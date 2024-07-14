НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

облачно, без осадков

ощущается как +30

3 м/c,

с-в.

 744мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

СРОЧНО

В Новосибирске простились Андреем Тарасенко

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Подборка автохамов
Топовые летники Новосибирска
Развязка у Октябрьского моста
Странные лоты на торгах
Репортаж с фестиваля еды
Список недорогих удобрений
Афиша на июль
НГС в Telegram
Экономика подробности Не только стипендии: какие льготы и выплаты положены студентам в России

Не только стипендии: какие льготы и выплаты положены студентам в России

Если есть дети — выплат больше

172
Написать комментарий
Студентам положены бонусы за хорошую учебу

Скидки на проезд и культурные мероприятия, льготное жилье, стипендии и выплаты. Разберемся в материале, что могут получить студенты в России и при каких условиях.

Льготы можно разделить на несколько условных категорий. Одна часть зависит от успехов в учебе, вторая — от семейного и материального положения, а последняя доступна всем студентам без исключения.

Стипендии

— Как правило, количество стипендий и грантов ограничено, и они присуждаются по конкурсу. На большинство из них могут претендовать только студенты, обучающиеся на очной форме, а на некоторые — только обучающиеся на бюджетном отделении, — сказала в беседе с корреспондентом «Городских порталов» Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Одновременно можно претендовать сразу на несколько выплат.

  • Академическая стипендия. Она подвергается ежегодной индексации, выплачивается учащимся бюджетной формы обучения. Первые полгода ее получают все бюджетники, а потом — только те, кто хорошо учится;

  • Социальная стипендия. На нее могут рассчитывать сироты, учащиеся с инвалидностью, ветераны боевых действий, студенты, потерявшие одного или обоих родителей, и другие категории. Размер выплаты определяет вуз. Стипендия может увеличиваться в зависимости от успеваемости студента;

  • Стипендия президента РФ. Она превышает 22 тысячи рублей в месяц. Ее вправе получать студенты до 35 лет и аспиранты, которые вносят вклад в развитие важных для страны отраслей;

  • Стипендии правительства. Размер варьируется от 5000 до 10 000 рублей. Чтобы иметь право на получение такой выплаты, нужно добиться определенных успехов в научно-исследовательской деятельности;

  • Именные стипендии, учрежденные в честь тех или иных деятелей. Таких выплат огромное количество, и каждая имеет особые условия для получения. Чаще всего они связаны с высокой успеваемостью и особыми успехами в научной деятельности.

Скидки

Размер льгот и вообще их наличие зависят от нескольких факторов, в том числе от региона, отметила юрист Школы Бизнеса «Синергия» Дарья Морскова.

В некоторых субъектах студентам предоставляется скидка в 50% на проезд в общественном транспорте, скидка в 25% — на поездки в поезде на дальние расстояния.

Студенческий дает возможность покупать билеты со скидкой

Студенты могут со скидкой приобретать билеты в культурные заведения, такие как музеи, театры и кинотеатры. В некоторые места учащихся вузов пускают вообще бесплатно.

Некоторые магазины и предприятия дают скидку по студенческому билету, поэтому на всякий случай перед оплатой уточняйте, можете ли вы получить скидку как студент, посоветовала Васильева.

Бесплатно, ну почти

Вузы помогают студентам с жильем

У студентов есть возможность бесплатно пройти диспансеризацию, а также сходить на прием к психологу, если он работает при вузе.

Важно также сказать о льготах на жилье. Иногородним учащимся предоставляется место в общежитии. Однако дети-инвалиды и, например, сироты имеют больше шансов «прописаться» в общежитии, чем другие категории студентов.

Работа

Студенты имеют особые условия труда. Им полагается ряд поблажек от работодателя, в том числе предоставление учебного отпуска, короткий рабочий день, оплата проездного.

Пособия для родителей

При рождении детей студентам-родителям выдается выплата по беременности и родам. Также они могут рассчитывать на единовременное пособие.

Для отцов и матерей, которые получают высшее образование, хотят ввести социальную стипендию в размере более 20 тысяч рублей. Такая мера уже включена в национальный проект «Семья».

ПО ТЕМЕ
Студент Льгота Пособие Выплата Проезд Общежитие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

ALEX,54

Alexa,38

Дмитрий ,41

El,30

Александр,44

Сергей,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление