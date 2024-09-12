«А где зарплаты по 300 тысяч?»: новосибирцы — о том, что выгоднее: родить ребёнка или взять рыночную ипотеку

В ходе подсчетов учитывались следующие значения: ставка по семейной ипотеке — 6%, по рыночной — 20% Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Новосибирцы в комментариях активно обсуждают статью, опубликованную на НГС. Журналисты подсчитали, что выгоднее: родить ребёнка, получив различные льготы, или взять рыночную ипотеку. Горожане бурно отреагировали на это, а мы собрали самые интересные комментарии, оставленные под материалом.

Часть новосибирцев понимают опасения тех, кто не спешит с детьми.

— Рожать никто и не торопится, ведь это сплошные расходы. А где доходы? Где эти зарплаты по 300 тысяч, чтобы платить ипотеку по сотне тысяч? — задается вопросом Обозреватель.

— У людей в наших реалиях только жилье в ипотеку закрыть – цель жизни. Для того и живем – других то целей нет. Рождение нового человека для этого же, и так по кругу, — возмущается Гость.

— Вот только в расчетах — проблема. Для того чтобы рожать одного — нужна, как минимум, двушка, чтобы рожать двоих — нужна как минимум трешка, и так далее. Рожать и растить детеныша в студии или однушке??? И теперь посмотрите сколько стоит трешка, — отмечает читатель.

Есть и те, кто считает, что рожать детей из экономических соображений – вполне нормально. По их мнению, для молодых семей сейчас созданы хорошие условия:

— Вывод: рожать ребенка и брать «под него» ипотеку — выгоднее, чем без них платить рыночную ипотеку, — пишет Гость.

— В стране 25 лет строили больницы, детские отделения, родильные отделения по последнему слову науки. Благодаря этому снизили детскую смертность в 7 раз. Ввели гигантские маткапиталы, декретный отпуск один из самых длинных в мире, бесплатное питание для детей в начальной школе. А люди все недовольны, — утверждает один из комментаторов.