«Не обратили внимание на состояние депрессии»: директора школы №102 наказала мэрия

Департамент образования мэрии Новосибирска решил наказать директора школы №102. Ранее стало известно, что ученица этой школы попыталась покончить с собой в феврале 2023 года.
До этого психолог, которая не смогла заметить, что девочка в депрессии, из школы уволилась — по собственному желанию. Об этом НГС рассказала мама девочки Дарья Н., предоставив ответы департамента образования.
— Департаментом образования мэрии и города Новосибирска принято решение о вынесении дисциплинарного взыскания директору МБОУ СОШ № 102 Курбатовой В. В., — указано в ответе мэрии.
Как следует из ответов, который департамент образования мэрии Новосибирска, в школе были многочисленные нарушения. В частности, найдя в социальных сетях фотографии несовершеннолетней Оли (имя изменено - прим. ред) в облаке пара непонятного происхождения, учителя тут же решили, что девочка курит и, по словам Дарьи, начали на нее давить. Эту постановку на внутришкольный учет чиновники посчитали незаконной. При этом на психологическое состояние ребенка внимание никто не обратил.
— Взяли нас в ежовые рукавицы, поставили на внутришкольный учет. При этом 3 февраля на медосмотре у нее выявили состояние депрессии, но никто на это не обратил внимание, и продолжили давить на ребенка, — рассказала Дарья Н.
По словам женщины, психолог, которой она давала разрешение на работу с ребенком из школы уволилась.
— В предыдущем результате СПТ-показатели были в границах нормы, с незначительными отклонениями. Психолог сказала, что ничего критичного нет и дала рекомендации посетить открытые пространства города и съездить отдохнуть с ребенком на пару дней. Такие показатели, как тревожность, были снижены в сравнением с прошлым годом, - рассказала Дарья. - В новом же СПТ, с которым меня активно хотели ознакомить сразу после трагедии, эти показатели зашкаливали, например, тревожность составляла 80%, принятие ассоциативных установок 100%, импульсивность 90%, меня поразили эти цифры, потому что в предыдущем варианте всё было достаточно спокойно.
При этом частный психолог, к которому женщина с дочкой ходили с октября 2022 года, ничего подобного у ребёнка, по словам Дарьи не увидел.
Семиклассница Оля попыталась покончить с собой в феврале 2023 года, девочку спасли медики, а проверять работу учебного заведения начали следователи СК и чиновники. Сейчас, по словам мамы, ребенок чувствует себя гораздо лучше, и несмотря на тяжелое испытание, закончила год без троек. Тем не менее осенью в школу №102 девочка не вернется — мама уже забрала ее документы, чтобы перевести Олю в другое учебное заведение.
Ранее НГС опубликовал историю другой ученицы школы №102 и ее мамы. Женщине пришлось в суде доказывать, что она хорошо воспитывает свою дочку. После публикации НГС эту историю решила изучить прокуратура.