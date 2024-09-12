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Экономика «А где зарплаты по 300 тысяч?»: новосибирцы — о том, что выгоднее: родить ребёнка или взять рыночную ипотеку

«А где зарплаты по 300 тысяч?»: новосибирцы — о том, что выгоднее: родить ребёнка или взять рыночную ипотеку

В ходе подсчетов журналисты пришли к выводу, что взять семейную ипотеку и содержать ребёнка выгоднее, чем брать «рыночную» ипотеку

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13 комментариев

В ходе подсчетов учитывались следующие значения: ставка по семейной ипотеке — 6%, по рыночной — 20%

Новосибирцы в комментариях активно обсуждают статью, опубликованную на НГС. Журналисты подсчитали, что выгоднее: родить ребёнка, получив различные льготы, или взять рыночную ипотеку. Горожане бурно отреагировали на это, а мы собрали самые интересные комментарии, оставленные под материалом.

Часть новосибирцев понимают опасения тех, кто не спешит с детьми.

— Рожать никто и не торопится, ведь это сплошные расходы. А где доходы? Где эти зарплаты по 300 тысяч, чтобы платить ипотеку по сотне тысяч? — задается вопросом Обозреватель.

— У людей в наших реалиях только жилье в ипотеку закрыть – цель жизни. Для того и живем – других то целей нет. Рождение нового человека для этого же, и так по кругу, — возмущается Гость.

— Вот только в расчетах — проблема. Для того чтобы рожать одного — нужна, как минимум, двушка, чтобы рожать двоих — нужна как минимум трешка, и так далее. Рожать и растить детеныша в студии или однушке??? И теперь посмотрите сколько стоит трешка, — отмечает читатель.

Есть и те, кто считает, что рожать детей из экономических соображений – вполне нормально. По их мнению, для молодых семей сейчас созданы хорошие условия:

— Вывод: рожать ребенка и брать «под него» ипотеку — выгоднее, чем без них платить рыночную ипотеку, — пишет Гость.

— В стране 25 лет строили больницы, детские отделения, родильные отделения по последнему слову науки. Благодаря этому снизили детскую смертность в 7 раз. Ввели гигантские маткапиталы, декретный отпуск один из самых длинных в мире, бесплатное питание для детей в начальной школе. А люди все недовольны, — утверждает один из комментаторов.

Ранее НГС писал о том, что будет с ценами на жилье в случае повышения ключевой ставки ЦБ.

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Комментарии
13
Антонин Новый
12 сентября 2024, 14:45
креатив очередной раз иссяк
267039456
12 сентября 2024, 14:50
" В России рассматривают возвращение всеобщего призыва в армию — даже для больных. Валерий Фадеев заявил, что России необходимо увеличивать армию и призывать всех молодых людей, вне зависимости от их здоровья. Она заявил, что НАТО угрожает России, поэтому все мужчины должны пройти через армию." Надеюсь он ответил на все ваши вопросы! Отныне, решать, что для вас лучше, будете не вы, а " великие" умы рассеи!
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