«Я должна была стать конвейером по подготовке стобалльников». Честный рассказ учителя русского языка



Возможно, им помогают проходные баллы прошлых лет, возможно, школьные учителя, возможно, присутствует неуверенность в себе. И я думаю, что даже всё вместе. Ребенок не верит в то, что он, имея тройку или слабую четверку, может вдруг хорошо сдать экзамен.

Дети получают результаты пробников, приходят ко мне и говорят: «У меня чуть ли не лучший результат в классе! Лучше, чем у меня, только у отличников!» И это их почему-то совсем не мотивирует получить на реальном экзамене результат еще выше. Они смотрят на меня взглядом, в котором читается: «А не аферистка ли Вы, Анна Андреевна?» И я уже знаю этот взгляд — сначала появляется он, а потом наша точка «стоп».

