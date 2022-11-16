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Истории

Молодой учитель бросил Москву ради детей из Сибири. Посмотрите его историю в коротком видео

НГС побывал в городе Черепаново, где Марат работает учителем истории и обществознания

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Съемочная группа НГС побывала в Черепанове, где Марат Садеков работает учителем истории и обществознания. Учителю 25 лет, он окончил Высшую школу экономики в Москве, год учился по обмену в Америке в штате Вайоминг, а в прошлом году переехал в Черепаново.

Марату нравится небольшой город, а местные жители его привлекают консерватизмом и патриотичностью. Молодой учитель часто рассуждает о важности своего приезда сюда, справляется с осуждением людей из-за неперспективной профессии для мужчины, учит детей использовать интернет в учебных целях и играет со школьниками в игры на уроках. Коллектив учителей принял москвича не сразу, а подростки довольны, что у них появился педагог с новым взглядом на предмет.

Читайте историю Марата Садекова о том, зачем он переехал в Черепаново, как его приняли в городе и о сложностях работы учителем.

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