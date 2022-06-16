Бакалавров и магистров заменят специалисты? Ректоры и преподаватели вузов — о выходе из Болонского процесса
Все российские вузы 7 июня исключили из Болонского образовательного процесса
Все российские вузы 7 июня исключили из Болонского образовательного процесса. По словам заместителя главы Министерства науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, еще
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран. Болонский процесс подразумевает соблюдение двух ключевых условий: участвующие в этой системе страны придерживаются разделения высшего образования на три ступени — бакалавриат, магистратуру и докторантуру; система предполагает взаимное признание образования за рубежом — выпускник, получивший степень бакалавра в одной стране, может продолжить образование на магистратуре в другом государстве — участнике Болонского процесса.
Начальник управления академической политики Новосибирского государственного университета Марина Шашкова:
— Пока никаких официальных документов в университет не поступало. В любом случае выход России из Болонской системы немедленным образом никак не отразится на системе обучения в НГУ и других вузах, поскольку российская система образования ориентируется на требования Болонской системы, но всё же существует вне зависимости от нее.
В НГУ, наряду с программами бакалавриата и магистратуры, существуют программы специалитета «Лечебное дело» и «Фундаментальная и прикладная химия». Будет ли университет расширять количество программ специалитета, зависит от того, какие уровни образования будут определены регулятором — Министерством высшего образования и науки РФ. Однако пока экспертное сообщество не прогнозирует возвращения к советской системе и полного отказа от двухуровневой системы «бакалавриат — магистратура», которая действует в большинстве зарубежных государств, в том числе не входящих в Болонскую систему, а следовательно, понятна и доступна иностранным абитуриентам.
Что касается сотрудничества с европейскими вузами, сложно дать экспертную оценку по всем вузам РФ в целом. В НГУ в большинстве случаев сотрудничество с партнерами продолжается.
Директор Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета Андрей Минаков:
— Какие-то выводы о выходе из Болонской системы делать рано, но я считаю, что никакой драмы в этом нет. Это больше вопрос технологии системы образования. На мой взгляд, важно содержание образования, форма уже второстепенна.
Эти изменения не будут быстрыми. Те студенты, которые сейчас обучаются на бакалавриате и магистратуре, закончат свои образовательные траектории. Изменения, вероятно, коснутся тех, кто будет поступать в следующем году.
На данный момент мы параллельно обучаем студентов по Болонской системе и на специалитете. Каждая из форм обучения имеет свои плюсы, магистратура, например, позволяла в краткие сроки получить другое высшее образование. Мы разработаем отечественную систему образования, это важно.
Директор Читинского института Байкальского государственного университета Елена Сигачёва:
— Мнение по отмене Болонской системы двоякое. Раньше было классическое образование: выпускник — специалист, востребованный любым работодателем. Опыт двухуровневого образования дал возможность понять, в какой области достаточно бакалавриата, и это важно, а где требуется только выпускник специалитета или магистратуры. Быстрых изменений не жду, надо доучить студентов по имеющимся программам и параллельно прорабатывать переход на специалитет, всё требует понимания и времени. При добавлении года обучения по всем направлениям качество подготовки выпускников только выиграет. Самое главное, чтобы наши выпускники соответствовали требованиям рынка труда.
Ректор Забайкальского государственного университета, председатель совета ректоров Забайкальского края Сергей Иванов:
— Забайкальский государственный университет поддерживает решение о выходе из Болонского процесса, но сказать однозначно, что в связи с этим ждет российские вузы, пока затруднительно. Ясно лишь то, что возврат к системе, которая существовала в Советском Союзе, полностью невозможен, поскольку мир не стоит на месте, и такие направления, как практическая подготовка, профессиональные стандарты, безусловно, останутся.
Также понятно, что процесс перехода к новой форме образования пройдет небыстро. Мы не сможем одновременно отменить бакалавров и магистров и перейти на специалитет. За 20 лет было подготовлено большое количество бакалавров, они профессионально растут, а без степени магистра они не смогут дальше продвигаться, так как существуют квалификационные требования к должностям. Кроме того, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков уточнил, что уже произошло распределение контрольных цифр приема на
Существуют разные мнения в отношении выхода из Болонского процесса, есть исследования, согласно которым много людей поддерживают систему 4+2, поскольку это позволяет интегрироваться в международный образовательный процесс.
Болонская система — в первую очередь практико-ориентированная система, где фундаментальность уходит на второй план. И наша собственная система образования, я думаю, будет нивелировать этот перекос. Я считаю, что нам нужно создать собственную систему высшего образования, которая продолжит мощные традиции отечественного образования, однако при этом будет использовать лучшие тенденции мировых образовательных систем.
Заведующая кафедрой русского языка и методики его преподавания Забайкальского государственного университета, доцент, кандидат филологических наук Юлия Щурина:
— На качестве образования это не отразится, как в свое время не особенно отразился «переход». На самом деле, интеграции в Болонское пространство, по сути, и не было. Разделение на двухуровневую систему во многом носило формальный характер, возможность окончившим бакалавриат в России поступить в магистратуры в других странах, конечно, была (как будто бы), но пользовались этой возможностью единицы. Для провинциальных вузов набор в магистратуры зачастую был связан в первую очередь с необходимостью закрыть бюджетные места — иногда любой ценой.
Возвращение к специалитету будет означать прежде всего колоссальный объем работы, связанный с формированием новых учебных планов, образовательных и рабочих программ.
Профессор Лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова Руслан Вакуленко:
— Мы перешли на Болонскую систему, которая нас якобы уравнивала по возможностям быть нанятыми работодателем из-за рубежа, и наши дипломы воспринимали бы, как и другие, — на самом деле этого ничего не прошло. В лучшем случае нужно было сдавать экзамены, чтобы они засчитали наш диплом. Мы не достигли того результата — и не по причине качества наших дипломов, а по причине, прежде всего, отношения к стране.
Система советского образования, на мой взгляд, одной из самых лучших была в мире. Потому что она действительно отличалась своей глубиной и качеством образования. То, что сломали хорошее и мы перешли на новый уровень, с моей точки зрения, это было неправильно. Те компетенции, которые мы ставим и решаем, они должны соответствовать и решать вопросы на нашем рынке труда.
Президент ассоциации негосударственных вузов РФ и ректор Российского нового университета Владимир Зернов:
— Название системы, в общем-то, не имеет значения, содержательных изменений много не будет. Но, возможно, тот же ЕГЭ приравняют к аттестату зрелости, который был в СССР. Ключевую роль будут играть, например, непосредственно экзамены в университете плюс собеседование. Как готовят и что получается на выходе — разные вещи. Конкурентоспособны наши специалисты или нет? Это важно.