SHAMAN получил «Заслуженного артиста РФ»? За что он удостоился награды и положена ли она ему по правилам

19 июля SHAMAN устроил митинг-концерт у посольства США в ответ на блокировку его YouTube-канала Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В понедельник, 22 июля, певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) удостоился звания заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Пользователи в Сети задаются вопросом: насколько заслуженно певец получил эту награду? MSK1.RU рассказывает, как происходит процедура назначения почетного звания.

За что присваивают звание заслуженного артиста России?

Исходя из положения о почетном звании, заслуженным артистом может стать тот, у кого есть «личные заслуги» в сохранении и развитии национальной культуры, в популяризации российской культуры. У исполнителя также должна быть «плодотворная творческая деятельность, которая достойно представляет страну на различных крупных международных конкурсах и фестивалях».

Примечательно, что почетное звание «присваивается, как правило , не ранее чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности». Напомним, что впервые о Ярославе Дронове зрители могли узнать в 2013 году, когда он принял участие в телепроекте «Фактор А», где председателем жюри была Алла Пугачева. С тех пор прошло 11 лет, но поворотный момент в его карьере произошел в 2021 году, когда в сети завирусилась песня «Улетай».

Как объяснил корреспонденту MSK1.RU доктор юридических наук и автор книги «Система государственных наград Российской Федерации. История, современность и перспективы развития» Владимир Винокуров, началом творческой деятельности считается момент, когда артисту впервые заплатили гонорар или когда он впервые заключил договор на выступление. В таком случае отправная точка в виде 2013 года может быть неверной.

— Кроме того, нужно учитывать фразу «как правило», которая позволяет лицу, принимающему решение, не соблюдать 20-летний срок творческой деятельности. Тем более, что и документ, которым установлено звание заслуженного артиста, и документ, которым оно присвоено, — правовые акты одного уровня (оба — указы президента Российской Федерации. — Прим. ред.), — пояснил Винокуров.

Кто представляет артиста к награде?

По словам эксперта, процедура, которая предшествует назначению звания, сложная и длительная. Выдвинуть артиста на награду должен трудовой коллектив или творческий союз, в котором числится исполнитель. Не исключено, что Ярослава Дронова мог представить Международный союз деятелей эстрадного искусства, членом которого он является.



Собранные документы согласовываются с муниципальным образованием, где коллектив зарегистрирован. Затем они отправляются главе субъекта Российской Федерации. Далее пакет документов попадает к полномочному представителю президента по федеральному округу, возвращается к главе субъекта и только после этого отправляется в администрацию президента.

Коллеги артиста описывают в наградном листе его заслуги, объясняют, какую пользу он принес государству, и указывают, какие отраслевые награды уже были им получены.

К слову, в апреле 2023 года SHAMAN получил медаль «За самоотверженность и единство» от губернатора Тульской области Алексея Дюмина (мы рассказывали о его связи с Путиным. — Прим. ред.). Тогда его творчество признали значимым для поддержки бойцов на СВО. Певца наградили как соотечественника и уроженца Новомосковска (ранее мы публиковали репортаж с родины Ярослава Дронова. — Прим. ред.).

В мае 2024 года Дронов удостоился премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства в номинации «Музыкальное искусство». В ведомстве отметили «высокое мастерство при исполнении патриотических песен».

По мнению Винокурова, в СССР звание заслуженного артиста можно было получить легче, чем сейчас. Почетные звания существовали практически во всех автономных республиках государства.

— В СССР в целом существовала традиция награждения членов трудовых коллективов. Например, в связи с юбилейными датами заводов, фабрик, городов. Допустим, МХАТ, условно говоря, исполнилось 200 лет, и вот всем артистам, которые каким-то причинам не получали ранее награды, присваивали почетные звания, — рассказал MSK1.RU доктор юридических наук.

По его словам, тогда списки согласовывали только партийные органы. Сегодня же дела обстоят иначе. Артист приходится преодолевать бюрократический путь, о котором уже было ранее рассказано. К тому же у главы субъекта есть целая комиссия, которая рассматривает, насколько человек достоин награды.



Какие привилегии дает звание заслуженного артиста России?

На вопрос, что дает звание заслуженного артиста, Владимир Винокуров ответил:

— Сегодня никаких привилегий нет. Но заслуженный артист может получить звание ветерана труда, которое позволит получить какую-то льготу при оплате жилищных коммунальных услуг. Правда, когда ему исполнится 65 лет и он выйдет на пенсию. Такую компенсацию он сможет получать по размерам того субъекта, где он будет проживать постоянно.

В свою очередь, звание ветерана труда оформляется не только при наличии государственной или ведомственной награды, но и при наличии минимального страхового стажа для начисления пенсии.

Страховой стаж — период работы гражданина, в течение которого за него начислялись и уплачивались страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.