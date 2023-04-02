За сутки больше 10 тысяч заявлений подали новосибирцы, чтобы записать детей в первый класс

А в правительстве напомнили, что в случае сложностей можно звонить в Министерство цифрового развития по номеру (383) 238–77–77. Заявление через Госуслуги можно отправить до 30 июня. В школу не по месту регистрации подать заявление можно с 6 июля по 5 сентября.

Звонить из-за возникших проблем с записью можно в районные отделы образования. Номера телефонов НГС собрал в один материал.