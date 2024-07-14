Не только стипендии: какие льготы и выплаты положены студентам в России

Скидки на проезд и культурные мероприятия, льготное жилье, стипендии и выплаты. Разберемся в материале, что могут получить студенты в России и при каких условиях.
Льготы можно разделить на несколько условных категорий. Одна часть зависит от успехов в учебе, вторая — от семейного и материального положения, а последняя доступна всем студентам без исключения.
Стипендии
— Как правило, количество стипендий и грантов ограничено, и они присуждаются по конкурсу. На большинство из них могут претендовать только студенты, обучающиеся на очной форме, а на некоторые — только обучающиеся на бюджетном отделении, — сказала в беседе с корреспондентом «Городских порталов» Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Одновременно можно претендовать сразу на несколько выплат.
Академическая стипендия. Она подвергается ежегодной индексации, выплачивается учащимся бюджетной формы обучения. Первые полгода ее получают все бюджетники, а потом — только те, кто хорошо учится;
Социальная стипендия. На нее могут рассчитывать сироты, учащиеся с инвалидностью, ветераны боевых действий, студенты, потерявшие одного или обоих родителей, и другие категории. Размер выплаты определяет вуз. Стипендия может увеличиваться в зависимости от успеваемости студента;
Стипендия президента РФ. Она превышает 22 тысячи рублей в месяц. Ее вправе получать студенты до 35 лет и аспиранты, которые вносят вклад в развитие важных для страны отраслей;
Стипендии правительства. Размер варьируется от 5000 до 10 000 рублей. Чтобы иметь право на получение такой выплаты, нужно добиться определенных успехов в научно-исследовательской деятельности;
Именные стипендии, учрежденные в честь тех или иных деятелей. Таких выплат огромное количество, и каждая имеет особые условия для получения. Чаще всего они связаны с высокой успеваемостью и особыми успехами в научной деятельности.
Скидки
Размер льгот и вообще их наличие зависят от нескольких факторов, в том числе от региона, отметила юрист Школы Бизнеса «Синергия» Дарья Морскова.
В некоторых субъектах студентам предоставляется скидка в 50% на проезд в общественном транспорте, скидка в 25% — на поездки в поезде на дальние расстояния.
Студенты могут со скидкой приобретать билеты в культурные заведения, такие как музеи, театры и кинотеатры. В некоторые места учащихся вузов пускают вообще бесплатно.
Некоторые магазины и предприятия дают скидку по студенческому билету, поэтому на всякий случай перед оплатой уточняйте, можете ли вы получить скидку как студент, посоветовала Васильева.
Бесплатно, ну почти
У студентов есть возможность бесплатно пройти диспансеризацию, а также сходить на прием к психологу, если он работает при вузе.
Важно также сказать о льготах на жилье. Иногородним учащимся предоставляется место в общежитии. Однако дети-инвалиды и, например, сироты имеют больше шансов «прописаться» в общежитии, чем другие категории студентов.
Работа
Студенты имеют особые условия труда. Им полагается ряд поблажек от работодателя, в том числе предоставление учебного отпуска, короткий рабочий день, оплата проездного.
Пособия для родителей
При рождении детей студентам-родителям выдается выплата по беременности и родам. Также они могут рассчитывать на единовременное пособие.
Для отцов и матерей, которые получают высшее образование, хотят ввести социальную стипендию в размере более 20 тысяч рублей. Такая мера уже включена в национальный проект «Семья».