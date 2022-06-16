Бакалавров и магистров заменят специалисты? Ректоры и преподаватели вузов — о выходе из Болонского процесса

Начальник управления академической политики Новосибирского государственного университета Марина Шашкова:



— Пока никаких официальных документов в университет не поступало. В любом случае выход России из Болонской системы немедленным образом никак не отразится на системе обучения в НГУ и других вузах, поскольку российская система образования ориентируется на требования Болонской системы, но всё же существует вне зависимости от нее.

В НГУ, наряду с программами бакалавриата и магистратуры, существуют программы специалитета «Лечебное дело» и «Фундаментальная и прикладная химия». Будет ли университет расширять количество программ специалитета, зависит от того, какие уровни образования будут определены регулятором — Министерством высшего образования и науки РФ. Однако пока экспертное сообщество не прогнозирует возвращения к советской системе и полного отказа от двухуровневой системы «бакалавриат — магистратура», которая действует в большинстве зарубежных государств, в том числе не входящих в Болонскую систему, а следовательно, понятна и доступна иностранным абитуриентам.

