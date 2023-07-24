«Не обратили внимание на состояние депрессии»: директора школы №102 наказала мэрия

— Взяли нас в ежовые рукавицы, поставили на внутришкольный учет. При этом 3 февраля на медосмотре у нее выявили состояние депрессии, но никто на это не обратил внимание, и продолжили давить на ребенка, — рассказала Дарья Н.

По словам женщины, психолог, которой она давала разрешение на работу с ребенком из школы уволилась.

— В предыдущем результате СПТ-показатели были в границах нормы, с незначительными отклонениями. Психолог сказала, что ничего критичного нет и дала рекомендации посетить открытые пространства города и съездить отдохнуть с ребенком на пару дней. Такие показатели, как тревожность, были снижены в сравнением с прошлым годом, - рассказала Дарья. - В новом же СПТ, с которым меня активно хотели ознакомить сразу после трагедии, эти показатели зашкаливали, например, тревожность составляла 80%, принятие ассоциативных установок 100%, импульсивность 90%, меня поразили эти цифры, потому что в предыдущем варианте всё было достаточно спокойно.