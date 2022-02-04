«Иногда заканчиваем делать уроки в 3 часа ночи». Новосибирцы рассказали, как переживают с детьми новую волну дистанта



Иногда мы заканчиваем делать уроки в 3 часа ночи. Не из-за того, что ребенок отвлекается на компьютерные игры, как обычно учителя комментируют нехватку времени у детей. Это именно от объема заданного материала. Я понимаю, что дети в 10-м классе, а в следующем году их ожидает ЕГЭ, нужно много работать над школьным материалом. Но такими объемами и темпами дети просто не выдержат, тем более подростки.

Вся неделя расписана, впрочем, как и следующая — это кажется бесконечным комом заданий. Стараемся разговаривать с ними и объяснять, что нужно делать всё постепенно, расставлять приоритеты. Но получается, что к одному и тому же дню часто нужно сдать срочный тест, написать сочинение (при этом прочитать произведение), заполнить контурные карты. Хотя преподаватели, нужно отдать им должное, всегда проверяют задания и комментируют выполненные упражнения.

Учебный процесс я не контролирую, только немного корректирую. Дети учатся на отлично и хорошо, самостоятельные, поэтому я им полностью доверяю. Если просят помочь или подключить репетитора (очень редко), то проблем с этим не возникает. В следующем году всё равно придется посещать курсы по подготовке к ЕГЭ, как бы ни были сильны школьные знания и преподаватели. Надеюсь, что это безумие в скором времени закончится и дети смогут сесть за школьные парты, спокойно приступить к занятиям. Терпения учителям, сил нашим детям и нам всем. Всем здоровья.