За сутки больше 10 тысяч заявлений подали новосибирцы, чтобы записать детей в первый класс

В Новосибирской области 10 тысяч заявлений подали за сутки записи детей в первый класс. Запись стартовала в ночь на 1 апреля. Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, к утру 2 апреля
— Первый день записи прошел успешно, технических проблем не зафиксировано. Сервис был заранее подготовлен к старту приемной кампании, было проведено тестирование системы. Наши специалисты ведут круглосуточный мониторинг работоспособности сервиса, чтобы новосибирцы могли оперативно и легко подать заявление в дистанционном режиме. Не подтверждаем наличие технических проблем с подачей заявлений в лицей Технополис. Туда подано 186 заявлений, все успешно через «Госуслуги», заявок в техподдержку не зафиксировано, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
А в правительстве напомнили, что в случае сложностей можно звонить в Министерство цифрового развития по номеру (383) 238–77–77. Заявление через Госуслуги можно отправить до 30 июня. В школу не по месту регистрации подать заявление можно с 6 июля по 5 сентября.
Звонить из-за возникших проблем с записью можно в районные отделы образования. Номера телефонов НГС собрал в один материал.