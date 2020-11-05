В новосибирском детсаду у трехлеток обнаружили ожоги на коже и глазах — родители винят старые кварцевые лампы

В новосибирском детском саду № 74 сразу у нескольких воспитанников появились проблемы со здоровьем после использования кварцевой лампы. Об этом редакции НГС рассказала Юлия, мама одной из пострадавших девочек (женщина попросила не указывать фамилию).

По ее словам, врач-офтальмолог диагностировал, что у ее трехлетней дочери обожжены веки и конъюнктивы глаз. Аналогичные диагнозы позже получили и другие дети из этой группы.



Откуда могли появиться ожоги

