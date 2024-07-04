«60 рублей за кило! Вы сдурели?»: почему в России, аграрной стране, взлетели цены на картошку

Килограмм картофеля за 50–60 рублей — это далеко не предел Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Многие россияне столкнулись с неприятной ситуацией. За последний месяц серьезно подорожал один из самых популярных в стране продуктов. Причем цена на него продолжает расти как на дрожжах. Неужели нас ждет дефицит картошки? Наши коллеги из 63.RU попытались разобраться в этой теме, отталкиваясь от ситуации в Самарской области.



Всё выше, и выше, и выше

По данным Самарастата, картофель начал дорожать около двух месяцев назад. Первые повышения цен специалисты ведомства зафиксировали в период с 7 по 13 мая. Тогда стоимость этого овоща составляла 28,61 рубля. В сравнении с показателями прошлого периода (с 3 по 5 мая), цена выросла незначительно, всего на 2%. Но с течением времени картофель становился всё дороже и дороже:

14–20 мая — 31,43 рубля (+9,92%);

21–27 мая — 41,15 рубля (+27,06%);

28 мая — 3 июня — 45,63 рубля (+7,23%);

4–10 июня — 49,97 рубля (+5,55%);

11–17 июня — 52,67 рубля (+3,16%);

18–24 июня — 59,98 рубля (+14,14%).

Как можно заметить, самый большой скачок пришелся на конец мая. С чем это связано, объяснить сложно. Некоторые считают такое повышение цен сезонным, то есть временным. Такие же скачки цен, например, можно наблюдать накануне Пасхи (тогда обычно дорожают яйца).

Рост цен на картошку возмутил и читателей 63.RU.

— 60 рублей за кило! Вы сдурели? Картошка у нас теперь элитный продукт? — написала в чате нашего телеграм-канала читательница Ирина.

— Я в «Магните» по 79 рублей видел. А в «Пятерочке» вообще никакой нет, — заметил наш читатель Владимир.

В начале года Россия активно экспортировала картофель Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В начале года картофель тоже был на пике своего роста. Но тогда это касалось экспорта. Вместе с ним увеличились продажи за границу льна и подсолнечника.

Эксперты считают, что на экономическую ситуацию в агропромышленном секторе влияют несколько факторов. С одной стороны, фермеры столкнулись с проблемой избыточного запаса урожая. В свою очередь, это ведет к падению цен и угрожает рентабельности. В перспективе на экспорт могут повлиять и мировые события. Необычайно мягкая зима, благоприятная погода в Австралии и готовность Евросоюза ввести пошлины на зерно из России.

В итоге всё это может привести к росту цен на продукты. Такое предположение сделал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Российские овощи в ближайшее время прибавят в цене где-то 15%. Однако с приходом сезона цены могут немного скорректироваться вниз, порядка 3–4%. Картофель может подорожать на 25%. Но это в том случае, если урожай будет маленьким, — предположил Артем Деев.

Эксперт считает, что аграрии вынуждены повышать цены на фоне проседания рентабельности. Это произошло из-за возросших затрат и высокой ключевой ставки Центробанка.

А что говорят местные?

Редакция 63.RU связалась с руководителем отдела растениеводства самарской компании «Молянов агро групп», кандидатом сельскохозяйственных наук Раилем Рахимовым. По его мнению, в стране сложились предпосылки к скачку цен на картофель.

— Во-первых, у нас почти не было импортных поставок, в частности, из Египта. Обычно от них к нам привозят картофель где-то в апреле, и уже в мае он вовсю на прилавках. В этом году, по статистике, завоза почти не было. А если и был, то очень мало. А тот материал, который у нас оставался с прошлого года... Он имеет идеологический возраст, он уже не может храниться. Он теряет свои свойства, даже в холодильнике. И нехватка иностранного импорта сказывается до сих пор. Мы сейчас находимся в южном регионе, и тут цена на картофель держится на высоком уровне. И производители картофеля смогут немного выровнять ситуацию. Они почти все сильно закредитованы, и если бы был провал, то они бы обанкротились. А текущая ситуация позволяет им держаться на плаву. Так мы сможем сохранить своих производителей.

Второй же причиной подорожания картофеля эксперт назвал погодные аномалии этой весны.

— У нас был длинный период поздних заморозков. И они настали в тот момент, когда во многих регионах начались посадки. Например, в Ростовской области и Краснодарском крае. Всходы уже были, а из-за погоды срок уборки пришлось сдвинуть. Если бы такой погоды не было, то картофель собирали бы раньше. И, естественно, цена бы на него снизилась, — объяснил Раиль Рахимов. — Но, кроме заморозков, южные регионы столкнулись с ливнями и градом. Это был второй удар по растениям. Это уменьшило урожайность, и, в свою очередь, привело к повышению цен.

Многие всходы пострадали от весенних погодных аномалий Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Однако, как считает эксперт, ситуация на сельскохозяйственном рынке уже скоро начнет меняться. По предварительным подсчетам, это может произойти уже через 10 дней.

— Примерно в середине июля начнется уборка картофеля в средних регионах. Например, в Брянской области. И цена начнет стабилизироваться в сторону уменьшения, — предположил Раиль Рахимов.

Нынешнюю же цену на картофель эксперт считает высокой. Но ей он смог найти объяснение.

— Мало кто обращает на это внимание, но на всё, что связано с сельским хозяйством, выращиванием овощей, цена повышается стабильно. Если изучать аналитику за 20 лет, то бывали периоды очень низкой цены на картофель. Например, последние три года. А потом наступают катаклизмы, которые приводят к дефициту. Это в итоге выливается в краткосрочное повышение цен. Но в 2024 году у нас уже достаточно площадей засажено, и если они все будут убраны, то примерно к сентябрю цена стабилизируется. Но такой стоимости, как в прошлом году, ждать не стоит. Тогда вообще за 6 рублей ее продавали, что ниже себестоимости. Все производители работали в убыток. А в этом году у производителей есть шанс продолжить работу.

Второй хлеб — и на помойку?

В конце мая Самарская область громко прогремела из-за «картофельного скандала». Недалеко от поселка Луначарский жители Тольятти заметили большую свалку. Корнеплоды лежали прямо на дороге, сваленные в кучи как попало. Такое расточительство возмутило горожан.

Источник: «Тольятти» / T.me

— А кто-то ее покупает! Платит большие деньги! — возмутились тольяттинцы.

По самым скромным подсчетам, в овраг вывалили десятки тонн картофеля. При этом администрация поселка Луначарский, по их же словам, не наблюдала никаких свалок.

Также мы попытались получить комментарий от представителей фермерского хозяйства «Самара-Солан». Они выращивают картофель на Луначарских полях и содержит картофелехранилища. Именно они поставляют овощи на прилавки как Тольятти, так и всего региона.