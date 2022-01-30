Как преподавать современным детям на примере Оксимирона и грехов писателей. Мнение учителя русского языка и литературы

Сейчас можно было бы окунуться в разные методики и подходы к обучению литературе, но я расскажу про свой опыт и видение. Литературу не только можно, но и нужно преподавать интересно. В этом нет ничего сложного. Основа заключена в понимании, кого ты учишь. Я работаю в 5-х классах. Мы, помимо сказок, пословиц, поговорок, изучили «Бородино», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Муму», «Кавказского пленника». Это часть школьной программы. Я не считаю, что эти произведения нудные и ненужные. Во-первых, они большие помощники в развитии понимания исторических процессов, того, как раньше жили люди, несут темы добра, дружбы, преданности, предательства — всего, о чем важно говорить в любом возрасте. Другой вопрос — как учить. Он философский в общем-то.

Сядь за текст

Я иду на урок к конкретным, настоящим детям и знаю, кому и зачем преподносить материал. Его нужно адаптировать под каждый класс — ведь только учитель знает, что сейчас будет актуально для обсуждения, в каком формате, на каких примерах объяснять. Тургенева отправили в ссылку за то, что в некрологе Гоголя он назвал его «великим человеком». У детей непонимание, ведь звучит странно, несправедливо, сейчас такого не может быть. И мы обращаемся к рэперам, получившим свои «ссылки» за высказывания, тексты.