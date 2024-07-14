Не только стипендии: какие льготы и выплаты положены студентам в России

Студентам положены бонусы за хорошую учебу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Скидки на проезд и культурные мероприятия, льготное жилье, стипендии и выплаты. Разберемся в материале, что могут получить студенты в России и при каких условиях.



Льготы можно разделить на несколько условных категорий. Одна часть зависит от успехов в учебе, вторая — от семейного и материального положения, а последняя доступна всем студентам без исключения.



Стипендии

— Как правило, количество стипендий и грантов ограничено, и они присуждаются по конкурсу. На большинство из них могут претендовать только студенты, обучающиеся на очной форме, а на некоторые — только обучающиеся на бюджетном отделении, — сказала в беседе с корреспондентом «Городских порталов» Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.



Одновременно можно претендовать сразу на несколько выплат.



Академическая стипендия . Она подвергается ежегодной индексации, выплачивается учащимся бюджетной формы обучения. Первые полгода ее получают все бюджетники, а потом — только те, кто хорошо учится;

Социальная стипендия . На нее могут рассчитывать сироты, учащиеся с инвалидностью, ветераны боевых действий, студенты, потерявшие одного или обоих родителей, и другие категории. Размер выплаты определяет вуз. Стипендия может увеличиваться в зависимости от успеваемости студента;

Стипендия президента РФ . Она превышает 22 тысячи рублей в месяц. Ее вправе получать студенты до 35 лет и аспиранты, которые вносят вклад в развитие важных для страны отраслей;

Стипендии правительства . Размер варьируется от 5000 до 10 000 рублей. Чтобы иметь право на получение такой выплаты, нужно добиться определенных успехов в научно-исследовательской деятельности;

Именные стипендии, учрежденные в честь тех или иных деятелей. Таких выплат огромное количество, и каждая имеет особые условия для получения. Чаще всего они связаны с высокой успеваемостью и особыми успехами в научной деятельности.



Скидки

Размер льгот и вообще их наличие зависят от нескольких факторов, в том числе от региона, отметила юрист Школы Бизнеса «Синергия» Дарья Морскова.



В некоторых субъектах студентам предоставляется скидка в 50% на проезд в общественном транспорте, скидка в 25% — на поездки в поезде на дальние расстояния.



Студенческий дает возможность покупать билеты со скидкой Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Студенты могут со скидкой приобретать билеты в культурные заведения, такие как музеи, театры и кинотеатры. В некоторые места учащихся вузов пускают вообще бесплатно.



Некоторые магазины и предприятия дают скидку по студенческому билету, поэтому на всякий случай перед оплатой уточняйте, можете ли вы получить скидку как студент, посоветовала Васильева.



Бесплатно, ну почти

Вузы помогают студентам с жильем Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











У студентов есть возможность бесплатно пройти диспансеризацию, а также сходить на прием к психологу, если он работает при вузе.



Важно также сказать о льготах на жилье. Иногородним учащимся предоставляется место в общежитии. Однако дети-инвалиды и, например, сироты имеют больше шансов «прописаться» в общежитии, чем другие категории студентов.



Работа

Студенты имеют особые условия труда. Им полагается ряд поблажек от работодателя, в том числе предоставление учебного отпуска, короткий рабочий день, оплата проездного.



Пособия для родителей

При рождении детей студентам-родителям выдается выплата по беременности и родам. Также они могут рассчитывать на единовременное пособие.

