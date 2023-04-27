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В марафоне «Знание.Первые» приняли участие 22 тысячи человек

С лекциями перед ними выступили политики, деятели культуры и представители госкорпораций

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Марафон «Знание.Первые» проходил с 24 по 26 апреля

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Российский федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» завершился. Как сообщили организаторы, в нем приняли участие более 22 тысяч зрителей. С лекциями выступили почти 200 экспертов и специалистов из разных областей. Спикеры марафона в том числе поделились с молодыми участниками практической информацией, необходимой для поиска своего призвания: рассказали какие сферы деятельности и профессии наиболее перспективны, какие личные качества и компетенции развивать, как воспользоваться цифровыми технологиями для достижения успеха, с каких проектов и инициатив начинать свой путь в выбранной сфере деятельности.

В большую команду наставников, которые делились личным опытом, рассказывали о трендах, возможностях, существующих проектах, мерах поддержки молодежи, вошли государственные деятели премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совета безопасности и экс-президент России Дмитрий Медведев, министр просвещения Сергей Кравцов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и другие. Сферу культуры и искусства представляли альтист и дирижер Юрий Башмет, актер Дмитрий Харатьян и рэпер Птаха и другие. Ключевыми спикерами от крупнейших предприятий стали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, глава Роскосмоса Юрий Борисов, генеральный директор — председатель правления «РЖД» Олег Белозеров. Также выступали авторитетные ученые, общественные деятели, психологи, экономисты, преподаватели, знаменитые спортсмены.

Марафон «Знание.Первые» можно было смотреть и онлайн, сейчас материалы также доступны для зрителей. Все лекции и интервью уже выложены в открытый доступ на сайте Общества «Знание», в сообществе во «ВКонтакте» и виртуальном пространстве «КоМета».

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