Будет ли доллар по 150 и надо ли закупаться валютой. Что говорят эксперты про самый негативный сценарий

Пока сильных изменений мы не увидели, но что будет дальше? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Несмотря на то, что подавляющее большинство россиян никогда даже не держали в руках наличной валюты, не ездят отдыхать за рубеж и почти не покупают импорт, курс доллара и евро обсуждается чаще, чем футбол и сама Америка.



При этом главные события марта почти никак не отразились на курсе рубля. Временная коррекция после теракта в «Крокусе» (доллар подскочил до 93,5 рублей) была быстро скомпенсирована. Журналист MSK1.RU узнал у экспертов, каких изменений нам ждать в ближайшее время.



Рублю упасть не дают?

Выборы также не оказали значительного влияния на курс рубля. В общем, за март рубль потерял по отношению к юаню 0,5%, к доллару — 0,9%, а к евро — почти 1%. Впрочем, в конце налогового периода рубль даже немного укрепился.



Заметим, что федеральный бюджет на 2024 год сверстан из расчета среднего курса доллара в районе 90 рублей при стоимости нефти марки Brent 85 долларов за баррель. Однако важно понимать, что по мере того, как промышленность будет продолжать развиваться и адаптироваться к новым условиям, экономика будет всё меньше зависеть от экспорта углеводородов. И всё больше — от внутреннего спроса.



Показательно, что даже Центральный банк России на мартовском заседании вообще не рассматривал повышение процентной ставки. Ведомство Эльвиры Набиулиной отмечает снижение инфляционного давления на экономику.



Впрочем, чего-то иного перед президентскими выборами ожидать было невозможно. ФАС, Генпрокуратура и другие ведомства усиленно боролись с картельными сговорами и повышением цен на самые «социально чувствительные» товары — от яиц и помидоров до дизтоплива.



«Еще как минимум месяц евро не будет дороже 100 рублей»

Артем Деев, руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets, напоминает, что сейчас на курс рубля в первую очередь влияет ключевая ставка Центробанка и уровень инфляции.



— Есть вероятность, что в апреле либо в мае Центробанк перейдет к смягчению денежно-кредитной политики. Добавим новости о приостановке Мексикой экспорта нефти и очередное обострение на Ближнем Востоке. Думаю, мы можем наблюдать, как вслед за ценами на нефть укрепляется и рубль, а доллар и евро проседают. На мой взгляд, где-то еще месяц сохранится такая тенденция: около 91 рубля за доллар, 97–98 рублей за евро и 12,75 рубля за юань.



«Экспортерам на руку снижение потолка цен на российскую нефть»

— Каких-то глобальных изменений сразу после выборов произойти и не могло, поскольку должен пройти определенный период адаптации, который завершится после майских праздников и утверждения нового состава кабмина, — рассуждает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — Поэтому еще примерно месяц рубль, скорее всего, будет находиться в диапазоне 92–93 за доллар. В мае ситуация может измениться как в лучшую для рубля сторону, так и в худшую.



Кричевский считает, что на курс рубля может в ближайшее время повлиять только нестабильность нефтяного рынка. Хотя пока что для России видимых поводов для беспокойства нет: нефть марки Brent постепенно приближается к 90 долларам, а российский сорт Urals продается дороже 70 долларов за баррель.



— При этом снижение потолка цен на российскую нефть какой-либо роли здесь сыграть не должно. Это, напротив, может вызвать рост стоимости Brent, что также будет на руку российским экспортерам, — говорит эксперт.



«Доллар останется в коридоре 91–93 рублей»

Инвестиционный советник и преподаватель экономического факультета МГУ Юлия Кузнецова напоминает, что даже после выборов не было никакой волатильности курса рубля.



— В России свободный курс — цена основана на уровне спроса и предложения. И данный курс (в коридоре от 91 до 93 рублей) в нынешних реалиях отражает ситуацию в экономике. Поэтому курс останется примерно таким же, пока ключевая ставка так же остается на уровне 16%, — говорит Кузнецова. — Курс рубля может измениться лишь в связи с серьезными политическими и экономическими событиями.



«В негативном сценарии доллар может стоить 105 рублей»

Начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев отмечает, что наблюдаемый с середины марта рост цен на нефть с 82 до 88 долларов за баррель пока не привел к укреплению рубля.



— Однако это может быть вызвано замедлением расчетов по внешнеторговым сделкам на фоне ужесточения санкционного давления в отношении работы иностранных банков с российскими контрагентами, — отмечает Журавлев. — Также может присутствовать повышенный спрос на валюту в преддверии решения относительно дальнейшего действия указа об обязательной продаже экспортной выручки.



Если указ не будет пролонгирован, усилится давление на рубль. Скажем, в случае высоких нефтяных цен Минфин в рамках бюджетного правила будет выходить на рынок с покупкой валюты, что не будет в полном объеме компенсироваться продажами валюты компаниями-экспортерами, объясняет Журавлев.



В целом же до конца апреля аналитик ожидает умеренного ослабления рубля. И в негативном сценарии возможно ослабление курса до 100–105 за доллар.

