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В гардероб не принимают шапки: студентам СГУПСа начнут выдавать пакеты, чтобы они могли сдавать вещи

Ранее студенты жаловались, что им приходится носить шапки и шарфы с собой в университете

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Студенты не могли сдавать шапки в гардероб

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В Сибирском государственном университете путей сообщения после публикации НГС решили выдавать прозрачные пакеты, чтобы студенты могли сдавать шапки и шарфы в гардероб.

Один из студентов СГУПСа оставил гневный отзыв в сервисе 2ГИС о том, что в гардероб невозможно сдать шапки и шарф ни в рукаве куртки, ни в личном пакете, поэтому приходится носить вещи с собой в университете.

В университете на запрос НГС подтвердили, что проблема существует. Это связано с тем, что вещи студентов выпадают из рукавов одежды, из-за чего нарушается работа гардероба и теряются вещи. Сдавать же в личном пакете вещи запрещено, потому что обычно вещи складывают в непрозрачные пакеты, а в них нельзя проконтролировать содержимое, а это недопустимо по антитеррористической безопасности.

— Решение данного вопроса найдено: планируется приобретение прозрачных пакетов для размещения в них этой мелкой одежды, — сообщили в университете.

Также студенты жаловались на то, что в вузе существует дресс-код и если обучающийся одет неподобающе, то охранник не пускает в здание. В пресс-службе отметили, что существуют правила распорядка, которые создали совместно со студентами. По одному из пунктов обучающиеся должны носить одежду делового стиля, разрешается применение джинсы.

— Вход в вуз в несоответствующем виде — в спортивной, пляжной одежде, в шортах, майках, открытых топиках, прозрачных блузах, сланцах, кепках и так далее — запрещен.

Ранее после публикации НГС в Новосибирском государственном техническом университете решили выдать охранникам персональные видеорегистраторы, чтобы те не грубили студентам.

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