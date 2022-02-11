Одним — горошек, другим — чай для бедных: чем кормят российских школьников на дистанте

Из-за пятой волны ковида половина российских школьников учится дистанционно, но лишь в шести регионах решили повторить опыт самого начала пандемии и выдавать ученикам продуктовые наборы — взамен горячему питанию в школе. Смотрим, кому достались привилегии, что входит в паек, и сравниваем отзывы родителей.

Ямало-Ненецкий АО: зеленый горошек и чай с шоколадкой

На Ямале сухпайки детям-льготникам начали выдавать 6 февраля. Школьники с 1-го по 8-й классы и детсадовцы получат более 66 тысяч продуктовых наборов — всё это бесплатно. Состав наборов у всех одинаковый: подсолнечное масло, макароны, мясные и рыбные консервы, чай, джем, крупы, печенье, сгущенка, молоко, сок, консервированный горошек и плитка шоколада. По соображению властей, такого набора продуктов должно хватить на две недели.