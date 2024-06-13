ЦБ объяснил, как будет устанавливать курс доллара и евро после новых санкций

ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливает курс валют по-новому Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











ЦБ с 13 июня будет устанавливать курс доллара и евро по-новому. В расчет будут брать отчеты банков и данные о покупке и продаже валют в финансовых организациях.

— Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, — передает пресс-служба Банка России.

Также меняется время анонсирования курса. Теперь его будут устанавливать по состоянию на 15:30 мск в рабочие дни.

Отдельно в ЦБ подчеркнули, что ранее уже сверяли данные официального курса валют и курса на основе данных внебиржевой информации. Отклонение составляло не более 0,03%.