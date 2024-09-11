НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

штиль.

 759мм 99%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,11
EUR 100,50

Водитель погиб на новосибирской трассе

Крутой бизнес России
Как живёт Рза Рзаев
Обзор хороших детсадов
Бум автокредитов
Уголовное дело из-за бань
Зарядки для электрокаров
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Лично я велосипед выбрал»: горожане высказались о ценах на бензин в Новосибирске

«Лично я велосипед выбрал»: горожане высказались о ценах на бензин в Новосибирске

Читатели НГС активно обсуждают стоимость топлива

349
4 комментария

Обзор цен на топливо вызвал шквал комментариев

Новосибирцы отреагировали на публикацию НГС о ценах на бензин в городе. Накануне журналист прошелся по четырем заправкам, чтобы сравнить стоимость топлива и найти самое выгодное место. Читатели оставили почти две сотни комментариев к новости. Мы выбрали самые интересные из них.

Некоторые, увидев заголовок, предположили, что отдавать по 80 рублей за литр придется за самые массовые виды бензина:

— Вау-вау, НГС, полегче, — пишет Гость. — Я уже подумал, что вы про 95-й говорите. Думаю, так вот же с утра цена другая была…

— Прекратите круглосуточно кататься на своих автомобилях, и вам будет все равно сколько он стоит, 60 или 160, как мне, — пишет другой комментатор.

— Теперь такси должно стать еще дешевле, — иронизирует пользователь 282558467.

Отдельные комментаторы пришли к выводу: рост цен — не самая страшная беда на дорогах.

— Если на дорогах станет пробок меньше, то ради бога. Спокойно готов заливать по 100-120 рублей за литр, для меня необременительно. И если при этом исчезнут адские пробки, я только за! — эмоционально написал пользователь, который авторизовался.

— Судя по пробкам, бензин может дорожать и дальше. Лично я выбрал велосипед, — написал еще один гость.

Ранее мы с коллегами из других городов сравнили цены на бензин в разных реионах.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Бензин АЗС Цены на бензин Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
11 сентября 2024, 09:33
Гы, зимой на велике, да по нечищеным тротуарам и обочине. Лишь бы ляпнуть.
Гость
11 сентября 2024, 09:33
Спасибо деду за победу!!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Alans,32

рок,50

Ди,52

Кейт,29

Наталия,47

MobiJones,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление