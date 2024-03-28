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Экономика Кризис-2024 эксперт Зарплата опять «в конвертах»? Экономисты боятся, что налоговая реформа уведет доходы россиян в тень, а для богатых ничего не изменится

Зарплата опять «в конвертах»? Экономисты боятся, что налоговая реформа уведет доходы россиян в тень, а для богатых ничего не изменится

Эксперты — о повышении НДФЛ для среднего класса

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Налоговая реформа может вернуть зарплаты «в конвертах», уверены экономисты

Россию ждет новая налоговая реформа. Объявил о ней президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, он поручил сделать налоговую систему более справедливой. Нужно повысить ставку НДФЛ для богатых и освободить от него бедных (конкретно — многодетные семьи).

Реформа станет продолжением той, что уже была проведена правительством в 2021 году. Тогда в России вместо «плоской» ставки подоходного налога была введена «расщепленная». Для доходов свыше 5 млн рублей в год — 15%, в то время как для доходов ниже этой границы ставка осталась на уровне 13%.

Теперь же предложено начать применять повышенную ставку подоходного налога в 15% для доходов от 1 млн рублей в год (это соответствует зарплате от 83 тысяч рублей в месяц). А для доходов выше 5 млн рублей в год (416 тысяч в месяц) ставка повысится до 20%. Как всё это будет выглядеть, наши коллеги из MSK1.RU разбираются с экспертами.

Чего ждать с 1 января 2025 года

Если новое налоговое законодательство будет принято, то поправки вступят в силу с 1 января 2025 года. По крайней мере, такие сроки обозначил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Пока непонятно, какую именно часть среднего класса в России затронет повышение НДФЛ. Но, скажем, глава ФНС Даниил Егоров уже подчеркнул, что налоговая реформа направлена на переход к более справедливому налогообложению для граждан с высокими доходами.

Возможность ухода части богатых россиян «в тень» чиновников не пугает. Ведь, по словам Егорова, общие налоговые поступления в бюджет России в 2023 году выросли на 11% и достигли почти 47 трлн рублей. Причем именно НДФЛ продемонстрировал наибольший прирост (а также налог на прибыль и НДС), хотя это можно объяснить и просто повышением зарплат.

Росстат подсчитал: если в среднем за 2022 год среднедушевые доходы россиян составляли 45,3 тыс. рублей, то в 2023 году — уже почти 50,3 тысячи (рост почти на 11%). Впрочем, нужно помнить, что среднедушевые доходы — это как долма: кому-то мяско, а кому-то виноградные листики.

Сборы от повышенного подоходного налога в 2023 году, по словам Даниила Егорова, в федеральный бюджет составили 160 млрд рублей. И в 2025 году ожидается дополнительное увеличение поступлений от этого налога. По данным ФНС, сборы от повышенного НДФЛ в 2024 году могут увеличиться на 75% — до 280 млрд рублей (с учетом роста ставки).

Юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Елизавета Чернышова в беседе с MSK1.RU отмечает, что менее обременительной и действительно преследующей заявленные цели распределения налогового бремени было бы повышение ставки для годовых доходов более 5 млн в год. В противном случае введение повышенной ставки чревато распространением получения дохода в «серую» (частичное сокрытие дохода) или в «черную» (полное сокрытие дохода).

— Рассмотрим возможное повышение НДФЛ для доходов свыше 1 млн рублей в год. Хотя эта сумма кажется внушительной на первый взгляд, в действительности, повышенный налог в размере 15% придется платить всем, чей доход составляет чуть более 80 тысяч рублей в месяц, — говорит Чернышова.

По словам эксперта, под уплату новой повышенной ставки попадут жители многих регионов. Так, в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, Камчатском крае и Магаданской области средний доход составляет более 115 тысяч рублей, по данным Росстата.

— По некоторым статистическим данным, число россиян с доходами выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 11 миллионов, отметила эксперт.

Около 10% населения могут стать налогоплательщиками по повышенной ставке при доходе более 80 тысяч рублей в месяц

Средняя зарплата в большинстве регионов — меньше 50 тысяч

Управляющий партнер консалтинговой компании Sona Private Consulting Наринэ Беглярова также отмечает, что данные Росстата рассчитывают как среднее арифметическое. В большинстве областей европейской части России (таких как Псковская, Ярославская, Смоленская) средняя зарплата составляет около 50 тысяч рублей, в то время как в Москве — 127 тысяч рублей.

Можно предположить, что введение реформы повлечет за собой увеличение объема оплаты труда в «конверте»

— Говоря о системе прогрессивного налогообложения, стоит обратить внимание на зарубежный опыт. Например, таких стран, как Китай, где предусматривается минимальный порог заработной платы, не облагаемый НДФЛ. При этом с ростом дохода растет и ставка НДФЛ, которая может достигать 45%.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе c MSK1.RU согласилась с тем, что в нынешней экономической ситуации России требуется дополнительная градация ставок уплаты НДФЛ. Но крайне продуманная.

— На мой взгляд, НДФЛ могут повысить для сверхбогатых россиян. Например, для граждан, доход которых превышает 20–30 млн рублей в год. Очень сложно предположить, в каких пределах, но думаю, не более чем на 5%, — прогнозирует Гусятникова.

Большинство реформы не заметит?

Налоговый юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области считает, что эффект реформы НДФЛ россияне со средним доходом, а также более состоятельные сограждане могут даже не заметить.

Для тех, кто получает по несколько миллионов рублей в месяц, заплатить в бюджет дополнительно несколько процентов точно не составит никакой проблемы

— К тому же подобные заработки почти всегда зависят от результатов финансовой деятельности компании-работодателя, а значит, косвенно представляют из себя предпринимательский доход. Государственная статистика показывает, что в 2023 году месячный доход более 1 млн рублей имели около 25 тысяч россиян. А это составляет порядка 0,03% от всего трудоспособного населения страны, — подчеркивает Хаминский.

Эксперт считает, что справедливой была бы следующая прогрессивная шкала: доход до 5 млн рублей в год — ставка 13%, от 5 до 50 млн рублей — ставка 15%, от 50 до 150 млн рублей — ставка 20%, от 150 млн рублей — ставка 25%.

А вы как думаете, какой налог должны платить богатые и бедные?

Бедных нужно совсем освободить от налогов
Богатые должны отдавать почти половину, как это делается во многих странах
Чем выше доход, тем выше налоговая ставка
ПО ТЕМЕ
Налог Налог на богатство НДФЛ Прогрессивная шкала налогов Налоговая реформа
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