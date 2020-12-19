«Загоняют, как скот на скотобойню»: анонимная колонка из НГМУ, где решили провести очную сессию в пандемию

В НГМУ пожаловались на условия очного обучения во время пандемии
Во время пандемии в авангарде оказались медики, это неоспоримо. Но не только действующие, но и те, кто только готовится профессионально спасать жизни или учит молодое поколение врачей. Казалось бы, кто, как не эти люди, должны больше всех знать о способах противостоять вирусу и ревностнее других защищать безопасность и здоровье окружающих. Но, по информации сотрудников и студентов Новосибирского государственного медицинского университета, это оказалось не так, и их каждый день подвергают угрозе — публикуем откровенный рассказ одного из них. Далее от первого лица.
Ни для кого не секрет, что у нас в городе, да и во всём мире, гуляет небезызвестный вирус, уносящий здоровье и жизни многих людей. И, конечно же, большинство организаций, государственных и коммерческих, предпринимают все возможные меры, чтобы избежать ужасающих последствий этой болезни для своих сотрудников.
Но только не Новосибирский медицинский университет. Казалось бы, кузница врачей и других квалифицированных кадров в области здравоохранения, но представлений о медицине и помощи людям в этом месте нет. Нас, сотрудников и студентов, ежедневно загоняют на работу и учебу, как скот на скотобойню.
Начнем с того, что проректор университета (между прочим, доктор наук в области вирусологии) с самого начала пандемии заявил о том, что вирус нам не страшен и мы можем перенести его в легкой форме. Может, конечно, молодые студенты и перенесут инфекцию в легкой форме, но, видимо, проректор живет один в глухом лесу и не знает, что многие могут заразить своих близких, с которыми живут в одних квартирах. У нас множество случаев смертей родителей молодых ребят от подтвержденного ковида, юноши и девушки остаются сиротами, а руководству всё нипочем. Вплоть до того, что студенты тонут в долгах, потому что были заняты организацией похорон родителей, умерших от коронавирусной инфекции.
За полгода карантина эти люди вместо того, чтобы оптимизировать процесс обучения для дистанционной формы, чтобы сохранять как знания, так и безопасность людей, сделали... Ничего. Мы, сотрудники и студенты, всё так же ходим на пары каждый день, заражаемся... И всё равно ходим. Ведь справку в наше время, учитывая забитость в коридорах больниц, получить невозможно, а за хотя бы один пропуск предусмотрены санкции такие, что многим проще «потерпеть и прийти».
В коридорах студенты направо и налево обсуждают отсутствие у них запахов и симптомы ОРВИ, стоя при этом со спущенными масками. А что делать преподавателям, тем более пожилого возраста? Смиренно ждать смерти и ходить на работу? Ведь всем известно, что маски не являются 100-процентным средством защиты. Ну а касательно других мер предосторожности... Термометры на входе стабильно показывают у здоровых людей температуру
Теперь в НГМУ решили проводить сессию в очном формате. На первый взгляд — ничего страшного, но, учитывая рост заболеваемости в мире, забитость больниц, каково это: в течение дня контактировать на расстоянии менее
Но руководству наплевать на наше здоровье, они уперлись в свои принципы и представления об образовании, не желая адаптироваться под условия современной жизни, даже когда на кону стоит здоровье сотен людей.
НГС направил запрос ректору НГМУ с просьбой прокомментировать ситуацию в вузе и пояснить, почему он не переходит на дистанционное обучение и рассматривается ли такая возможность.
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