Возвращаемся в 2022-й? Почему Центробанк России не может остановить инфляцию, а ключевая ставка опять стремится к 20%

Несмотря на усилия российских властей, Центробанку России пока не удается добиться перелома в борьбе с инфляцией. Шансы на удержание годового уровня инфляции в пределах 10% стремительно уменьшаются. Одной из причин этого является недавнее резкое повышение тарифов ЖКХ, а также запланированное повышение утилизационного сбора на автомобили на 70–85%. Всё это будет дополнительным импульсом для роста инфляции.
Конечно, быстрее всего разгоняют инфляцию продукты питания, которые занимают значительную долю в потреблении многих небогатых россиян (порой до 50%). А цены на них растут в первую очередь.
Повышение ключевой ставки до баснословных 18% Центробанк как раз и объясняет тем, что хочет сдержать рост цен. Такое решение было ожидаемым для экспертов и участников финансового рынка, обсуждали лишь, насколько повысится учетная ставка.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тем временем гордится тем, что ей удается удержать инфляцию: якобы если не повышение ключевой ставки, цены выросли бы еще больше. По последним данным, рост цен в стране составил почти 8,6%, что значительно превышает целевой ориентир в 4%. Чего нам ждать, MSK1. RU рассказывают эксперты.
Острота кризиса всё та же
Важно отметить, что уровень ключевой ставки — это не просто малопонятные цифры, но и индикатор экономической жизни страны. После начала кризиса 2022 года Центробанк взвинтил ставку до 20% в рамках мер по стабилизации финансовой системы, а затем стремительно снизил ее до 7,5% к концу года. И вот теперь, выходит, Центробанк опять видит повторение такой же остроты кризиса, если ставку готов повышать до 18%.
— Ключевая ставка — это ставка, по которой коммерческие банки берут кредиты у Центрального банка. Потом эти деньги они выдают в виде кредитов бизнесу и гражданам, добавив себе пару процентов. При росте ключевой ставки кредиты для населения и коммерческих организаций дорожают. Опосредованно в стоимости любого товара есть кредитные средства, — объясняет финансовый советник Алексей Родин.
Дорогие кредиты замедляют экономику и снижают активность покупателей. Логика Центробанка такая: высокая учетная ставка делает кредиты менее привлекательными для потребителей, что стимулирует сбережения. Это якобы должно приводить к укреплению рубля: чем выше ставка, тем меньше спрос на валюту. Рубль, кстати, за 7 месяцев укрепился с 92 до 85 по отношению к американскому доллару (рост на 8,5%).
Впрочем, опрошенные MSK1.RU эксперты скептически относятся к усилиям по сдерживанию инфляции.
— У повышения ключевой ставки есть и негативная сторона. Бизнес, который не был готов к росту ставок по кредитам и снижению спроса своих покупателей, банкротится, — говорит финансовый советник Алексей Родин. — Однако и высокая инфляция губительна для экономики, так как инвесторы прекращают вкладывать деньги в бизнес. Почему? Бизнес привлекает условные 100 рублей, обещая инвестору через год отдать 120 рублей. Но через год при высокой инфляции деньги обесценятся в два раза. Инвестор хотел заработать, а на самом деле обеднеет.
Также при высокой инфляции зарплаты не успевают за ценами и население стремительно беднеет
— В условиях кризисов, новых санкций, плавающего курса рубля сохранить и обеспечить низкую инфляцию не так-то просто, — говорит финансовый советник и преподаватель МГУ Юлия Кузнецова. — Центробанк поднимает ставку в надежде на то, что население перестанет тратить деньги путем обеспечения себя новыми кредитами, так как процент по ним выше, чем ключевая ставка.
— Но это в экономической теории. А как на самом деле?
— А на самом деле фактор повышения ключевой ставки не работает так, как это было раньше. Например, вслед за повышенными вкладами по вкладам многие сотрудники стараются обеспечить себе более высокую зарплату, и руководители вынуждены им зарплату поднимать. Вслед же за высокими зарплатами растут и цены сначала на продукты (что обусловлено повышенным курсом валюты и нехваткой многих ресурсов).
В реальности цены на продукты растут огромными темпами, и уровень жизни не повышается, а инфляция остается достаточно высокой и набирает обороты.
— Бизнес в России сейчас под двойным давлением: гигантские ставки по кредитам, плюс скоро повысятся налоги. То есть интересы бизнеса для Центробанка всё же менее важны, чем интересы населения?
— Наш Центробанк придерживается монетарной политики регулирования экономики. Его приоритетом является обеспечение ценовой стабильности, сдерживания роста цен, обеспечение сильного рубля.
Но вы правы в том, что налоговая политика также играет важную роль в ценах. При росте налогов многие компании также начинают закладывать как новые налоги, так и проценты по полученным кредитам в новые цены на продукцию. Получается замкнутый круг: Центробанк повышает ставку, компании закладывают рост цен, население вынуждено тем не менее брать новые кредиты. Растет количество выданных потребкредитов и микрокредитов. Население опасается еще большего роста цен, поэтому вкладывает деньги в технику, автомобили и прочие товары. Инфляция, несмотря на высокую ставку, продолжает уверенный рост. И Центробанк, в свою очередь, снова и снова говорит об ужесточении монетарной политики и повышении ставки уже осенью.
У россиян вынужденный спрос: денег нет, а покупать надо
— В России наблюдаются интересные процессы, когда цены растут из-за так называемого «вынужденного спроса». Люди всё равно покупают продукты, лекарства, пользуются услугами ЖКХ, стремятся приобрести жилье. Многие торговые сети пользуются этим и завышают цены, — говорит доктор экономических наук Юрий Ляндау, профессор РЭУ.
— Но можно ли остановить инфляцию одним лишь повышением ключевой ставки? Или это из области теории?
— Ключевая ставка Центробанка — это та ставка, по которой банки уплачивают проценты за кредиты, полученные от центрального банка. Получается, что сами банки должны предоставлять кредиты бизнесу и населению по более высоким ставкам, чтобы погасить задолженность и обеспечить рентабельность деятельности (то есть покрыть затраты и получить прибыль).
Лично я существенного снижения цен не жду. Да, конечно, будет замедление инфляции. Но если рассматривать экономическую ситуацию за последние 25 лет, то можно увидеть, что удавалось замедлить инфляцию, но при этом цены на товары особо не снижались. Ну вот, скажем, застройщики просто будут предлагать серьезные скидки, так как здесь действительно рост ключевой ставки и отмена льготной ипотеки могут в итоге повлиять на спрос.