«Желательно, чтобы за этим следила не ФАС, а ФСБ»: новосибирцы высказались о постоянном росте цен

Новосибирцы возмущены постоянным ростом цен на продукты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы активно обсуждают статью о парадоксах российской экономики, опубликованную на НГС. Эксперты объясняли, почему в стране рост зарплат не успевает за ростом цен, а также чего ждать от вероятного повышения ключевой ставки ЦБ 13 сентября. Мы собрали самые интересные комментарии, которые читатели оставили под материалом.

Подавляющее большинство новосибирцев возмущены тем, что цены на продукты и услуги растут постоянно, а вот зарплаты — нет.

— ЦБ поднял ставку с 11 % до 18% и это не помогло остановить инфляцию, а увеличение с 18% до 19% почему-то должно помочь, — иронизирует Гость.

— Этот капкан захлопнется одномоментно. Сегодня положишь под высокие проценты, а завтра вклады заморозят и потеряешь все — не сможешь забрать свои деньги. Так уже было, неслучайно высокие проценты, чтобы заманить в мышеловку, — выражает мнение пользователь с ником Алла Ивановна.

— Давно пора ввести госрегулирование цен на базовые вещи и продукты! И, желательно, чтобы за этим следила не ФАС, а ФСБ, — предлагает Гость.

— Прежде всего надо запретить поднимать цены на бензин, чуть ли не каждую неделю поднимают. Грузоперевозки дорожают, отсюда и цены на продукцию растут, — пишет другой комментатор.

Но есть те, кто считает, что лучше принять ситуацию такой, какая она есть, чтобы не сделать еще хуже:

— Если начнут регулировать цены, то начнется дефицит товаров. Уже проходили, — опасается пользователь.

— В таком случае надо смириться и подстраиваться под ситуацию, то есть получать от этого выгоду — умные разбогатеют. Сейчас необходимо пользоваться ситуацией делать вклады под выгодный большой процент и ждать, когда максимально подешевеют квартиры, — предлагает один из комментаторов.