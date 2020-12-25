В НГМУ ответили на претензию студентов и преподавателей к очному обучению во время пандемии

В Новосибирском государственном медицинском университете ответили на претензию к условиям очного обучения в вузе во время пандемии коронавируса. Она была опубликована на НГС 19 декабря — руководство вуза объяснило, что не может вводить дистанционное обучение по собственной инициативе.



— Перевод обучающихся НГМУ на дистанционную форму обучения будет осуществлен при наличии соответствующего приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации или решения регионального оперативного штаба по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции и/или Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области о введении режима повышенной готовности и переводе на дистанционное обучение всех образовательных организаций, — указано в ответе вуза, подписанном проректором по региональному развитию Константином Атамановым.

