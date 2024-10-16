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Экономика SHAMAN зарегистрировал свой бренд: теперь не только песня называется «Я русский», а еще водка и косметика

SHAMAN зарегистрировал свой бренд: теперь не только песня называется «Я русский», а еще водка и косметика

Заявки были поданы 12 октября 2024 года

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37 комментариев

Певец зарегистрировал свой товарный знак

Заслуженный артист SHAMAN (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию своего товарного знака под названием «Я русский». Документ об этом опубликован на сайте Роспатента.

Дронов решил закрепить за собой право выпускать под брендом «Я русский» бренди, вино, виски, водку и другие алкогольные напитки. Помимо этого, во второй заявке он закрепляет этот бренд за парфюмерией и всевозможной косметикой.

Заявка подана 12 октября

Однако регистрация товарного знака не означает, что певец собирается использовать ее в этих целях. Таким образом, он может запретить использовать название своей песни другим бизнесменам в этих целях.

— Пока речь идет скорее о том, чтобы никто другой не мог использовать название песни SHAMAN «Я русский» в качестве бренда, потому что такие попытки уже нами фиксировались. Что касается выпуска какой-либо продукции под этим брендом самим артистом, пока говорить об этом рано, его главный приоритет сегодня — творческая деятельность, — подтвердили это РБК в пресс-службе артиста.

К тому же, чтобы заниматься определенным видом деятельности, нужно иметь на это право. Судя по индивидуальным предприятиям, открытым на имя артиста, в его планах есть лишь запись песен, их выпуск и концерты.

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Роспатент Ярослав Дронов SHAMAN Я русский
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