«При росте НДФЛ у работника снижается зарплата». Налоговая реформа заставила россиян массово бежать в «неформалы»

Прогрессивную шкалу НДФЛ введут с 1 января 2025 года Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Россияне уже начали готовиться к налоговой реформе. Хотя суммарная ставка налога на прибыль и прогрессивная шкала НДФЛ будут введены только с 1 января 2025 года, однако неумолимая статистика фиксирует: всё больше россиян уходят из корпоративного сектора в неформальный.



Неформальный сектор — это работники, нанятые физлицами или работающие на предприятии без официального статуса юрлица. В число «неформалов» входят самозанятые, фермеры, предприниматели и их сотрудники, а также работники семейных и других некорпоративных бизнесов. Не факт, что все они уклоняются от уплаты налогов. Но, по крайней мере, там больше лазеек для неуплаты. И вряд ли этими лазейками пользоваться не будут.



Служба FinExpertiza подсчитала на основе данных Росстата, что в сравнении с первым кварталом 2023 года доля «неформалов» в экономике России выросла на 13,2%. Туда перекочевали около 1,7 млн человек. И вряд ли от хорошей жизни.



В результате общее число работников, не имеющих официального трудоустройства, достигло 14,4 миллиона, что является максимальным показателем как минимум за последние четыре года.



Сейчас доля занятых в неформальном секторе составляет 19,6%. То есть каждый пятый трудящийся в России не работает на официально зарегистрированном предприятии.



В число «неформалов» традиционно входят многие профессии: таксисты, строители, уборщики, репетиторы, работники торговли и общепита. Есть и высококвалифицированные специалисты (скажем, юристы, врачи, закупщики или бухгалтеры), которые не работают на официальных предприятиях. Например, по гражданско-правовым договорам, на аутсорсинге. Либо по совместительству.



Кстати, про совместительство. Лишь около 5% (или более 700 тысяч) «неформалов» совмещают работу «на себя» с официальным трудоустройством. Представьте доктора, который до обеда сидит на приеме в бюджетной поликлинике, а потом трудится в нескольких частных кабинетах.



Анализ данных FinExpertiza по регионам показывает, что неформальная занятость увеличилась почти в 60% регионов России (49 из 89). Наибольший относительный рост был зафиксирован на Чукотке: в 15 раз, с 100 человек до примерно 1,6 тысячи. Такой резкий рост объясняется эффектом низкой базы.

Но вот что касается Москвы и Питера, тут совсем другое дело: люди целенаправленно бегут из компаний. В столице количество неформально занятых за год выросло на 629 тысяч, в Московской области — на 221 тысячу, в Санкт-Петербурге — на 152 тысячи.



— Есть мнение, что после вступления в силу новых поправок налоговой реформы доля серых окладов и зарплат может сильно увеличиться, а бизнес будут аккуратно дробить, чтобы доходы не превышали пороговых значений, — объясняет MSK1.RU финансовый советник Ольга Дементьева.



— Когда работники начнут получать меньшую зарплату из-за роста налогов, думаете, люди массово уйдут в «серую» зону?



— По устоявшимся правилам и по закону в нашей стране работодатель уплачивает все налоги, и работник получает очищенную от налогов зарплату. И он на нее ориентируется. Тогда как во многих других странах работник сам уплачивает НДФЛ.



При росте НДФЛ у работника снижается зарплата, которую он получает. И он будет требовать деньги у работодателя, не беря в расчет то, что это не работодатель меньше платит, а это налоги возросли. И работодатели вынуждены будут регулировать доход, чтобы не потерять работника.



— Регулировать доход — то есть снижать издержки?



— И у работников, и у работодателей возникнет соблазн сократить сумму выплаты налогов, чтобы оставить доход сотрудников на прежнем уровне с помощью серых схем. То есть часть дохода платится в конверте и не облагается налогом. Работник получает больший доход, работодатель экономит на обязательных взносах.



Вроде как выгодно обеим сторонам. Но не стоит забывать, что в случае серых схем работник не может рассчитывать на отпускные, больничные, выходные пособия, на отчисления в пенсионный фонд в полном размере.



— Если мы говорим о возможных нарушениях, то те, кто уже работает с официально принятыми на работу сотрудниками и платит НДФЛ 13%, даже не подумают рискнуть «начать игру с этими спичками». А вот сомнения и сопротивления могут появиться у тех, кто еще не перешел и работает в сером режиме, — говорит директор компании «МосФорум» Дмитрий Захаров. — Бизнес понимает, что с налоговой шутки плохи. И это доказывает не одно громкое дело известных блогеров, которые скрывали доходы, дробили бизнес или связывались с офшорами.



— Да, в ряде случаев компании могут перейти на схему работы через самозанятость сотрудника или ИП, — говорит эксперт по налогообложению из ФБК Legal Екатерина Голубева. — Но и здесь возможности налоговых органов достаточно широки для выявления злоупотреблений со стороны работодателя, особенно если такой переход повлечет массовое сокращение штата.



— ФНС легко это отследить?

