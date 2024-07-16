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Экономика Кризис-2024 Новые акцизы толкнут вверх российское спиртное на 8–15%. Эксперты рассказали, что больше всего подорожает

Новые акцизы толкнут вверх российское спиртное на 8–15%. Эксперты рассказали, что больше всего подорожает

Пиво и вино останутся почти на прежнем уровне, а вот крепкий алкоголь взлетит в цене

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11 комментариев
Крепкий алкоголь к 2027 году будет стоить до 728 рублей за 1 литр этилового спирта

Госдума России приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают ежегодную индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в период с 2025 по 2027 год. Это означает, что стоимость алкоголя в России будет постепенно расти в течение следующих трех лет.

Как изменятся акцизы на разные виды алкоголя:

Крепкий алкоголь (свыше 18%): c 2025 по 2027 годы с 673 до 728 рублей за 1 литр этилового спирта.

Слабоалкогольные напитки (менее 18%): c 2025 по 2027 годы со 148 до 160 рублей за 1 литр.

Игристое вино: c 2025 по 2027 годы со 125 до 135 рублей за 1 литр.

Вина и плодовая алкогольная продукция: c 2025 по 2027 годы со 113 до 123 рублей за 1 литр.

Крепленое вино: c 2025 по 2027 годы со 148 до 160 рублей за 1 литр.

Пиво с содержанием этилового спирта от 0,5% до 8,6%: c 2025 по 2027 годы с 27 до 29 рублей за 1 литр.

Пиво с содержанием этилового спирта свыше 8,6%: c 2025 по 2027 годы с 51 до 52 рублей за 1 литр.

Сидр, пуаре, медовуха: c 2025 по 2027 годы с 27 до 29 рублей за 1 литр.

Эксперты рассказали MSK1.RU, как эти меры отразятся на спросе. Бизнес и так недавно пережил достаточно большое поднятие акцизов, и на цены это никак не повлияло, считает Елизавета Куренкова, специалист по маркетингу ресторана Tsunami:

— Инфляция растет каждый год, и цены на алкоголь продолжают расти и без индексации акцизов, потребители к этому уже привыкли. Средняя розничная цена на алкоголь на уровне инфляции увеличивается ежегодно в пределах 5%, то есть на ту же цифру, что и запланированные акцизы, — говорит специалист по маркетингу Елизавета Куренкова. — Думаю, что на спросе это скажется минимально, люди как употребляли алкоголь, так и будут продолжать его употреблять. Кроме того, максимальное повышение акциза произойдет, в основном, на крепкий алкоголь. И вот в этом сегменте цены вырастут более ощутимо.

— А на вино и пиво, как думаете, цены поднимутся меньше?

— На вина акцизы поднимали еще в мае, но для российских виноделов разработан механизм получения налогового вычета, равного сумме уплаченного акциза. Поэтому тут значительно роста, вероятнее всего, не произойдет.

На пиво акцизы повышены незначительно, а значит, и на ценах это повышение практические не скажется. Так что часть заведений перейдет на пиво, сидр и прочие слабоалкогольные напитки, будет экспериментировать в этом направлении, искать подходящие косты, чтобы не повышать цены. Остальные пойдут на повышение цен, но, как уже говорилось, влияние на спрос будет минимальное.

Константин Калугин. сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр» в беседе с MSK1.RU отмечает, что некоторые производители могут повысить отпускные цены и выше, чем на величину акцизов.

— На конечные цены алкоголя влияет множество различных факторов, в ближайший год алкогольная продукция будет дорожать из-за общего уровня инфляции, повышения минимальной розничной цены (МРЦ) на крепкий алкоголь и индексации акцизов, — говорит Калугин. — Часть потребителей может не заметить изменения цены, однако с учетом индексации акцизов и инфляции, общее подорожание алкоголя вне зависимости от вида может составить от 8 до 15%, ведь повышение акцизов на 4% может подтолкнуть производителей и торговые сети поднять цены более существенно, скажем, на 10%

— Вы согласны с тем, что меньше всего подорожает пиво и вино?

— Пиво с начала года уже подорожало на 6,7%. И вряд ли существенно изменится в цене в ближайшие месяцы. Следующую волну подорожания можно ожидать в 2025 году, что будет связано с индексацией акцизов и общей инфляцией, тогда пиво может подорожать еще на 7–8%.

Цены на вино и шампанское тоже уже существенно выросли с начала года, что произошло, в том числе, из-за роста акцизов, он затронул недорогие вина и игристое, цена на которые не превышает 600–700 рублей.

Вино подорожало с начала года на 9,8%, игристое — на 6,8%. До конца 2024 года данные виды алкоголя могут подорожать еще на 4–5%, а в первой половине 2025 года — на 6%. Производители будут вынуждены поднимать цены для покрытия расходов, особенно это касается сегмента недорогих вин.

— Вино пока еще не стало национальным напитком, как во Франции. Всех волнует водка. Что с ней будет?

— Говоря о крепком алкоголе, отмечу, что цены на водку и бренди с начала года практически не изменились, зато коньяк подорожал на 10,5%. Из-за повышения МРЦ на крепкий алкоголь минимальные цены могут вырасти до конца года примерно на 7%, в следующем году можно ожидать роста до 10%, что будет связано с индексацией акцизов и общей инфляцией, значительнее всего подорожают коньяк и бренди.

Стоит отметить, что водка менее других крепких напитков подвержена подорожанию, такой вывод можно сделать на основе данных сервиса за последние полтора года.

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Алкоголь Акциз Vodka Вино Игристое Цены на спиртное Рост цен
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Комментарии
13
Cobalt & Nickel
16 июля 2024, 11:07
Пиво и вино оставят на прежнем уровне . Это сейчас, а через какое время доберутся и до пива снова, и тогда будут писать, что акцизы на водку останутся на прежнем уровне.
Гость
16 июля 2024, 11:03
Зарплаты когда толкнут вверх?
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