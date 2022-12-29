Министр просвещения России принял недостроенную школу. Показываем то, что не дали увидеть Кравцову

Компания «Школа Будущего», которая строит супердорогую школу, вгоняя бюджет Забайкалья в долги на 13 лет, свою первую стройку в регионе, похоже, провалила. Однако это только верхушка айсберга, так как разные свежесозданные фирмы одних и тех же людей уже подали еще 12 концессионных инициатив на новые школы и детсады в Забайкальском крае. Помня, как эти люди умеют выбивать конкурентов из гонки без последствий, ждем дальнейших новостей о чудо-стройках. Ну а школа в Каштаке — это фиаско.