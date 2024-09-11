«Лично я велосипед выбрал»: горожане высказались о ценах на бензин в Новосибирске

Обзор цен на топливо вызвал шквал комментариев Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Новосибирцы отреагировали на публикацию НГС о ценах на бензин в городе. Накануне журналист прошелся по четырем заправкам, чтобы сравнить стоимость топлива и найти самое выгодное место. Читатели оставили почти две сотни комментариев к новости. Мы выбрали самые интересные из них.

Некоторые, увидев заголовок, предположили, что отдавать по 80 рублей за литр придется за самые массовые виды бензина:

— Вау-вау, НГС, полегче, — пишет Гость. — Я уже подумал, что вы про 95-й говорите. Думаю, так вот же с утра цена другая была…

— Прекратите круглосуточно кататься на своих автомобилях, и вам будет все равно сколько он стоит, 60 или 160, как мне, — пишет другой комментатор.

— Теперь такси должно стать еще дешевле, — иронизирует пользователь 282558467.

Отдельные комментаторы пришли к выводу: рост цен — не самая страшная беда на дорогах.

— Если на дорогах станет пробок меньше, то ради бога. Спокойно готов заливать по 100-120 рублей за литр, для меня необременительно. И если при этом исчезнут адские пробки, я только за! — эмоционально написал пользователь, который авторизовался.

— Судя по пробкам, бензин может дорожать и дальше. Лично я выбрал велосипед, — написал еще один гость.