«Загоняют, как скот на скотобойню»: анонимная колонка из НГМУ, где решили провести очную сессию в пандемию

Ни для кого не секрет, что у нас в городе, да и во всём мире, гуляет небезызвестный вирус, уносящий здоровье и жизни многих людей. И, конечно же, большинство организаций, государственных и коммерческих, предпринимают все возможные меры, чтобы избежать ужасающих последствий этой болезни для своих сотрудников.



Но только не Новосибирский медицинский университет. Казалось бы, кузница врачей и других квалифицированных кадров в области здравоохранения, но представлений о медицине и помощи людям в этом месте нет. Нас, сотрудников и студентов, ежедневно загоняют на работу и учебу, как скот на скотобойню.



Начнем с того, что проректор университета (между прочим, доктор наук в области вирусологии) с самого начала пандемии заявил о том, что вирус нам не страшен и мы можем перенести его в легкой форме. Может, конечно, молодые студенты и перенесут инфекцию в легкой форме, но, видимо, проректор живет один в глухом лесу и не знает, что многие могут заразить своих близких, с которыми живут в одних квартирах. У нас множество случаев смертей родителей молодых ребят от подтвержденного ковида, юноши и девушки остаются сиротами, а руководству всё нипочем. Вплоть до того, что студенты тонут в долгах, потому что были заняты организацией похорон родителей, умерших от коронавирусной инфекции.

