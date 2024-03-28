Зарплата опять «в конвертах»? Экономисты боятся, что налоговая реформа уведет доходы россиян в тень, а для богатых ничего не изменится

Налоговая реформа может вернуть зарплаты «в конвертах», уверены экономисты Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Россию ждет новая налоговая реформа. Объявил о ней президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, он поручил сделать налоговую систему более справедливой. Нужно повысить ставку НДФЛ для богатых и освободить от него бедных (конкретно — многодетные семьи).



Реформа станет продолжением той, что уже была проведена правительством в 2021 году. Тогда в России вместо «плоской» ставки подоходного налога была введена «расщепленная». Для доходов свыше 5 млн рублей в год — 15%, в то время как для доходов ниже этой границы ставка осталась на уровне 13%.



Теперь же предложено начать применять повышенную ставку подоходного налога в 15% для доходов от 1 млн рублей в год (это соответствует зарплате от 83 тысяч рублей в месяц). А для доходов выше 5 млн рублей в год (416 тысяч в месяц) ставка повысится до 20%. Как всё это будет выглядеть, наши коллеги из MSK1.RU разбираются с экспертами.



Чего ждать с 1 января 2025 года

Если новое налоговое законодательство будет принято, то поправки вступят в силу с 1 января 2025 года. По крайней мере, такие сроки обозначил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Пока непонятно, какую именно часть среднего класса в России затронет повышение НДФЛ. Но, скажем, глава ФНС Даниил Егоров уже подчеркнул, что налоговая реформа направлена на переход к более справедливому налогообложению для граждан с высокими доходами.



Источник: Серафима Панткина / Городские порталы











Возможность ухода части богатых россиян «в тень» чиновников не пугает. Ведь, по словам Егорова, общие налоговые поступления в бюджет России в 2023 году выросли на 11% и достигли почти 47 трлн рублей. Причем именно НДФЛ продемонстрировал наибольший прирост (а также налог на прибыль и НДС), хотя это можно объяснить и просто повышением зарплат.



Росстат подсчитал: если в среднем за 2022 год среднедушевые доходы россиян составляли 45,3 тыс. рублей, то в 2023 году — уже почти 50,3 тысячи (рост почти на 11%). Впрочем, нужно помнить, что среднедушевые доходы — это как долма: кому-то мяско, а кому-то виноградные листики.



Сборы от повышенного подоходного налога в 2023 году, по словам Даниила Егорова, в федеральный бюджет составили 160 млрд рублей. И в 2025 году ожидается дополнительное увеличение поступлений от этого налога. По данным ФНС, сборы от повышенного НДФЛ в 2024 году могут увеличиться на 75% — до 280 млрд рублей (с учетом роста ставки).



Юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Елизавета Чернышова в беседе с MSK1.RU отмечает, что менее обременительной и действительно преследующей заявленные цели распределения налогового бремени было бы повышение ставки для годовых доходов более 5 млн в год. В противном случае введение повышенной ставки чревато распространением получения дохода в «серую» (частичное сокрытие дохода) или в «черную» (полное сокрытие дохода).



— Рассмотрим возможное повышение НДФЛ для доходов свыше 1 млн рублей в год. Хотя эта сумма кажется внушительной на первый взгляд, в действительности, повышенный налог в размере 15% придется платить всем, чей доход составляет чуть более 80 тысяч рублей в месяц, — говорит Чернышова.



По словам эксперта, под уплату новой повышенной ставки попадут жители многих регионов. Так, в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, Камчатском крае и Магаданской области средний доход составляет более 115 тысяч рублей, по данным Росстата.



— По некоторым статистическим данным, число россиян с доходами выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 11 миллионов, отметила эксперт.

Около 10% населения могут стать налогоплательщиками по повышенной ставке при доходе более 80 тысяч рублей в месяц Елизавета Чернышова, юрист

Средняя зарплата в большинстве регионов — меньше 50 тысяч

Управляющий партнер консалтинговой компании Sona Private Consulting Наринэ Беглярова также отмечает, что данные Росстата рассчитывают как среднее арифметическое. В большинстве областей европейской части России (таких как Псковская, Ярославская, Смоленская) средняя зарплата составляет около 50 тысяч рублей, в то время как в Москве — 127 тысяч рублей.

Можно предположить, что введение реформы повлечет за собой увеличение объема оплаты труда в «конверте» Наринэ Беглярова, управляющий партнер консалтинговой компании

— Говоря о системе прогрессивного налогообложения, стоит обратить внимание на зарубежный опыт. Например, таких стран, как Китай, где предусматривается минимальный порог заработной платы, не облагаемый НДФЛ. При этом с ростом дохода растет и ставка НДФЛ, которая может достигать 45%.



Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе c MSK1.RU согласилась с тем, что в нынешней экономической ситуации России требуется дополнительная градация ставок уплаты НДФЛ. Но крайне продуманная.



— На мой взгляд, НДФЛ могут повысить для сверхбогатых россиян. Например, для граждан, доход которых превышает 20–30 млн рублей в год. Очень сложно предположить, в каких пределах, но думаю, не более чем на 5%, — прогнозирует Гусятникова.



Большинство реформы не заметит?

Налоговый юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области считает, что эффект реформы НДФЛ россияне со средним доходом, а также более состоятельные сограждане могут даже не заметить.

Для тех, кто получает по несколько миллионов рублей в месяц, заплатить в бюджет дополнительно несколько процентов точно не составит никакой проблемы Александр Хаминский, налоговый юрист

— К тому же подобные заработки почти всегда зависят от результатов финансовой деятельности компании-работодателя, а значит, косвенно представляют из себя предпринимательский доход. Государственная статистика показывает, что в 2023 году месячный доход более 1 млн рублей имели около 25 тысяч россиян. А это составляет порядка 0,03% от всего трудоспособного населения страны, — подчеркивает Хаминский.



Эксперт считает, что справедливой была бы следующая прогрессивная шкала: доход до 5 млн рублей в год — ставка 13%, от 5 до 50 млн рублей — ставка 15%, от 50 до 150 млн рублей — ставка 20%, от 150 млн рублей — ставка 25%.

