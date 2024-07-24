НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

ясная погода, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

штиль.

 742мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 87,30
EUR 95,46

СРОЧНО

«Кузину» атакуют кредиторы

Подорожали авто с пробегом
Работа в Новосибирске
Получила диплом вуза КНР
Новосибирск ведет соцсети
Сколько стоит отпуск в Румынии
Июльфест в Новосибирске
Ушел от следствия на СВО
Разоблачили мифы об имплантах
Реконструкция завода в центре
НГС в Telegram
Экономика Кризис-2024 эксперт «При росте НДФЛ у работника снижается зарплата». Налоговая реформа заставила россиян массово бежать в «неформалы»

«При росте НДФЛ у работника снижается зарплата». Налоговая реформа заставила россиян массово бежать в «неформалы»

Сегодня уже каждый пятый в стране старается не работать официально, ФНС этому препятствует

676
4 комментария
Прогрессивную шкалу НДФЛ введут с 1 января 2025 года

Россияне уже начали готовиться к налоговой реформе. Хотя суммарная ставка налога на прибыль и прогрессивная шкала НДФЛ будут введены только с 1 января 2025 года, однако неумолимая статистика фиксирует: всё больше россиян уходят из корпоративного сектора в неформальный.

Неформальный сектор — это работники, нанятые физлицами или работающие на предприятии без официального статуса юрлица. В число «неформалов» входят самозанятые, фермеры, предприниматели и их сотрудники, а также работники семейных и других некорпоративных бизнесов. Не факт, что все они уклоняются от уплаты налогов. Но, по крайней мере, там больше лазеек для неуплаты. И вряд ли этими лазейками пользоваться не будут.

Служба FinExpertiza подсчитала на основе данных Росстата, что в сравнении с первым кварталом 2023 года доля «неформалов» в экономике России выросла на 13,2%. Туда перекочевали около 1,7 млн человек. И вряд ли от хорошей жизни.

В результате общее число работников, не имеющих официального трудоустройства, достигло 14,4 миллиона, что является максимальным показателем как минимум за последние четыре года.

Сейчас доля занятых в неформальном секторе составляет 19,6%. То есть каждый пятый трудящийся в России не работает на официально зарегистрированном предприятии.

В число «неформалов» традиционно входят многие профессии: таксисты, строители, уборщики, репетиторы, работники торговли и общепита. Есть и высококвалифицированные специалисты (скажем, юристы, врачи, закупщики или бухгалтеры), которые не работают на официальных предприятиях. Например, по гражданско-правовым договорам, на аутсорсинге. Либо по совместительству.

Кстати, про совместительство. Лишь около 5% (или более 700 тысяч) «неформалов» совмещают работу «на себя» с официальным трудоустройством. Представьте доктора, который до обеда сидит на приеме в бюджетной поликлинике, а потом трудится в нескольких частных кабинетах.

Анализ данных FinExpertiza по регионам показывает, что неформальная занятость увеличилась почти в 60% регионов России (49 из 89). Наибольший относительный рост был зафиксирован на Чукотке: в 15 раз, с 100 человек до примерно 1,6 тысячи. Такой резкий рост объясняется эффектом низкой базы.

Но вот что касается Москвы и Питера, тут совсем другое дело: люди целенаправленно бегут из компаний. В столице количество неформально занятых за год выросло на 629 тысяч, в Московской области — на 221 тысячу, в Санкт-Петербурге — на 152 тысячи.

— Есть мнение, что после вступления в силу новых поправок налоговой реформы доля серых окладов и зарплат может сильно увеличиться, а бизнес будут аккуратно дробить, чтобы доходы не превышали пороговых значений, — объясняет MSK1.RU финансовый советник Ольга Дементьева.

— Когда работники начнут получать меньшую зарплату из-за роста налогов, думаете, люди массово уйдут в «серую» зону?

— По устоявшимся правилам и по закону в нашей стране работодатель уплачивает все налоги, и работник получает очищенную от налогов зарплату. И он на нее ориентируется. Тогда как во многих других странах работник сам уплачивает НДФЛ.

При росте НДФЛ у работника снижается зарплата, которую он получает. И он будет требовать деньги у работодателя, не беря в расчет то, что это не работодатель меньше платит, а это налоги возросли. И работодатели вынуждены будут регулировать доход, чтобы не потерять работника.

— Регулировать доход — то есть снижать издержки?

— И у работников, и у работодателей возникнет соблазн сократить сумму выплаты налогов, чтобы оставить доход сотрудников на прежнем уровне с помощью серых схем. То есть часть дохода платится в конверте и не облагается налогом. Работник получает больший доход, работодатель экономит на обязательных взносах.

Вроде как выгодно обеим сторонам. Но не стоит забывать, что в случае серых схем работник не может рассчитывать на отпускные, больничные, выходные пособия, на отчисления в пенсионный фонд в полном размере.

— Если мы говорим о возможных нарушениях, то те, кто уже работает с официально принятыми на работу сотрудниками и платит НДФЛ 13%, даже не подумают рискнуть «начать игру с этими спичками». А вот сомнения и сопротивления могут появиться у тех, кто еще не перешел и работает в сером режиме, — говорит директор компании «МосФорум» Дмитрий Захаров. — Бизнес понимает, что с налоговой шутки плохи. И это доказывает не одно громкое дело известных блогеров, которые скрывали доходы, дробили бизнес или связывались с офшорами.

— Да, в ряде случаев компании могут перейти на схему работы через самозанятость сотрудника или ИП, — говорит эксперт по налогообложению из ФБК Legal Екатерина Голубева. — Но и здесь возможности налоговых органов достаточно широки для выявления злоупотреблений со стороны работодателя, особенно если такой переход повлечет массовое сокращение штата.

— ФНС легко это отследить?

— Еще в апреле 2022 года ФНС России опубликовала письмо с рекомендациями своим региональным управлениям и межрегиональным инспекциям, как эффективно устанавливать факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми между организациями и самозанятыми гражданами. Кроме того, и сам список профессий, которых можно перевести в самозанятые, достаточно ограничен.

ПО ТЕМЕ
Налоги для бизнеса НДФЛ Самозанятость Налоговая инспекция Налоговая реформа Серые зарплаты Индивидуальные предприниматели Зарплата
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY41
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Grape Reflection 🍇
24 июля 2024, 09:07
Про кривую Лафера наши деятели не слышали...
Коляныч 2.0
24 июля 2024, 09:12
За помощь украинскому на. Цизму свыше сорока инструкторов и военспецов стран НАТО в Харьковской области были премированы именными деревянными ящиками, в которых они поедут домой.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Знакомства

Мила,64

Мая,37

Афоня,42

Лада,40

Алла,54

Jullia,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление