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«Иногда заканчиваем делать уроки в 3 часа ночи». Новосибирцы рассказали, как переживают с детьми новую волну дистанта

Кто-то жалуется на большой объём заданий и отсутствие объяснений, а кому-то нравится, что нет риска заболеть

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Дом стал для учеников и школой, и библиотекой, и местом для дополнительного образования

Дом стал для учеников и школой, и библиотекой, и местом для дополнительного образования

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С 31 января 2022 года школьники вновь ушли на дистант. Эта идея не нравилась ни учителям, ни ученикам, ни родителям. Хотя были и уговоры прекратить истерику насчет дистанционного образования. Прошла целая неделя, и паника немного утихла. Мы поговорили с читателями НГС о новой волне дистанта и спросили, как они себя чувствуют. Публикуем их короткие истории.

Люся: «Сил нам всем и здоровья»


— Один ребенок учится в гимназии № 13, второй — в лицее НГТУ, оба в 10-м классе. Две разные школы, два разных класса — гуманитарий и физмат, есть с чем сравнить. Учителям низкий поклон, стараются изо всех сил проводить онлайн-уроки, и у них это отлично получается. Есть одно но дистанционного обучения. Заданий нереально много, а сдать их нужно к определенному сроку. Ребенок не успевает посещать дополнительные курсы и кружки, оплаченные на месяц вперед. Сложно спланировать учебный день в соответствии с заданным материалом. Еще сложнее на слух воспринимать лекции. Дети просто не готовы к дистанционной работе.


Иногда мы заканчиваем делать уроки в 3 часа ночи. Не из-за того, что ребенок отвлекается на компьютерные игры, как обычно учителя комментируют нехватку времени у детей. Это именно от объема заданного материала. Я понимаю, что дети в 10-м классе, а в следующем году их ожидает ЕГЭ, нужно много работать над школьным материалом. Но такими объемами и темпами дети просто не выдержат, тем более подростки.

Вся неделя расписана, впрочем, как и следующая — это кажется бесконечным комом заданий. Стараемся разговаривать с ними и объяснять, что нужно делать всё постепенно, расставлять приоритеты. Но получается, что к одному и тому же дню часто нужно сдать срочный тест, написать сочинение (при этом прочитать произведение), заполнить контурные карты. Хотя преподаватели, нужно отдать им должное, всегда проверяют задания и комментируют выполненные упражнения.

Учебный процесс я не контролирую, только немного корректирую. Дети учатся на отлично и хорошо, самостоятельные, поэтому я им полностью доверяю. Если просят помочь или подключить репетитора (очень редко), то проблем с этим не возникает. В следующем году всё равно придется посещать курсы по подготовке к ЕГЭ, как бы ни были сильны школьные знания и преподаватели. Надеюсь, что это безумие в скором времени закончится и дети смогут сесть за школьные парты, спокойно приступить к занятиям. Терпения учителям, сил нашим детям и нам всем. Всем здоровья.

Ученица 9-го класса: «Морально тяжело так учиться»


— Задают так же много, как и во время очного формата обучения, но учителя толком новые темы не объясняют. Стали проводить самостоятельные работы на каждом уроке алгебры и геометрии. Причем время заранее не оговаривается учителем. Весь класс испортил свой средний балл по этим предметам. Учиться в таком формате становится сложно из-за дополнительных подготовок к экзаменам, на которые мы приходим в школу, как раньше. В чём смысл дистанта, я так и не поняла — мы всё равно ходим в школу и заражаем друг друга. Учиться в таком темпе и формате морально тяжело. Если честно, в прошлые годы девятиклассникам повезло, у них отменили ОГЭ. Тоже хочется писать только основные предметы, как в прошлом году.

Ирина: «Сейчас всё четко и удобно»


— Сейчас все занятия проводятся в Zoom точно по расписанию, которое было в школе. Детям задают задания, проводят опросы, ставят оценки. Всё это отражается в электронном дневнике, который могут контролировать родители. В первую волну дистанционного обучения был бардак: учителя не умели пользоваться техникой, не было расписания и дисциплины. Сейчас же всё очень четко и удобно. Ребенок учится в 9-м классе, уже взрослый, всё сам знает и делает.

Я довольна, что ребенок сидит дома. Он не подвержен инфекции и занимается уроками. Пусть это продлится месяц или два — не страшно. Здоровье дороже! Единственное, не понимаю, почему обязательное собеседование по русскому языку для 9-х классов будет проходить очно. Детей вызывают в школу, они будут находиться все в одной аудитории и ждать своего часа. Считаю, что могли провести удаленно.

Татьяна: «Ребенок скучает по робототехнике»


— Ребенок учится в 6-м классе с инженерным уклоном. Каждый день у него в Zoom проходит по три урока. Затем видеоуроки на онлайн-платформах и задания по тем урокам, что не проходили в онлайне. Я часто нахожусь дома и слышу, как учителя ведут уроки. Всё по расписанию всегда, дети активно участвуют в процессе и отвечают на вопросы. Занимаются на двух-трех онлайн-платформах.

Домашнее задание либо на платформах, либо в тетрадях, а потом отправляют на электронную почту учителя. По объему домашняя работа не изменилась. Ребенок так же освобождается к 14 часам, затем несколько часов отдыхает и идет делать домашку примерно на час. Правда, кружков сейчас нет из-за дистанта, скучает по робототехнике.

Я думаю, что очень много зависит от желания ребенка заниматься. Мне повезло, что сын ответственно относится к такому виду обучения, и, если ему что-то непонятно, он может любому учителю задать вопрос даже после уроков. Наш классный руководитель всегда приходит детям на помощь.

Родители отмечают, что всё на дистанте зависит от рвения ребенка к учебе и способности учителя <a href="https://ngs.ru/text/education/2022/01/30/70404491/" class="_" target="_blank">объяснять материал</a>

Родители отмечают, что всё на дистанте зависит от рвения ребенка к учебе и способности учителя объяснять материал

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Анна: «Хорошо, когда по полдня получается работать»


— Дочери 15 лет, у нее ведутся уроки в онлайн-формате. Сегодня планировалось 3 урока, к которым она не могла подключиться. В итоге к третьему подключилась, 25 минут ждала, но урока не было. Много рефератов, проектов и докладов — она сидит за ноутбуком, а у нее зрение плохое. Сын учится в 3-м классе. Учитель высылает задание на почту родителям — заданий не так уж и много. Но без меня ребенок не садится за уроки. Я работаю, и хорошо, если получается по полдня работать, а кто-то и целыми днями занят.

Светлана: «Как понял, так и понял»


— Задание задают в WhatsApp и через электронный дневник. Лекций и онлайн-встреч с учителем нет. Мы, родители, поняли, что школа не готова к онлайну. То есть задание сделали, учителю отправили, а он в ответ ничего не пишет. Ребенок учится в 6-м классе, поэтому помогать приходится, объяснять материал, новые темы, решать с ним задания.

Я работаю, а ребенок в это время присылает мне фотографию с выполненными заданиями. Я проверяю, говорю, где неправильно. Он исправляет, присылает заново, опять смотрю и отправляю учителю. Некоторые предметы делаем вместе, трех часов хватает. Муж делает всю работу по хозяйству. Освоение материала самостоятельное — как понял, так и понял.

Елена: «Не вижу смысла тратить нервы на дистант»


— Мой сын учится в 6-м классе. У него проходит по 3 урока в день по 20 минут в Zoom. Задания учителя сбрасывают на платформе «Электронная школа». Ребенок выполняет задания, фотографирует и сбрасывает учителю туда же. Zoom постоянно глючит: то дети не могут зайти в конференцию, то нет звука. В результате на занятия эти мы просто забили, потому как не вижу смысла тратить нервы на этот вид обучения. Только один учитель отправляет видеоуроки. Это очень помогает. Остальные учителя вообще не парятся.

Я не работаю. Ребенку помогать приходится постоянно — то видеоуроки ищу, то сама объясняю. Плюс недостаток общения на ребенке сказывается очень сильно. Сын стал более замкнут, много времени стал проводить в соцсетях и компьютерных играх. Появилась апатия.

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урокиученикидистант в школах
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