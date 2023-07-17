Мать в суде доказала, что хорошо воспитывает дочку, — теперь деятельность школы, полиции и КДН проверит прокуратура

Прокуратура Советского района проверит деятельность школы
Как рассказала женщина журналистам НГС, пятиклассница Лиза (имя несовершеннолетней изменено) решила привлечь к себе внимание рассказами о том, что с ней плохо обращается мать. Но, даже когда стало известно, что это выдумки, проверки семьи не закончились.
В мае 2023 года Советский районный суд счел, что состава административного правонарушения в действиях женщины не было и наказывать ее не за что, однако даже после этого Анастасия и Лиза продолжали числиться на другом учете. После публикации НГС изучить сложившуюся ситуацию решили в прокуратуре Советского района.
— Прокуратура даст оценку правомерности постановки ребенка на учет, работе образовательного учреждения, отдела полиции и комиссии по делам несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее НГС писал о том, что мама студента музыкального колледжа заявила о травле сына со стороны других учащихся и даже педагогов. Они специально приехали из Казахстана, чтобы получить музыкальное образование.