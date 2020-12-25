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В НГМУ ответили на претензию студентов и преподавателей к очному обучению во время пандемии

Для перехода на дистант вузу нужен особый приказ

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Будущие медики смогут учиться дистанционно только по приказу Минздрава, решению оперштаба или Роспотребнадзора

Будущие медики смогут учиться дистанционно только по приказу Минздрава, решению оперштаба или Роспотребнадзора

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Студенты НГМУ перейдут на дистант только по решению Минздрава

В Новосибирском государственном медицинском университете ответили на претензию к условиям очного обучения в вузе во время пандемии коронавируса. Она была опубликована на НГС 19 декабря — руководство вуза объяснило, что не может вводить дистанционное обучение по собственной инициативе.

— Перевод обучающихся НГМУ на дистанционную форму обучения будет осуществлен при наличии соответствующего приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации или решения регионального оперативного штаба по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции и/или Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области о введении режима повышенной готовности и переводе на дистанционное обучение всех образовательных организаций, — указано в ответе вуза, подписанном проректором по региональному развитию Константином Атамановым.

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В вузе также заверили, что все действия, необходимые для безопасности студентов и преподавателей, предусмотрены рекомендациями главного государственного санитарного врача России.

В ноябре федеральное Минобрнауки рекомендовало перевести студентов вузов на дистант. Некоторые новосибирские университеты последовали этой рекомендации и хотя бы частично ввели временное дистанционное обучение для своих студентов.

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НГМУдистанционкавузы Новосибирска
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