Министр просвещения России принял недостроенную школу. Показываем то, что не дали увидеть Кравцову

Первую в Забайкалье школу по схеме концессии решили построить не только с нарушениями антимонопольного законодательства, но и в невероятно сжатые сроки — за
Что показали министру просвещения?
То, что вы видите на фото, — это кадры с секретной приемки школы, которая прошла
— Как и обещал подрядчик, возвели здание за рекордные для края сроки. За
Эту же информацию выдало на-гора правительство Забайкалья. Публикации сопровождались мощными хвалебными речами в адрес концессионера «Школы Будущего», спасшего забайкальских детишек, федеральные власти и сам Забайкальский край (видимо, его правительства). Молодцы все. Представитель компании-концессионера «Школа Будущего» Станислав Неверов и вовсе объяснил возможность скоростного строительства «славной забайкальской землей» (и приказом президента России Владимира Путина).
Фото пресс-службы правительства и видео ГТРК красивые, жаль только, что телеканал показал лишь несколько мест и не снял школу снаружи. Журналисты CHITA.RU поехали проверить, как построенная и принятая школа выглядит на самом деле. Подробности — в материале Марии Буренковой.
Оказалось, цирк с конями
Красивой инновационной школы, которой так гордятся чиновники, нет. Вместо нее стоит коробка, не готовая ни снаружи, ни внутри, на объекте ведутся работы, при этом не сказать, что его судорожно достраивают.
«Буквально мебель собрать»
Посмотреть на провал строительства лично губернатор Осипов не приехал, а также по видеосвязи сдавал его министру просвещения России Сергею Кравцову. Зато на месте была министр образования края Татьяна Клименко, поэтому несколько вопросов я задала ей по телефону. Она заявила, что школа готова, остались мелочи.
При этом она не смогла ответить на вопрос, когда же всё-таки школа будет полностью готова. А на мою реплику про недостроенность сказала, что мелкие недочеты есть всегда.
Пресс-секретари Министерства образования и Министерства строительства Забайкалья дружно отправили меня к пресс-службе правительства. Глава пресс-службы правительства Роман Шадрин повторил тезис Клименко, что всё готово, кроме мелочей: буквально мебель собрать и поставить. Пресс-секретарь губернатора Забайкалья Любовь Чистякова повторила тезис Шадрина, повторившего тезис Клименко, и сказала, что посмотреть школу можно будет не раньше нового года. А потом ушла узнавать, как это сделать раньше, но не смогла дозвониться застройщику.
На фото выше можно заметить «парадный» класс и тот, который стыдно показать. Сколько их таких, я не знаю, потому что в здание нас не пустили. Поглядев на меня несколько минут в окно, охранник открыл дверь, сказал в щелку: «Не пущу» — и закрыл дверь перед моим лицом. Оно и понятно.
И это не конец
Выбор компании, которая будет строить школу, сопровождался скандалом: «Алюком» в конце 2021 года подал жалобу на то, что Минстрой Забайкалья необоснованно отклонил их заявку на концессию. Жалобу компания отозвала до ее рассмотрения. «ГрадиентСтрой» в марте подал иск к Минстрою, требуя проведения конкурса на строительство школы. После этого в апреле 2022 года УФАС возбудило дело, однако приостановило его из-за того, что «Алюком» отозвал свою жалобу, однако вскоре УФАС возбудило дело снова.
Компания «Школа Будущего», которая строит супердорогую школу, вгоняя бюджет Забайкалья в долги на 13 лет, свою первую стройку в регионе, похоже, провалила. Однако это только верхушка айсберга, так как разные свежесозданные фирмы одних и тех же людей уже подали еще 12 концессионных инициатив на новые школы и детсады в Забайкальском крае. Помня, как эти люди умеют выбивать конкурентов из гонки без последствий, ждем дальнейших новостей о чудо-стройках. Ну а школа в Каштаке — это фиаско.