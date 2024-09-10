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Экономика Литр бензина приближается к 80 рублям: НГС объехал новосибирские заправки — смотрим цены

Литр бензина приближается к 80 рублям: НГС объехал новосибирские заправки — смотрим цены

Самой дорогой АИ-100 нашелся только в одной точке

6 455
98 комментариев

Автолюбители жалуются, что бензин дорожает чуть ли не каждую неделю

Цены на бензин уже давно стали предметом обсуждения среди автомобилистов. Многие новосибирцы задумываются о том, как выбрать наиболее выгодное место для заправки. НГС начинает серию публикаций о ценах на бензин. Каждую неделю мы будем сравнивать стоимость топлива на 4 заправках разных сетей, чтобы отследить динамику ценообразования. Какие ценники попались на глаза нашему корреспонденту Егору Сафронову, смотрите в этом материале.

По последним данным Росстата, на 2 сентября средняя стоимость АИ-92 в Новосибирской области составляла 51,94 рубля за литр, АИ-95 — 55,74 рубля, АИ-98 и выше — 75,88 рубля, дизельное топливо — 69,57 рубля.

Сегодня, 10 сентября, на заправке «Прайм» на Выборной, 89/3 стоимость бензина марки АИ-92 составила 52,9 рубля за литр, АИ-95 — 57,4 рубля, АИ-98 — 76,5 рубля, дизельное топливо — 69,5 рубля.

С самого утра все колонки заняты — новосибирцы заправляются перед работой

На АЗС «Транзит» на Большевистской, 215/1 литр 92-го бензина обойдется в 51,7 рубля, 95-го — 55,7 рубля. 98-й бензин здесь не продается. Дизельное топливо (класс 5) стоит 65,5 рубля за литр, ДТ Евро на рубль дороже — 66,5 рубля.

На этой заправке дизель стоит сравнительно дороже, чем бензин любой марки

На заправке сети «Газпромнефть» на Большевистской, 280 литр АИ-92 стоит 51,95 рубля, АИ-95 — 55,65 рубля, АИ-95 G-Drive — 57,15 рубля. 98-й бензин здесь не представлен, но есть АИ-100, который обойдется 77,65 рубля за литр. Литр дизеля здесь стоит ровно 70 рублей, дизель G-Drive — 71,5 рубля.

Цены на всех заправках примерно одинаковые — разница на одни и те же позиции максимум 1,5 — 2 рубля

На АЗС «Опти» на Выборной, 156 литр 92-го бензина обойдется новосибирцам в 52,1 рубля. Заправить АИ-95 стоит 56,5 рубля, АИ-98 отсутствует. Литр дизельного топлива — 69,3 рубля.

На некоторых заправках АИ-98 и АИ-100 не представлены

Ранее НГС писал о том, что представители АЗС и эксперты высказались об августовском росте цен на топливо.

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Новосибирск Заправки АЗС Бензин Топливо Цены
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Комментарии
99
276371930
10 сентября 2024, 12:49
Нефть начала дешеветь- бензин начал дорожать......отсутствие логики и есть русская логика.......
С левого берега
10 сентября 2024, 12:55
Думал что если 92й перейдет планку в 50 руб то народ будет возмущаться. Но нет, все молчат...
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