Ставки сделаны: максимальный подоходный налог утвердили на уровне 22%

Налоговая ставка будет расти вместе с доходом налогоплательщика Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Госдума в третьем чтении утвердила поправки в Налоговый кодекс, включающие переход на прогрессивную шкалу налогообложения. Согласно принятому законопроекту, изменения вступят в силу с 2025 года. Ставка налога на доходы физических лиц будет зависеть от годового дохода: чем больше человек зарабатывает — тем больше должен будет отдать государству.



Сейчас НДФЛ базово составляет 13% от дохода, а те, кто зарабатывают больше 5 млн рублей в год, платят 15% с суммы доходов, превышающих эти 5 млн. Меньше платят государству только самозанятые — для них действует специальный налоговый режим.

С вступлением в силу нового закона ставка 13% останется только для тех, кто зарабатывает в год меньше 2,4 млн рублей. Люди с доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей будут платить в казну 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%. Те, кто за год заработает больше 50 млн, должны будут заплатить 22%.



Новая шкала НДФЛ будет действовать с 2025 года Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Для людей, которые зарабатывают меньше 2,4 млн рублей в год (то есть до 200 тысяч рублей в месяц «грязными» или 174 тысячи «на руки») по сути ничего не меняется. Среднемесячная номинальная зарплата в России в первом квартале 2024 года составила 80 582 рубля, по данным Росстата.



Для остальных повышенная ставка будет применяться не ко всему доходу, а только к сумме, которая выше минимальной. Так же, как сейчас, люди с доходом свыше 5 млн рублей платят 15% только с того, что больше этих 5 млн. То есть если человек заработает за год 3 млн рублей (250 тысяч рублей в месяц), то платить повышенный налог он будет не со всей суммы, а с 600 тысяч рублей в год (50 тысяч рублей в месяц).

