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Мать в суде доказала, что хорошо воспитывает дочку, — теперь деятельность школы, полиции и КДН проверит прокуратура

Разбирательство началось после публикации НГС

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Девочка рассказывала, что дома с ней плохо обращаются, и записывала на полях тетрадей мысли суицидального характера

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Прокуратура Советского района проверит деятельность школы № 102, полиции и комиссии по делам несовершеннолетних после публикации НГС. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. Поводом для разбирательства стал конфликт Анастасии Ш., дочь которой поставили на учет в ПДН, комиссии по делам несовершеннолетних и руководящего состава школы.

Как рассказала женщина журналистам НГС, пятиклассница Лиза (имя несовершеннолетней изменено) решила привлечь к себе внимание рассказами о том, что с ней плохо обращается мать. Но, даже когда стало известно, что это выдумки, проверки семьи не закончились. Анастасию Ш. привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение по воспитанию ребенка, семью поставили на учет в ПДН. То, что она нормальная мать, Анастасии Ш. пришлось доказывать в суде.

В мае 2023 года Советский районный суд счел, что состава административного правонарушения в действиях женщины не было и наказывать ее не за что, однако даже после этого Анастасия и Лиза продолжали числиться на другом учете. После публикации НГС изучить сложившуюся ситуацию решили в прокуратуре Советского района.

— Прокуратура даст оценку правомерности постановки ребенка на учет, работе образовательного учреждения, отдела полиции и комиссии по делам несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее НГС писал о том, что мама студента музыкального колледжа заявила о травле сына со стороны других учащихся и даже педагогов. Они специально приехали из Казахстана, чтобы получить музыкальное образование.

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