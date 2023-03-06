В гардероб не принимают шапки: студентам СГУПСа начнут выдавать пакеты, чтобы они могли сдавать вещи

В Сибирском государственном университете путей сообщения после публикации НГС решили выдавать прозрачные пакеты, чтобы студенты могли сдавать шапки и шарфы в гардероб.
Один из студентов СГУПСа оставил гневный отзыв в сервисе 2ГИС о том, что в гардероб невозможно сдать шапки и шарф ни в рукаве куртки, ни в личном пакете, поэтому приходится носить вещи с собой в университете.
В университете на запрос НГС подтвердили, что проблема существует. Это связано с тем, что вещи студентов выпадают из рукавов одежды, из-за чего нарушается работа гардероба и теряются вещи. Сдавать же в личном пакете вещи запрещено, потому что обычно вещи складывают в непрозрачные пакеты, а в них нельзя проконтролировать содержимое, а это недопустимо по антитеррористической безопасности.
— Решение данного вопроса найдено: планируется приобретение прозрачных пакетов для размещения в них этой мелкой одежды, — сообщили в университете.
Также студенты жаловались на то, что в вузе существует дресс-код и если обучающийся одет неподобающе, то охранник не пускает в здание. В пресс-службе отметили, что существуют правила распорядка, которые создали совместно со студентами. По одному из пунктов обучающиеся должны носить одежду делового стиля, разрешается применение джинсы.
— Вход в вуз в несоответствующем виде — в спортивной, пляжной одежде, в шортах, майках, открытых топиках, прозрачных блузах, сланцах, кепках и так далее — запрещен.
Ранее после публикации НГС в Новосибирском государственном техническом университете решили выдать охранникам персональные видеорегистраторы, чтобы те не грубили студентам.