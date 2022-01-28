«Родители привыкли сдавать детей в камеру хранения»: почему нужно перестать истерить из-за дистанта и наслаждаться технологиями

Чаще всего учителя, ученики и их родители воспринимают дистант как большую боль — мы собрали несколько мнений об удаленке, которая вновь грядет для школьников с 31 января. На наш текст откликнулся учитель информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), который заявил, что «не разделяет истерии по поводу дистанционки» и на самом деле это прекрасный инструмент, если грамотно им распорядиться. Читайте его аргументы в анонимной авторской колонке от первого лица.
Некоторые школы сейчас не могут работать дистанционно, потому что в этом случае используются совершенно другие технологии и методы обучения, к которым учителя не готовы. Тогда они начинают придумывать отговорки в стиле «это хуже, чем общение в классе». Да, дистант несомненно не заменяет общение учителя с учениками, но если выбрать правильные инструменты, то такое образование точно не будет вредить.
На сегодняшний день каждая школа использует систему электронного дневника, где можно выставлять домашнее задание, и все ученики и родители имеют к ней доступ. Конечно, бывают школы в области, где есть проблемы с интернетом. Еще там есть проблемы с компетентностью не только учителей, но и учеников, родителей. Для меня загадка, почему сыплется шквал недовольств, когда есть интернет и единая точка входа на учебные платформы. Может, у людей такая реакция, потому что они вспоминают начало пандемии, когда платформы оказались не готовы и чуть ли не рухнули от шквала обращений учителей? Сейчас эти платформы усилились технически. Я боюсь, что люди на эмоциях это говорят, ведь проще сказать, что там всё плохо, вместо того чтобы зайти и посмотреть.
Как организовать дистант?
Учителя должны быть особенно компетентны в этих вопросах. Можно создать облачное хранилище, дать один раз ссылку на него и обновлять всю информацию по мере необходимости. Можно делать многократные рассылки к каждому уроку. Компьютерную грамотность учителей повышают не первый год. Я считаю, что в случае перевода на дистанционку должна быть изменена сама система. В этот момент учитель должен поддерживать обратную связь с учениками. Просить не просто делать задания, а пересказывать урок. На самом деле, дети не были никогда хуже или лучше. Дети всегда остаются детьми, а учителям просто нужно дать им знания. И всё.
В области и городе существуют образовательные организации, которые, например, субботние занятия перевели на дистанционку. Там дети начиная с четвертого класса спокойно занимаются удаленно, делают задания, которые им выдает учитель в онлайн-режиме. Ну неважно, в школе ведутся занятия или нет. Тем не менее это практикуется, и нет ничего страшного, чтобы детей к этому готовить.
Наша образовательная организация также развернула на своей базе систему дистанционного обучения, где любой ученик может получить доступ к образовательному контенту в любое время и в любых условиях. Дети занимаются, всегда вовремя получают задания и разъясняющие материалы, могут отправить их в этой системе.
Почему же есть негатив к дистанту?
Это проблема воспитания и самоорганизации. Почему истерят родители? Они в определенной степени относятся к школе как к камере хранения. Мол, вот мы отдали ребенка туда в 8 часов утра, и вы что хотите с ним делайте до 14 часов дня, а меня не трогайте. А тут получается, что ребенок дома и организовать его работу и режим дня нужно родителям. Невозможно ребенка организовать, чтобы он сам встал в определенное время к онлайн-уроку, нельзя организовать влияние родителей, когда они на работе. Вот он, конфликт интересов.
Почему всегда воспринимается только позиция родителей и не воспринимаются позиция школы? Родители тоже должны организовать детей в этой ситуации, которая ничем практически не отличается от очного обучения. Если родители сидят вечерами и решают с детьми домашнее задание, то и на дистанте они точно так же будут сидеть и решать это. Просто получается, что эта проблема не дистанционного образования.
Если родители, учителя, дети будут дальше истерить по поводу дистанта, это не изменит ситуацию. А ведь дистанционное обучение — это реалии нашего дня. Пандемия просто ускорила процесс. Сейчас не надо ехать в Массачусетский университет, чтобы там учиться. Можно пройти обучение в любой точке мира. Я не понимаю, почему возникает такое неприятие технологий. Вот обучающийся хочет, поэтому научите, а как — уже неважно. Хоть это дистанционный учитель или учитель, танцующий перед ним на голове. Если ему не надо, он этому никак не научится.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции