В РАНХиГСе ликвидируют целый факультет — перед этим его декан заявил на коллегу в полицию

РАНХиГС в Новосибирске ликвидирует целый факультет
В СИУ РАНХиГСе ликвидируют факультет политики и международных отношений. Такое решение было принято вчера,
Как рассказал журналисту НГС декан факультета Сергей Козлов, за ликвидацию проголосовали 14 членов совета из 21.
— На повестке дня стоял вопрос о структурных изменениях, но не было понятно, о каких конкретно изменениях идет речь. На заседании ученого совета директор презентовал концепцию изменений на моем факультете и сказал, что он не соответствует современным требованиям. По его словам, на факультете низкого качества программы, необходимо двигаться вперед. Он предложил свое видение будущего развития моего факультета, сказал, что в текущем виде его надо ликвидировать и создать заново. Соответственно, если ликвидируют факультет, то и я лишаюсь должности декана. Ликвидируют еще одну из кафедр факультета — политических наук и технологий, — объяснил Сергей Козлов.
В пресс-службе академии подтвердили, что факультет политики и международных отношений больше не будет существовать — его трансформируют в факультет международных отношений и коммуникаций.
По информации пресс-службы, в новый факультет войдут два научно-образовательных центра — филологии и лингвистики и антропологии личностного и профессионального развития. Кроме того, в него войдет кафедра международных отношений и гуманитарного сотрудничества. В планах развития нового факультета есть открытие программ по модели Liberal Arts (модель, направленная на развитие межпредметных гуманитарных знаний), лицензирование специальности «искусствознание» и аспирантуры по социальной философии.
— Принятое решение о трансформации факультета и учебных структурных подразделений позволит сделать более современной образовательную программу направления подготовки «реклама и связи с общественностью», расширить спектр элективных и факультативных дисциплин для образовательной программы направления подготовки «международные отношения», сформировать интеллектуальную школу по социальной философии, — пояснили в вузе.
По словам Сергея Козлова, решение является продолжением конфликта с новым руководством, которое сменилось в мае этого года.
— Этот конфликт несет не организационный характер. Все изменения можно было сделать в рамках текущего факультета. Просто на пути у директора стоят люди, которые сопротивляются. Мы были одними из главных оппонентов и оказали определенное сопротивление его действиям. Любые структурные изменения должны быть обеспечены соответствующими нормативными актами. Меня должны за
В пресс-службе вуза подтвердили, что кафедра политических наук и технологий ликвидируется. Планируется, что при создании НОЦ «Антропологии личностного и профессионального развития» в него войдет новая кафедра социальной антропологии и межкультурных коммуникаций.
В институте подчеркнули, что трансформация относится к структурным изменениям, которые не повлияют на учебный процесс.
— Студенты факультета продолжат свое обучение в Сибирском институте управления — филиале РАНХиГС по выбранным образовательным программам, при этом для них расширится спектр образовательных и научных возможностей, — сказали в академии.
Конфликт, о котором говорит Сергей Козлов, тянется давно. На прошлой неделе Козлов написал в полицию заявление о клевете со стороны своего коллеги, заместителя директора филиала вуза Александра Чулкова. По словам Козлова, на одном из заседаний ученого совета Чулков заявил, что декан факультета политики и международных отношений продает дипломы. Сам Александр Чулков в разговоре с НГС не стал комментировать инцидент, сказав, что у него нет конфликтов с Сергеем Козловым и он не обвинял декана в продаже дипломов.