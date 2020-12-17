Декан сибирского вуза написал заявление о клевете из-за обвинений в продаже дипломов

Декан факультета политики и международных отношений СИУ РАНХиГС Сергей Козлов написал заявление в полицию на коллегу. Сергей Козлов обвинил в клевете руководителя эксплуатационно-технической дирекции и заместителя директора филиала вуза Александра Чулкова.

Как рассказал журналисту НГС Сергей Козлов, 25 ноября в вузе прошло заседание ученого совета, где Чулков якобы обвинил его в продаже дипломов академии:

— Одним из вопросов был отчет о планах развития факультета, который я возглавляю. После того как я эти планы озвучил, все заместители директора и директор по очереди набросились на меня с уничижительной критикой, причем она носила абсурдный характер. В числе прочих замдиректора Александр Чулков заявил, что у него есть информация, что деканат факультета продает дипломы. Что есть даже прайс в интернете, что его можно загуглить и в отношении меня проводится проверка, — рассказал Сергей Козлов.

