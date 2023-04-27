В марафоне «Знание.Первые» приняли участие 22 тысячи человек

Российский федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» завершился. Как сообщили организаторы, в нем приняли участие более
В большую команду наставников, которые делились личным опытом, рассказывали о трендах, возможностях, существующих проектах, мерах поддержки молодежи, вошли государственные деятели премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совета безопасности и экс-президент России Дмитрий Медведев, министр просвещения Сергей Кравцов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и другие. Сферу культуры и искусства представляли альтист и дирижер Юрий Башмет, актер Дмитрий Харатьян и рэпер Птаха и другие. Ключевыми спикерами от крупнейших предприятий стали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, глава Роскосмоса Юрий Борисов, генеральный директор — председатель правления «РЖД» Олег Белозеров. Также выступали авторитетные ученые, общественные деятели, психологи, экономисты, преподаватели, знаменитые спортсмены.
Марафон «Знание.Первые» можно было смотреть и онлайн, сейчас материалы также доступны для зрителей. Все лекции и интервью уже выложены в открытый доступ на сайте Общества «Знание», в сообществе во «ВКонтакте» и виртуальном пространстве «КоМета».