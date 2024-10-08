Где бензин за месяц подорожал на 50 копеек: НГС проверил стоимость бензина на четырех заправках

Редакция НГС продолжает мониторинг автозаправочных станций, чтобы выяснить актуальные цены на бензин и дизельное топливо. Сегодня мы снова посетили заправки и узнали, как изменились ценовые показатели за месяц. Подробности — в нашей публикации.
По последним данным Росстата, на 30 сентября средняя стоимость АИ-92 в Новосибирской области составляла 52,03 рубля за литр, АИ-95 — 55,91 рубля, АИ-98 и выше — 77,01 рубля, дизельное топливо — 69,77 рубля.
Как изменились цены за месяц
На заправке «Прайм» на улице Выборной, 89/3 цены на топливо в период с 10 сентября по 8 октября частично менялись, частично нет.
АИ-92 – 52,1 рубля (10 сентября – 51,9 рубля);
АИ-95 – 57,4 рубля (цена за месяц не изменилась);
АИ-98 – 76,9 рубля (10 сентября – 76,5 рубля);
Дизельное топливо – 70,1 рубля (10 сентября – 69,5 рубля).
На заправке «Опти» на Выборной, 156 цены на топливо за месяц не изменились вообще:
АИ-92 – 52,1 рубля;
АИ-95 – 56,5 рубля;
Дизельное топливо — 69,3 рубля.
На АЗС «Транзит» на Большевистской, 215/1 за месяц в основном выросли на 50 копеек.
АИ-92 – 51,7 рубля (цена за месяц не изменилась);
АИ-95 – 56,2 рубля (10 сентября – 55,7 рубля);
Дизель (класс 5) – 66 рублей (10 сентября – 65,5 рубля);
Дизель (евро) – 67 рублей (10 сентября – 66,5 рубля).
На заправке «Газпромнефть» на Большевистской, 131, корп.1, цены менялись по разному: от 25 копеек до 50 копеек
АИ-92 – 52,2 рубля (10 сентября – 51,95 рубля);
АИ-95 – 55,92 рубля (10 сентября – 55,65 рубля);
АИ-95 G-Drive – 57,42 рубля (10 сентября – 57, 15 рубля);
АИ-100 G-Drive – 78,15 рубля (10 сентября – 77,65 рубля);
Дизель – 70,35 рубля (10 сентября – 70 рублей);
Дизель G-Drive – 71,85 рубля (10 сентября – 71,5 рубля).
Таким образом, по результатам сравнительного анализа, можно отметить, что бензин в городе за месяц подорожал, но не сильно. На заправке «Опти» цены не изменились вовсе, а на АЗС «Газпромнефть» и «Транзит» произошло наиболее заметное удорожание топлива.
Ранее НГС писал, что горожане высказались о ценах на бензин в Новосибирске.