Одним — горошек, другим — чай для бедных: чем кормят российских школьников на дистанте

Из-за пятой волны ковида половина российских школьников учится дистанционно, но лишь в шести регионах решили повторить опыт самого начала пандемии и выдавать ученикам продуктовые наборы — взамен горячему питанию в школе. Смотрим, кому достались привилегии, что входит в паек, и сравниваем отзывы родителей.
Ямало-Ненецкий АО: зеленый горошек и чай с шоколадкой
На Ямале сухпайки детям-льготникам начали выдавать 6 февраля. Школьники с 1-го по 8-й классы и детсадовцы получат более 66 тысяч продуктовых наборов — всё это бесплатно. Состав наборов у всех одинаковый: подсолнечное масло, макароны, мясные и рыбные консервы, чай, джем, крупы, печенье, сгущенка, молоко, сок, консервированный горошек и плитка шоколада. По соображению властей, такого набора продуктов должно хватить на две недели.
Как водится, мнения жителей Ямала о продуктовых наборах разделились. Одни благодарят, другие негодуют.
— Неожиданно и приятно было его получить. Никто ведь не обязан был его давать. Там правда продуктов много, ребенок рад. Спасибо, — пишет в инстаграме ямальского губернатора пользователь pavel_lasvegas.
— Спасибо за наборы, конечно. Но нам выдали ужасную кукурузу в банках, просто невозможно есть такое — отвечает недовольный родитель annakarshitskaia. — Макароны 2-й сорт, тушенку пока не открывали. Зачем закупать в таких масштабах продукты плохого качества?
Выяснилось, что в разных районах одного региона дают разные продукты: в Салехарде — чай «Тесс», «Аленку» и «Добрый», в городах поменьше родители жалуются на чай «Принцесса Нури» и тушенку за 30 рублей.
— На вашем видео видно, что крупы, макаронные изделия, печенье у вас качественное. В Губкинском же прозрачные, без указания фирмы, даты производства и срока хранения. И гречневая крупа с посторонними примесями, — негодует пользователь ryzhaia2682.
Тюмень: сухофрукты, яйца и мандарины
В Тюменской области сухпайки выдают всем школьникам-льготникам с 1-го по 11-й классы. В единый сухпаек входят крупы, бобовые, макароны, овощи, фрукты, сухофрукты, молоко, соки, чай, сыр, сливочное масло, кисломолочка, творог, яйца, кондитерские изделия, сахар и какао. Каждый набор стоит около 1050 рублей.
Несмотря на то, что сухпайки начали выдавать совсем недавно, на них почти сразу же начали поступать жалобы. В первую очередь родителей смущает выбор продуктов в наборах — он сильно отличается от заявленного ранее списка.
— У нас в Тюмени выдают продуктовые наборы. Родители возмутились какой-то непонятной крупе и макаронам. — пишет пользователь под ником Тюменец. — Перед Новым годом выдали действительно хорошие наборы. Сейчас вот ждем, говорят, опять какую-то хрень приготовили.
Школьникам из небольших городов и поселков достались наборы поскромнее: килограмм мандаринов, одно яблоко и 250 мл сока — чем не замена полноценному обеду? Родители учеников сами нашли объяснение такому выбору продуктов — каждая школа самостоятельно закупает и формирует набор в зависимости от количества льготников.
Ульяновская область: тефтели и пельмени
В Ульяновской области выдают полноценные завтраки и обеды для школьников-льготников и детей из многодетных семей. Младшеклассникам достаются геркулес, тефтели, рис, сок, печенье. Ученики с 5-го по 8-й классы получают макароны, крупы, мясные биточки, пельмени, сгущенное молоко и печенье. Каждый набор рассчитан на шесть дней.
В ульяновской школе
— У меня трое детей. Они учатся в 7-м, 4-м и 2-м классах. Мы уже не первый раз получаем такую поддержку. В основном там крупы, сгущенка, полуфабрикаты, печенье, — пишет Антонина Белова.
Новосибирск: мини-рулеты, сайра и сгущенка
В Новосибирске сухпайки школьникам начали выдавать раньше всех — 4 февраля. Есть два вида набора — для малоимущих и детей с ОВЗ, туда входит всё самое необходимое — крупы, макароны, консервы, молоко, черный чай, мини-рулеты (или печенье), какао и сок. Набор для детей с ограничениями здоровья расширен: туда добавили муку, консервы сайра, консервы горбуша, подсолнечное масло, зеленый горошек и сгущенку. Рассчитан такой набор на 10–12 дней.
Сухпаек ученика-льготника стоит 600–700 рублей и делится на два вида — один для тех, кто учится пять дней, другой — для тех, кто учится еще и в субботу. В общей сумме власти Новосибирска потратили около 15,5 миллиона рублей.
— Младшеклассники, которые останутся на очном обучении, продолжат питаться в школе. Остальные школьники, имеющие право на бесплатное питание, будут получать сухпаек. — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Пермь: гречка и тушенка
Школы Пермского края самостоятельно формируют список продуктов, которые будут входить в сухпаек. Но все они практически одинаковые — это макароны или рис, гречка, тушенка, консервы горбуши, сгущенное молоко. Всего выдано более 17 тысяч наборов. Кто-то остался доволен таким наборам, а кто-то — нет.
Некоторые читатели 59.RU поделились впечатлениями о сухпайках. Большинство отзывов все-таки положительные.
— Пачка риса, макароны, рыбные консервы, тушенка и сгущенка. — И за это спасибо, — пишет читатель под ником kuziknata163.
Интересно, что в Перми выдача продуктовых наборов предусмотрена не для всех — на этот раз обделили младшие классы. Так получилось потому, что младшеклассников кормят за счет федерального бюджета, то есть бесплатно, поэтому сухпаек как замена горячему питанию властями не предусматривается. Многих родителей это возмутило.
— Решили, что 1–4-е классы воздухом питаются, и ничего не выдают. Никому в начальных классах в коррекции, даже инвалидам, пайки не дали. Отписались директора, что какая-то витаминизация потом будет. Ни постановлений на это не показали, ни приказов, — пишет читательница 59.RU Эля Бухтеева.
Ленинградская область: сюрприз
В Ленинградской области сухпайки выдают льготникам, детям начальных классов и старшеклассникам из семей льготных категорий. Получить набор можно по заявлению от родителей ученика с 7 по 20 февраля. Единого списка продуктов нет, в пресс-службе администрации Ленобласти отметили, что состав сухпайков и продуктовых наборов будут определять школы.