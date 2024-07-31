Возвращаемся в 2022-й? Почему Центробанк России не может остановить инфляцию, а ключевая ставка опять стремится к 20%

В первую очередь дорожают продукты, овощи и фрукты. И даже в сезон они не становятся дешевле Источник: Дарья Пона / 74.RU











Несмотря на усилия российских властей, Центробанку России пока не удается добиться перелома в борьбе с инфляцией. Шансы на удержание годового уровня инфляции в пределах 10% стремительно уменьшаются. Одной из причин этого является недавнее резкое повышение тарифов ЖКХ, а также запланированное повышение утилизационного сбора на автомобили на 70–85%. Всё это будет дополнительным импульсом для роста инфляции.



Конечно, быстрее всего разгоняют инфляцию продукты питания, которые занимают значительную долю в потреблении многих небогатых россиян (порой до 50%). А цены на них растут в первую очередь.



Повышение ключевой ставки до баснословных 18% Центробанк как раз и объясняет тем, что хочет сдержать рост цен. Такое решение было ожидаемым для экспертов и участников финансового рынка, обсуждали лишь, насколько повысится учетная ставка.



Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тем временем гордится тем, что ей удается удержать инфляцию: якобы если не повышение ключевой ставки, цены выросли бы еще больше. По последним данным, рост цен в стране составил почти 8,6%, что значительно превышает целевой ориентир в 4%. Чего нам ждать, MSK1. RU рассказывают эксперты.



Острота кризиса всё та же

Важно отметить, что уровень ключевой ставки — это не просто малопонятные цифры, но и индикатор экономической жизни страны. После начала кризиса 2022 года Центробанк взвинтил ставку до 20% в рамках мер по стабилизации финансовой системы, а затем стремительно снизил ее до 7,5% к концу года. И вот теперь, выходит, Центробанк опять видит повторение такой же остроты кризиса, если ставку готов повышать до 18%.



— Ключевая ставка — это ставка, по которой коммерческие банки берут кредиты у Центрального банка. Потом эти деньги они выдают в виде кредитов бизнесу и гражданам, добавив себе пару процентов. При росте ключевой ставки кредиты для населения и коммерческих организаций дорожают. Опосредованно в стоимости любого товара есть кредитные средства, — объясняет финансовый советник Алексей Родин.



Дорогие кредиты замедляют экономику и снижают активность покупателей. Логика Центробанка такая: высокая учетная ставка делает кредиты менее привлекательными для потребителей, что стимулирует сбережения. Это якобы должно приводить к укреплению рубля: чем выше ставка, тем меньше спрос на валюту. Рубль, кстати, за 7 месяцев укрепился с 92 до 85 по отношению к американскому доллару (рост на 8,5%).



Впрочем, опрошенные MSK1.RU эксперты скептически относятся к усилиям по сдерживанию инфляции.



— У повышения ключевой ставки есть и негативная сторона. Бизнес, который не был готов к росту ставок по кредитам и снижению спроса своих покупателей, банкротится, — говорит финансовый советник Алексей Родин. — Однако и высокая инфляция губительна для экономики, так как инвесторы прекращают вкладывать деньги в бизнес. Почему? Бизнес привлекает условные 100 рублей, обещая инвестору через год отдать 120 рублей. Но через год при высокой инфляции деньги обесценятся в два раза. Инвестор хотел заработать, а на самом деле обеднеет.

Также при высокой инфляции зарплаты не успевают за ценами и население стремительно беднеет Алексей Родин, финансовый советник

— В условиях кризисов, новых санкций, плавающего курса рубля сохранить и обеспечить низкую инфляцию не так-то просто, — говорит финансовый советник и преподаватель МГУ Юлия Кузнецова. — Центробанк поднимает ставку в надежде на то, что население перестанет тратить деньги путем обеспечения себя новыми кредитами, так как процент по ним выше, чем ключевая ставка.



— Но это в экономической теории. А как на самом деле?



— А на самом деле фактор повышения ключевой ставки не работает так, как это было раньше. Например, вслед за повышенными вкладами по вкладам многие сотрудники стараются обеспечить себе более высокую зарплату, и руководители вынуждены им зарплату поднимать. Вслед же за высокими зарплатами растут и цены сначала на продукты (что обусловлено повышенным курсом валюты и нехваткой многих ресурсов).



В реальности цены на продукты растут огромными темпами, и уровень жизни не повышается, а инфляция остается достаточно высокой и набирает обороты.



— Бизнес в России сейчас под двойным давлением: гигантские ставки по кредитам, плюс скоро повысятся налоги. То есть интересы бизнеса для Центробанка всё же менее важны, чем интересы населения?



— Наш Центробанк придерживается монетарной политики регулирования экономики. Его приоритетом является обеспечение ценовой стабильности, сдерживания роста цен, обеспечение сильного рубля.



Но вы правы в том, что налоговая политика также играет важную роль в ценах. При росте налогов многие компании также начинают закладывать как новые налоги, так и проценты по полученным кредитам в новые цены на продукцию. Получается замкнутый круг: Центробанк повышает ставку, компании закладывают рост цен, население вынуждено тем не менее брать новые кредиты. Растет количество выданных потребкредитов и микрокредитов. Население опасается еще большего роста цен, поэтому вкладывает деньги в технику, автомобили и прочие товары. Инфляция, несмотря на высокую ставку, продолжает уверенный рост. И Центробанк, в свою очередь, снова и снова говорит об ужесточении монетарной политики и повышении ставки уже осенью.



У россиян вынужденный спрос: денег нет, а покупать надо

— В России наблюдаются интересные процессы, когда цены растут из-за так называемого «вынужденного спроса». Люди всё равно покупают продукты, лекарства, пользуются услугами ЖКХ, стремятся приобрести жилье. Многие торговые сети пользуются этим и завышают цены, — говорит доктор экономических наук Юрий Ляндау, профессор РЭУ.



— Но можно ли остановить инфляцию одним лишь повышением ключевой ставки? Или это из области теории?



— Ключевая ставка Центробанка — это та ставка, по которой банки уплачивают проценты за кредиты, полученные от центрального банка. Получается, что сами банки должны предоставлять кредиты бизнесу и населению по более высоким ставкам, чтобы погасить задолженность и обеспечить рентабельность деятельности (то есть покрыть затраты и получить прибыль).

