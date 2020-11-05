В новосибирском детсаду у трехлеток обнаружили ожоги на коже и глазах — родители винят старые кварцевые лампы

В новосибирском детсаду кварцевая лампа обожгла трехлетних детей
В новосибирском детском саду
По ее словам, врач-офтальмолог диагностировал, что у ее трехлетней дочери обожжены веки и конъюнктивы глаз. Аналогичные диагнозы позже получили и другие дети из этой группы.
Откуда могли появиться ожоги
— 23 октября утром мне позвонили из садика и сообщили о том, что у дочери проявилась аллергия. Как мне объяснила воспитатель, у ребенка резко появились красные пятна по всему телу: на лбу, на руках, на шее. Пока вели дочь в медпункт, она чуть ли в обморок не падала — это всё со слов воспитателя. Ей дали половинку супрастина, и через
Она подозревала у дочери аллергию на яблоки и с понедельника начала искать аллерголога, чтобы записаться на прием. Но в среду одна из мам в родительском чате написала, что обнаружила у своего ребенка похожие пятна, напоминающие загар.
— Она писала, что этот «загар» есть на шее, щеках и руках, прямо по контуру футболки, — передает Юлия.
Также в общий чат скинули и фотографии, где были заметны пятна на теле ребенка.
— После данного сообщения стало выясняться, что у большей части группы такие покраснения. И один из родителей предположил, что такое может быть от кварца. В четверг,
Родители потребовали пригласить в детсад офтальмолога и провести проверку глаз у детей, на что руководство детсада в проверке отказало, порекомендовав обратиться к врачу самостоятельно. Позже все-таки офтальмолог пришел обследовать детей и установил, что никаких повреждений глаз у них нет.
— Пришла какая-то бабушка, которая, как мне сказала дочь, надела очки, попросила детей посмотреть влево-вправо. И на основании этого вынесла вердикт, что дети здоровы. Нам показали документ, который она заполняла, — это просто список детей, а напротив них стоят плюсики, мол, всё в порядке. И снизу приписка «все здоровы». Никаких печатей, ничего, — возмущается женщина.
Какие диагнозы поставили детям
30 октября родители решили самостоятельно обратиться в частную клинику. Как пояснила Юлия, у части обратившихся детей были обнаружены термические ожоги век. Диагноз дочери Юлии — «термический ожог век и конъюнктивы обоих глаз».
— Врач объяснила мне, что если ребенок получил ожог в легкой форме, то лекарств не нужно — просто на
Как рассказала Елизавета, еще одна мама из этой группы, ее ребенку был поставлен диагноз «отек Квинке». С болями во рту он обратился к ней
И Елизавета, и Юлия предполагают, что дело в кварцевых лампах, которые, как выяснилось позже на встрече с заведующей, не менялись с
Предложили установить камеры
По словам Юлии, после случившегося уволили одну из воспитательниц — ту, которая признала вину и добавила, что лампа была периодически включена. По стечению обстоятельств уволенная воспитательница не работала в тот день,
— Заведующая сказала, что провела инструктаж, беседу с другими воспитателями, и на этом всё. Просто пальчиком погрозили. Но, понимаете, у меня состояние шока, я осознаю, что своего ребенка я могла просто не забрать живой. Хорошо, что вовремя заметили, хорошо, что медик оказался рядом, хорошо, что успели дать супрастин, а иначе у нее был бы анафилактический шок, — отметила Юлия. — Я не говорю, что мне в ноги должны кланяться, но хотя бы сочувствие проявить, а не равнодушие. Сейчас возникает ощущение, что ситуацию замалчивают и ждут, пока пройдет время и всё само собой забудется.
Юлия пояснила, что уже дважды звонила в администрацию Калининского района — там ей пообещали, что проведут проверку. Также женщина уточнила, что написала заявление в полицию. В пресс-службе МВД по НСО на обращение корреспондента НГС ответили, что будут комментировать ситуацию только после письменного запроса.
Корреспонденту не стали комментировать ситуацию в самом детском саду, попросив обратиться в мэрию. НГС направил запрос в пресс-центр администрации, на момент написания материала ответа не поступало.
В феврале этого года в Новосибирске двум сестрам запретили ходить в детский сад из-за укусов загадочных насекомых. Как уверяла мама девочек, никаких насекомых у них дома нет, а пятна на коже — это дерматит.