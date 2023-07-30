«Я должна была стать конвейером по подготовке стобалльников». Честный рассказ учителя русского языка

Москвичка Анна Царегородцева год за годом готовит детей к ЕГЭ и ОГЭ. Она — преподаватель русского языка и литературы, которая сама разрабатывала пособие по подготовке к главному экзамену. В этой колонке для портала MSK1.RU Анна рассказала, почему ее ученики, которые могут сдать ЕГЭ на
В моем утопическом мире преподавателя русского языка все ученики сдают экзамен на
Когда-то и я сдавала ЕГЭ. Возможно, мне повезло, потому что со страхом не сдать, с минимальными баллами, с тревогами и депрессиями я столкнулась только в
У меня не было репетиторов, в школе почти не готовили, единственный купленный учебник я прорешала меньше чем наполовину. И хорошо, если я написала хотя бы парочку пробников. И всё равно я хотела «сотку».
Я начала преподавать и поняла, что мое поступление было большой удачей, его даже можно считать почти чудом. У меня практически не было подготовки, а в той, что была, не было никакой системы. Помогая готовиться к экзамену другим, я узнала, что существует кодификатор, в котором указаны темы, встречающиеся в тесте, что каждое задание проверяет определенное правило, что список этих правил ограничен.
Всё выглядело очень легко: берешь задание, понимаешь, какие темы нужно знать, чтобы выполнить его идеально, разбираешь теорию с учеником, закрепляешь на практике, а потом начинаешь решать много-много однотипных заданий из тестовой части ЕГЭ — готово, вы восхитительны.
С каждым годом их становилось больше, но было всё-таки меньше, чем могло быть. Через
Некоторые одиннадцатиклассники, приходя ко мне, совершенно не помнили спряжения, ничего не знали про отглагольные прилагательные и расставляли запятые интуитивно, но они быстро и легко схватывали материал, и я радостно потирала руки. Мы довольно бодро проходили большое количество заданий, а потом останавливались.
Сначала я списывала это на усталость, середину года, стресс, пыталась найти какие-то объяснения тому, почему ребенок, который шел так хорошо, вдруг останавливался. Мы были стабильны, но дальше не двигались. Получались какие-то
Возможно, им помогают проходные баллы прошлых лет, возможно, школьные учителя, возможно, присутствует неуверенность в себе. И я думаю, что даже всё вместе. Ребенок не верит в то, что он, имея тройку или слабую четверку, может вдруг хорошо сдать экзамен.
Дети получают результаты пробников, приходят ко мне и говорят: «У меня чуть ли не лучший результат в классе! Лучше, чем у меня, только у отличников!» И это их почему-то совсем не мотивирует получить на реальном экзамене результат еще выше. Они смотрят на меня взглядом, в котором читается: «А не аферистка ли Вы, Анна Андреевна?» И я уже знаю этот взгляд — сначала появляется он, а потом наша точка «стоп».
Ребенок ставит себе планку в
Я стараюсь объяснить, что русский язык — один из самых легких экзаменов, а для поступления важен общий балл, поэтому русский может очень хорошо подстраховать, если что-то пойдет не так с литературой, физикой, математикой и т. д., но прислушиваются ко мне, если честно, очень редко.
У меня много учеников, которые приходят с запросом: «Чем больше, тем лучше». За их прогрессом не так интересно наблюдать, потому что они приходят с очень хорошей базой. Иногда бывают ученики с минимальными запросами — тут, безусловно, интереснее.
И моя самая большая боль — это те ученики, которые «а больше мне не надо».
После того как приходят результаты, я всегда спрашиваю учеников, довольны ли они своими баллами. Когда кто-то собирался сдать на 70, а сдал на 85 — мне прилетает фейерверк благодарности из смайликов и восклицательных знаков. Не использую фразу: «А я ведь говорила!», хотя иногда очень хочется.
Когда кто-то, кто собирался сдать на 70, получает свои 70, он рад — я рада, что он рад, но мне всё-таки становится грустно за эту радость.
Ладно, пусть в моем утопическом мире преподавателя русского языка не все ученики сдают экзамен на
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