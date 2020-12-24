В РАНХиГСе ликвидируют целый факультет — перед этим его декан заявил на коллегу в полицию

В СИУ РАНХиГСе ликвидируют факультет политики и международных отношений. Такое решение было принято вчера, 23 декабря , на ученом совете вуза.



Как рассказал журналисту НГС декан факультета Сергей Козлов, за ликвидацию проголосовали 14 членов совета из 21.

— На повестке дня стоял вопрос о структурных изменениях, но не было понятно, о каких конкретно изменениях идет речь. На заседании ученого совета директор презентовал концепцию изменений на моем факультете и сказал, что он не соответствует современным требованиям. По его словам, на факультете низкого качества программы, необходимо двигаться вперед. Он предложил свое видение будущего развития моего факультета, сказал, что в текущем виде его надо ликвидировать и создать заново. Соответственно, если ликвидируют факультет, то и я лишаюсь должности декана. Ликвидируют еще одну из кафедр факультета — политических наук и технологий, — объяснил Сергей Козлов.