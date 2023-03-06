В гардероб не принимают шапки: студентам СГУПСа начнут выдавать пакеты, чтобы они могли сдавать вещи

В университете на запрос НГС подтвердили, что проблема существует. Это связано с тем, что вещи студентов выпадают из рукавов одежды, из-за чего нарушается работа гардероба и теряются вещи. Сдавать же в личном пакете вещи запрещено, потому что обычно вещи складывают в непрозрачные пакеты, а в них нельзя проконтролировать содержимое, а это недопустимо по антитеррористической безопасности.