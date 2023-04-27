В марафоне «Знание.Первые» приняли участие 22 тысячи человек

Марафон «Знание.Первые» можно было смотреть и онлайн, сейчас материалы также доступны для зрителей. Все лекции и интервью уже выложены в открытый доступ на сайте Общества «Знание», в сообществе во «ВКонтакте» и виртуальном пространстве «КоМета».