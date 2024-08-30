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Экономика Кризис-2024 Куда идет рубль? Сколько будет стоить доллар в сентябре — прогноз

Куда идет рубль? Сколько будет стоить доллар в сентябре — прогноз

Стоит ли ожидать ослабления нацвалюты в первый месяц осени?

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18 комментариев

Эксперты не исключили, что стоимость доллара может достигнуть 94 рублей

В последний месяц лета рубль продолжал свое падение. Пика показатели достигли 14 августа. Тогда стоимость одного доллара составляла 92,65 рубля. Затем произошло небольшое снижение. На 29 августа Центральный банк установил курс доллара в размере 91,44 рубля. А что будет в сентябре, чего ожидать от национальной валюты? 72.RU cпросили у экспертов.

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», напомнил, что из-за санкций против Мосбиржи ключевые мировые валюты, кроме юаня, там не торгуются с середины июня. По его словам, участники внешней торговли и другие лица теперь не могут хеджировать свои валютные риски с помощью биржевых инструментов, а курс формируется на межбанковском рынке, который менее ликвиден и более подвержен резким изменениям котировок. Особенно в случае концентрированного спроса на иностранную валюту или ее предложения.

По этой же причине, объясняет эксперт, формирование валютных курсов в значительной степени непрозрачно, как и факторы, влияющие на данный процесс. В таких условиях, продолжает Бабин, очень трудно делать какие-либо прогнозы официального курса рубля.

— Вероятно, он продолжит снижаться в среднесрочной перспективе. Доллар может направиться в район 94–95 рублей. Это обусловлено падением цен на нефть, стартовавшим в начале июля, что с лагом в один–два месяца сокращает валютную выручку экспортеров. К тому же экспорт уменьшается в количественном выражении из-за санкций, геополитики, а также ослабления спроса в Китае. Дополнительным фактором выступает уменьшение в два раза доли экспортной выручки, обязательной к возврату в страну. Тем более в целом курс рубля по-прежнему завышен с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров, — объяснил эксперт.

В «Совкомбанке» ожидают, что курс рубля в сентябре будет стабильным и торговаться в устоявшихся диапазонах 11,3-12,2 за юань, 87-94 за доллар, 97-104 за евро.

Михаил Васильев, главный аналитик этого банка, перечисляет несколько факторов в поддержку рубля, среди которых высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса. Также в пользу национальной валюты, по его словам, выступают снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами из-за санкций, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов, высокие рублевые процентные ставки.

— Негативными факторами для рубля являются геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта, — добавил он.

Ранее мы рассказывали, что цена на золото обновила исторический максимум. Эксперты объясняли, почему это произошло и надо ли покупать драгметалл.

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Комментарии
18
Картавый
30 августа 2024, 09:15
Все проблемы РФ можно решить в течении одного дня, но нужно потерпеть, родные мои, потому что мы еще не начинали.
Zemb
30 августа 2024, 09:07
обещали доллары по 200 ещё к новому году... и чё...
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