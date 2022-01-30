Как преподавать современным детям на примере Оксимирона и грехов писателей. Мнение учителя русского языка и литературы

Многие люди говорят, что не читали ничего депрессивнее российской литературы, а уж как она влияет на неокрепшие умы юных школьников — отдельный вопрос. Учительница русского языка и литературы Марина Вяткина с этим не согласна. Она рассказала, в каком возрасте лучше всего начинать изучать русскую литературу и почему нужно давать детям шанс изучать материал через призму современности. Далее — от первого лица.
Нет смысла изучать русскую литературу в школе. Она явно подбирается не по возрасту, имеет большой объем, поднимает неактуальные темы. Но самое главное — это тотальная нудятина и скука. Еще и детей надо заставить книгу в руки взять, а то ведь никто сейчас не читает. Добро пожаловать в стереотипы.
Сейчас можно было бы окунуться в разные методики и подходы к обучению литературе, но я расскажу про свой опыт и видение. Литературу не только можно, но и нужно преподавать интересно. В этом нет ничего сложного. Основа заключена в понимании, кого ты учишь. Я работаю в
Сядь за текст
Я иду на урок к конкретным, настоящим детям и знаю, кому и зачем преподносить материал. Его нужно адаптировать под каждый класс — ведь только учитель знает, что сейчас будет актуально для обсуждения, в каком формате, на каких примерах объяснять. Тургенева отправили в ссылку за то, что в некрологе Гоголя он назвал его «великим человеком». У детей непонимание, ведь звучит странно, несправедливо, сейчас такого не может быть. И мы обращаемся к рэперам, получившим свои «ссылки» за высказывания, тексты.
А можно пойти дальше — обратиться к проекту «Сядь за текст» рэпера Оксимирона (участники проекта зачитывали на сцене стихотворения и произведения известных писателей, а после этого им объявляли приговор в соответствии с Уголовным кодексом РФ. — Прим. ред.). У него немного другое основание, однако сама реализация очень поможет учителю, особенно в старших классах. Кстати, здесь важно с холодной головой ко всему подходить: без осуждения всех и вся, воспринимая происходящее как факты.
Вонь и грязь? Скандал!
Возьмем биографию писателя. Не «Пушкин — великий поэт, наше всё», а немного видоизменяем текст. Например, я рассказывала, что Пушкин ввел в русский язык и литературу много нововведений. Знали ли вы, что до него писатели не получали деньги за успех произведений, а вся слава уходила издателю. Еще считалось, что это не профессия, а хобби. Еще Пушкин стал вводить в тексты «простые» слова, которые сейчас мы спокойно воспринимаем, но тогда увидеть в стихотворении: «Я не люблю весны; Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен <…>».
Вонь и грязь? Скандал! Поэзия была «выше этого», но пришел Пушкин и со всем разобрался. У моих учеников много эмоций и заинтересованность в глазах, когда они про это узнают. Вместе с этими и другими примерами начинают понимать, почему мы вообще изучаем его творчество, сами приходят к осознанию, что это важный человек в литературе.
Говоря об авторах, мы не строим иллюзий. У Лермонтова был своеобразный, даже язвительный характер, который, кстати, привел его к дуэли с Мартыновым. А Лев Толстой был еще тем картежником. Мне важно показать детям, что писатели — такие же люди, у которых были свои особенности, страхи, пороки. К чему лишние розовые очки? Их в жизни и так достаточно будет. Останемся хотя бы с литературой честны.
Я за разрыв шаблона, который приравниваю к здравому проведению урока. Вместо того чтобы распинаться о трагедии Герасима, я лучше буду беседовать с детьми, задавать проблемные вопросы, ведь после ответов на них у детей развивается критическое мышление, осознанность, кругозор. Почему Герасим, самый заметный герой, ничего не может сказать? Мы долго рассуждали, обращались к тексту. Каково же было открытие, когда поняли — это образ всего крепостного народа. Мои ученики были шокированы и оживлены.
Если учитель горит предметом, то это помогает. Это невозможно не чувствовать. Дети многое понимают и прослеживают, постоянно дают обратную связь. А учителю важно уметь считывать ее и все время вносить грамотные корректировки. Итак, урок литературы явно выходит за рамки 45 минут. В идеале он должен оставаться вместе с учеником в его жизни.
В старших классах я не работаю, но не считаю, что в литературе старшей школы много «ненужного». Например, когда я сама училась в школе, на том уровне восприятия для меня оказались важными «большие романы», которые я и сейчас могу перечитать, не жалея, что делала это раньше. Я знаю, что есть не читающие дети, но тем не менее на уроках они работают, рассуждают. Это было и в моем классе, когда я училась, и сейчас есть то же самое.
В общем, при грамотной подаче даже те, кто не читали, будут включены в процесс и, возможно, сделают открытия. Закопаться в тяготы программы можно всегда, а можно увидеть в них возможности для обучения и воспитания человека. Учителю важно вносить смыслы в урок, а не превращать его в поминки писателей.
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