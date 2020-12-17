Декан сибирского вуза написал заявление о клевете из-за обвинений в продаже дипломов

Декан факультета политики и международных отношений СИУ РАНХиГС Сергей Козлов написал заявление в полицию на коллегу. Сергей Козлов обвинил в клевете руководителя эксплуатационно-технической дирекции и заместителя директора филиала вуза Александра Чулкова.
Как рассказал журналисту НГС Сергей Козлов, 25 ноября в вузе прошло заседание ученого совета, где Чулков якобы обвинил его в продаже дипломов академии:
— Одним из вопросов был отчет о планах развития факультета, который я возглавляю. После того как я эти планы озвучил, все заместители директора и директор по очереди набросились на меня с уничижительной критикой, причем она носила абсурдный характер. В числе прочих замдиректора Александр Чулков заявил, что у него есть информация, что деканат факультета продает дипломы. Что есть даже прайс в интернете, что его можно загуглить и в отношении меня проводится проверка, — рассказал Сергей Козлов.
После этого, по словам Сергея Козлова, он направлял руководству академии письма, в которых просил разъяснить ситуацию, но ему так и не ответили. 15 декабря он написал заявление в полицию (копия заявления и талон-уведомление из полиции есть в распоряжении редакции).
Сергей Козлов связывает ситуацию с недавней сменой руководства в академии:
— У нас в вузе непростая ситуация с приходом нового руководства, которое сменилось в мае этого года. Целиком сменились директор и 5 замдиректора. Всё то направление, которое они задают, — это радикальное изменение структуры вуза, замена существующих структур факультетов и кафедр. И старые руководители стоят на пути у этих радикальных преобразований. Разными способами пытаются на нас влиять: путем лишения премии, разных проверок и вот таких обвинений в совершении уголовных преступлений, — утверждает Сергей Козлов.
Сам Александр Чулков в разговоре с НГС не стал комментировать инцидент, сказав, что у него нет конфликтов с Сергеем Козловым и он не обвинял декана в продаже дипломов. От комментариев отказался и помощник директора филиала Илья Храпко — он рекомендовал обратиться в пресс-службу вуза.
В пресс-службе академии не ответили на звонки журналиста НГС. НГС отправил запрос на почту пресс-службы, на момент публикации ответ не поступил.
НГС также направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, на каком этапе рассмотрение заявления.
Осенью 2019 года преподаватели новосибирского РАНХиГСа пожаловались в Москву на низкие зарплаты и отсутствие финансирования.