ФМШ) НГУ Назим Мустафин выиграл золотую медаль на