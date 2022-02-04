«Иногда заканчиваем делать уроки в 3 часа ночи». Новосибирцы рассказали, как переживают с детьми новую волну дистанта

С 31 января 2022 года школьники вновь ушли на дистант. Эта идея не нравилась ни учителям, ни ученикам, ни родителям. Хотя были и уговоры прекратить истерику насчет дистанционного образования. Прошла целая неделя, и паника немного утихла. Мы поговорили с читателями НГС о новой волне дистанта и спросили, как они себя чувствуют. Публикуем их короткие истории.
Люся: «Сил нам всем и здоровья»
— Один ребенок учится в гимназии
Иногда мы заканчиваем делать уроки в 3 часа ночи. Не из-за того, что ребенок отвлекается на компьютерные игры, как обычно учителя комментируют нехватку времени у детей. Это именно от объема заданного материала. Я понимаю, что дети в
Вся неделя расписана, впрочем, как и следующая — это кажется бесконечным комом заданий. Стараемся разговаривать с ними и объяснять, что нужно делать всё постепенно, расставлять приоритеты. Но получается, что к одному и тому же дню часто нужно сдать срочный тест, написать сочинение (при этом прочитать произведение), заполнить контурные карты. Хотя преподаватели, нужно отдать им должное, всегда проверяют задания и комментируют выполненные упражнения.
Учебный процесс я не контролирую, только немного корректирую. Дети учатся на отлично и хорошо, самостоятельные, поэтому я им полностью доверяю. Если просят помочь или подключить репетитора (очень редко), то проблем с этим не возникает. В следующем году всё равно придется посещать курсы по подготовке к ЕГЭ, как бы ни были сильны школьные знания и преподаватели. Надеюсь, что это безумие в скором времени закончится и дети смогут сесть за школьные парты, спокойно приступить к занятиям. Терпения учителям, сил нашим детям и нам всем. Всем здоровья.
Ученица
9-го класса: «Морально тяжело так учиться»
— Задают так же много, как и во время очного формата обучения, но учителя толком новые темы не объясняют. Стали проводить самостоятельные работы на каждом уроке алгебры и геометрии. Причем время заранее не оговаривается учителем. Весь класс испортил свой средний балл по этим предметам. Учиться в таком формате становится сложно из-за дополнительных подготовок к экзаменам, на которые мы приходим в школу, как раньше. В чём смысл дистанта, я так и не поняла — мы всё равно ходим в школу и заражаем друг друга. Учиться в таком темпе и формате морально тяжело. Если честно, в прошлые годы девятиклассникам повезло, у них отменили ОГЭ. Тоже хочется писать только основные предметы, как в прошлом году.
Ирина: «Сейчас всё четко и удобно»
— Сейчас все занятия проводятся в Zoom точно по расписанию, которое было в школе. Детям задают задания, проводят опросы, ставят оценки. Всё это отражается в электронном дневнике, который могут контролировать родители. В первую волну дистанционного обучения был бардак: учителя не умели пользоваться техникой, не было расписания и дисциплины. Сейчас же всё очень четко и удобно. Ребенок учится в
Я довольна, что ребенок сидит дома. Он не подвержен инфекции и занимается уроками. Пусть это продлится месяц или два — не страшно. Здоровье дороже! Единственное, не понимаю, почему обязательное собеседование по русскому языку для
Татьяна: «Ребенок скучает по робототехнике»
— Ребенок учится в
Домашнее задание либо на платформах, либо в тетрадях, а потом отправляют на электронную почту учителя. По объему домашняя работа не изменилась. Ребенок так же освобождается к 14 часам, затем несколько часов отдыхает и идет делать домашку примерно на час. Правда, кружков сейчас нет из-за дистанта, скучает по робототехнике.
Я думаю, что очень много зависит от желания ребенка заниматься. Мне повезло, что сын ответственно относится к такому виду обучения, и, если ему что-то непонятно, он может любому учителю задать вопрос даже после уроков. Наш классный руководитель всегда приходит детям на помощь.
Анна: «Хорошо, когда по полдня получается работать»
— Дочери 15 лет, у нее ведутся уроки в онлайн-формате. Сегодня планировалось 3 урока, к которым она не могла подключиться. В итоге к третьему подключилась, 25 минут ждала, но урока не было. Много рефератов, проектов и докладов — она сидит за ноутбуком, а у нее зрение плохое. Сын учится в
Светлана: «Как понял, так и понял»
— Задание задают в WhatsApp и через электронный дневник. Лекций и онлайн-встреч с учителем нет. Мы, родители, поняли, что школа не готова к онлайну. То есть задание сделали, учителю отправили, а он в ответ ничего не пишет. Ребенок учится в
Я работаю, а ребенок в это время присылает мне фотографию с выполненными заданиями. Я проверяю, говорю, где неправильно. Он исправляет, присылает заново, опять смотрю и отправляю учителю. Некоторые предметы делаем вместе, трех часов хватает. Муж делает всю работу по хозяйству. Освоение материала самостоятельное — как понял, так и понял.
Елена: «Не вижу смысла тратить нервы на дистант»
— Мой сын учится в 6-м классе. У него проходит по 3 урока в день по 20 минут в Zoom. Задания учителя сбрасывают на платформе «Электронная школа». Ребенок выполняет задания, фотографирует и сбрасывает учителю туда же. Zoom постоянно глючит: то дети не могут зайти в конференцию, то нет звука. В результате на занятия эти мы просто забили, потому как не вижу смысла тратить нервы на этот вид обучения. Только один учитель отправляет видеоуроки. Это очень помогает. Остальные учителя вообще не парятся.
Я не работаю. Ребенку помогать приходится постоянно — то видеоуроки ищу, то сама объясняю. Плюс недостаток общения на ребенке сказывается очень сильно. Сын стал более замкнут, много времени стал проводить в соцсетях и компьютерных играх. Появилась апатия.