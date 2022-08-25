СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 60.00
eur 59.51
Тема дняНовосибирец решил открыть русскую ИКЕА
Все новости
Все новости

Лицей № 130 и физико-математическая школа при НГУ вошли в топ-100 лучших школ России

Большинство лидеров рейтинга 2022 года расположены в Москве

545

Физматшкола при НГУ ранее занимала третью строчку в общероссийском рейтинге. В этом году она опередила всех новосибирских конкурентов, но ее место далеко от первой десятки

Поделиться

8 новосибирских школ попали в рейтинг агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»). Агентство в восьмой раз провело исследование поступления абитуриентов в лучшие вузы России.

Рейтинг составлен из 200 учебных заведений: чем выше место, тем больший процент выпускников смогли попасть в престижные учреждения высшего образования.

В топ-100 этого исследования попали два заведения из Новосибирска. Одиннадцатую строчку в рейтинге заняла ФМШ (Специализированный учебно-научный центр НГУ в Академгородке). В 2018 году физматшкола становилась в рейтинге третьей. Лицей № 130 имени Академика М. А. Лаврентьева занял 45-е место.

Еще 6 школ оказались во второй части рейтинга. Гимназия № 3 в Академгородке расположилась на 110-й строчке. Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка — на 149-й. Вторая Новосибирская гимназия — на 162-м месте. Гимназия № 6 «Горностай» — 133-я строчка. Инженерный лицей НГТУ расположился на 118-м месте, гимназия № 1 — на 181-м.

Ознакомиться с рейтингом полностью можно по ссылке.

ООО «РАЭКС-Аналитика» создано в 2015 году. До этого времени коллектив «РАЭКС-Аналитики» работал в составе первого российского рейтингового агентства «Эксперт РА», основанного в 1997 году, под общим брендом RAEX. «РАЭКС-Аналитика» занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности. Генеральный директор — Гришанков Дмитрий.

В июле выпускник СУНЦ НГУ (ФМШ) НГУ Назим Мустафин выиграл золотую медаль на 33-й Международной биологической олимпиаде школьников (IBO-2022). Он участвовал в состязании в составе российской команды.

Образование в РоссииОбразование в НовосибирскеРейтинг школ России
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2