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Экономика Кризис-2024 ЦБ объяснил, как будет устанавливать курс доллара и евро после новых санкций

ЦБ объяснил, как будет устанавливать курс доллара и евро после новых санкций

Теперь в расчете будут участвовать данные из банков

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ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливает курс валют по-новому

ЦБ с 13 июня будет устанавливать курс доллара и евро по-новому. В расчет будут брать отчеты банков и данные о покупке и продаже валют в финансовых организациях.

— Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, — передает пресс-служба Банка России.

Также меняется время анонсирования курса. Теперь его будут устанавливать по состоянию на 15:30 мск в рабочие дни.

Отдельно в ЦБ подчеркнули, что ранее уже сверяли данные официального курса валют и курса на основе данных внебиржевой информации. Отклонение составляло не более 0,03%.

Изменение подхода к установлению курса валют произошло из-за новых санкций США. Они включили в свой список Московскую биржу, на которой теперь нельзя вести торги в валюте. Раньше на основе именно этих данных ЦБ устанавливал курс. Для обычных граждан проблемой станет лишь покупка валюты в банках. Она не ограничена, но курс там нестабилен и резко повысился на фоне новостей. Наши коллеги из «Фонтанки» обсудили сложившуюся ситуацию с экономистами. Они предположили, что курсов валют будет несколько. Полный обзор сложившейся ситуации читайте в нашем материале.

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