«Родители привыкли сдавать детей в камеру хранения»: почему нужно перестать истерить из-за дистанта и наслаждаться технологиями

На сегодняшний день каждая школа использует систему электронного дневника, где можно выставлять домашнее задание, и все ученики и родители имеют к ней доступ. Конечно, бывают школы в области, где есть проблемы с интернетом. Еще там есть проблемы с компетентностью не только учителей, но и учеников, родителей. Для меня загадка, почему сыплется шквал недовольств, когда есть интернет и единая точка входа на учебные платформы. Может, у людей такая реакция, потому что они вспоминают начало пандемии, когда платформы оказались не готовы и чуть ли не рухнули от шквала обращений учителей? Сейчас эти платформы усилились технически. Я боюсь, что люди на эмоциях это говорят, ведь проще сказать, что там всё плохо, вместо того чтобы зайти и посмотреть.



Как организовать дистант?

Учителя должны быть особенно компетентны в этих вопросах. Можно создать облачное хранилище, дать один раз ссылку на него и обновлять всю информацию по мере необходимости. Можно делать многократные рассылки к каждому уроку. Компьютерную грамотность учителей повышают не первый год. Я считаю, что в случае перевода на дистанционку должна быть изменена сама система. В этот момент учитель должен поддерживать обратную связь с учениками. Просить не просто делать задания, а пересказывать урок. На самом деле, дети не были никогда хуже или лучше. Дети всегда остаются детьми, а учителям просто нужно дать им знания. И всё.

