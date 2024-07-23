«Извините, но это совсем не 10% годовых!» Инфляция в России продолжает расти, а за нею — цены

Чем выше инфляция, тем дороже россиянам обходится жизнь Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











Годовая инфляция в России разогналась до 9,2%, подсчитали в Минэкономики. Рост цен на услуги туризма и транспорта замедлился после всплеска в мае, а овощи и фрукты, напротив, стали дорожать быстрее.



Годовой рост инфляции ускорился в 62 из 89 российских регионов. Максимальный годовой рост индекса потребительских цен отмечен в Дальневосточном федеральном округе (9,3%), а вот минимальный — в Уральском федеральном округе (7,6%).



С начала июля рост цен достиг 0,88%, а с начала текущего года — 4,79%. Эти показатели уже превысили верхнюю границу прогнозного интервала Центробанка по инфляции на весь 2024 год. Банк России ожидал, что за весь год цены вырастут максимум на 4,8%. Но они подложили свинью банкирам и выросли так не за год, а всего за полгода.



По данным Росстата, с начала июля (если быть точным, со 2-го по 15-е число) больше всего подорожали белокочанная капуста (+7,7%), огурцы (+3%), яблоки (+2%), картофель (+1,9%).



Автомобильный бензин подорожал за две недели на 1,2% (причем равномерно подорожали все марки). Быстрее всего цены росли в июле в двух республиках: Дагестане (+4,9%) и Тыве (+4,5%).



Поскольку с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ, то Росстат бесстрастно констатирует: за полмесяца холодное водоснабжение и водоотведение (канализация) подорожали на 11,6%, горячее водоснабжение — на 10,3%, отопление — на 9,8%, электроснабжение — на 9%.



— Вроде как статистика одна, а по факту всё совсем другое. Чтобы найти реально адекватные цены, нужно отслеживать все возможные акции или ехать на продуктовые рынки, причем не в Москве, — говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ Юрий Ляндау, — Приведу несколько реальных примеров. На фруктовом прилавке, размещенном в торговых центрах 1 кг хорошей черешни продают за 600 рублей. При этом в магазинах «Вкус Вилл» такая же черешня продается уже в контейнере по 500 граммов по цене 680 рублей.



Незаметно растут цены на молоко. В Москве весной можно было купить пакет за 90 рублей, сейчас уже 105 рублей. Извините, но это совсем не 10% годовых! Юрий Ляндау, экономичт

Эксперт полагает, что можно много рассуждать про статистику, официальную инфляцию, но делу это не поможет, — цены продолжат расти.

— Требуется механизм ценового регулирования, меры поддержки фермеров и производителей продуктов питания, определение допустимых торговых наценок торговых сетей, — говорит Ляндау. — Причем многие торговые сети жалуются на то, что у них большие списания. Но при этом они спокойно нанимают на работу мигрантов без квалификации, которые воруют продукты и неверно пробивают чеки на кассах. А за всё это в итоге платит конечный покупатель.



Минэкономики России уверено, что основная причина высокой инфляции — сильный внутренний спрос, который пока опережает возможности расширения производства.



Даже по версии Банка России, для устойчивого снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле. Проще говоря, не понижать учетную ставку, а, быть может, даже и повышать.



Центробанк планирует провести заседание по пересмотру учетной ставки уже 26 июля. Вероятнее всего, на нем придется пересматривать и прогнозный интервал по инфляции на текущий год, от которого отстраиваются все макроэкономические прогнозы.



— Центробанк планирует поднять ставку до 17 или 18%, — говорит преподаватель экономического факультета МГУ Юлия Кузнецова. — Таким образом, Центробанк предпринимает попытки борьбы с инфляцией. Но она, как видим из показателей, растет.



Очень надеюсь, что повышение ключевой ставки в этом году будет последним и удастся замедлить инфляцию. Юлия Кузнецова, экономист

Ведь, как напоминает эксперт, непосредственно от ключевой ставки зависят как банковские ставки по депозитам, так и по кредитам. Неслучайно на данный момент ставка ипотеки приблизилась к 20%, достигнув максимального значения за последние два года. Осенью ипотечные ставки ожидают уже до 24%, что сделает покупку жилья для миллионов россиян фактически нереальной.



А вы заметили, как растут цены в магазинах? Да Нет