Мать в суде доказала, что хорошо воспитывает дочку, — теперь деятельность школы, полиции и КДН проверит прокуратура

Как рассказала женщина журналистам НГС, пятиклассница Лиза (имя несовершеннолетней изменено) решила привлечь к себе внимание рассказами о том, что с ней плохо обращается мать. Но, даже когда стало известно, что это выдумки, проверки семьи не закончились. Анастасию Ш. привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение по воспитанию ребенка, семью поставили на учет в ПДН. То, что она нормальная мать, Анастасии Ш. пришлось доказывать в суде.