На страже «Мира». Что теперь будет с российскими карточками там, где их еще принимали

Давно ожидаемый удар санкциями по российской НСПК, оператору платежной системы «Мир», обернулся больше слухами, чем реальными проблемами для российских путешественников по «дружественным» странам. Их власти оставили на усмотрение своих банков решение, продолжать ли обслуживать российские карты, — и тут есть хорошие новости. Подробности — в материале «Фонтанки».
К моменту введения санкций непосредственно против НСПК (контролируется Центробанком РФ) снять в банкоматах наличные и сделать переводы можно было в восьми странах мира через 37 разных банков. Если добавить Абхазию и Южную Осетию, получается круглое число. Раньше была Турция, но теперь нет.
Ответ на вопрос «Что теперь будет с карточками «Мир» за границей и как туда переводить деньги?» необходимо разделить на две части.
Дело в том, что НСПК, на которую с конца прошлой недели наложены санкции, оперирует не только системой «Мир», но и «Системой быстрых платежей» (СБП). Она позволяет мгновенно переводить деньги, используя в качестве данных только номер телефона получателя. Если принимать во внимание и ее, необходимо к уже упомянутым странам добавить и Узбекистан. Там система «Мир» не работает, а переводы по СБП идут, причем с комиссией
Мог бы, но не вышло работать «Миру» и в Азербайджане. Запросы к местным финансовым регуляторам по этому поводу российские госбанки посылали еще в 2020 году, но с тех пор слишком много более актуальных вопросов возникало — как-то забылось уже.
Еще одна, третья, сторона медали — это денежные переводы вообще. Да, снять со своей карты в банкомате деньги вы не сможете и в магазине на кассе ею не заплатите. Но какая разница, как именно вы оплатите услуги таксиста или гостиницы за границей, если вы это можете сделать в своем телефоне, со своей российской карточки почти мгновенно. Надо только немного поднапрячься. В мобильных приложениях крупнейших российских банков доступны переводы в национальных валютах по номеру карты или номеру телефона в Турцию, Азербайджан, Грузию, Объединенные Арабские Эмираты и даже в Китай. По номеру счета (его тоже нетрудно найти) также в Сербию, Индию и Иран. Всё это не имеет никакого отношения к НСПК и под разнообразные и многообразные санкции никак не попадает, по крайней мере пока.
Ну а если вспомнить, что, собственно, саму Россию в целом так и не отключили от международной системы SWIFT — речь только об отдельных, хотя и многочисленных, банках, — то понятно, что есть немалое количество российских банков, через которые можно оплатить счета и в Европе, и в США, и в любой вообще точке мира, хоть в Вануату. Да, это будет дорого и долго. Но почти наверняка у вас получится.
Почему же санкции против НСПК, скорее всего, на первых порах никак не повлияют на работу платежной системы «Мир» за границей? Дело в том, что местные власти в лице центробанков уже не раз подчеркивали, что как и в какой форме работать с российскими контрагентами — это личное дело самих армянских, казахских или вьетнамских банков. Они сами несут бремя риска попасть под вторичные санкции, и разделять эти риски чиновники не желают.
Теперь о том, почему так выходит, что банки не особо боятся работать с НСПК. В том-то и дело, что большинство боится. Типичный пример — Турция, где система было заработала, но затем большинство тамошних финансистов разорвали отношения с НСПК. Никаких особых страхов перед американскими санкциями нет у тех зарубежных банков, которые уже под ними. Речь о кубинских и венесуэльских, например Banco de Venezuela. Им буквально нечего терять, сотрудничая с НСПК.
Другой вопрос, кого именно мы понимаем под местными банками. Тут типичный пример — Армения. Там тоже многие банки начали работать с «Миром», но потом перестали. Зато остался банк VTB Armenia, и с ним всё в порядке.
— Дочерние банки ВТБ в СНГ будут поддерживать карты платежей системы «Мир» в собственной инфраструктуре, как это было и ранее. Ее держатели могут снимать в банкоматах наличные. По картам также доступны переводы, в том числе трансграничные, онлайн-покупки в интернет-магазинах и сервисах, поддерживающих российскую платежную систему, и оплата услуг в онлайн-банке. Карту можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для бесконтактных покупок с помощью смартфона Android, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ВТБ.
Так что при поездке в Ереван, который, кстати, очень удобно использовать как пересадочный пункт на пути в Европу, вполне можно снимать местные драмы в банкомате. Да, не в любом. Но можно же и заранее поискать те, что будут к вам дружелюбны.
Во Вьетнаме один из местных банков тоже перестал работать в прошлом году с карточками «Мир», зато остался второй. Дело в том, что у российских госбанков есть дочерние структуры не только в странах СНГ. На сайте вьетнамского банка VRB доступен список из 19 банкоматов и 394 магазинов и точек сервиса и общепита, где все еще с удовольствием принимают «Мир».
А вот по чему последние санкции против НСПК реально бьют, так это по популярным недавно кобрендинговым картам, привязанным одновременно к «Миру» и к китайской платежной системе UnionPay. К примеру, Россельхозбанк, который выпускал такие карты, уже заявил, что в ближайшее время они перестанут работать, и рекомендовал их пользователям за границей немедленно снять наличные в банкоматах. К понедельнику, 26 февраля, карты действительно перестали работать.
Есть и тут хорошая новость. У тех, кто заказывал в российских банках для расчетов за границей карточки только с UnionPay, ничего не поменялось. Да, их, как и прежде, принимают не везде, но отыскать, где они будут работать в любой стране Европы, — задача вполне подъемная. Например, «Газпромбанк», один из немногих банков, который в силу своей экономической и политической значимости (Европа через него оплачивает российский газ) не попал пока под санкции, совершенно спокойно обслуживает свои карточки UnionPay за границей. Да даже тот же подсанкционный Россельхозбанк в коммуникациях со своими пользователями обещает, что его «чисто юнионпэйевские» карточки тоже будут работать как ни в чем не бывало.
В сухом остатке санкции против НСПК действительно ударят по позициям платежной системы «Мир». Многие из стран, где ведутся переговоры о сотрудничестве (их больше десятка), видимо, сейчас возьмут паузу, чтобы еще раз подумать. Например, при всем уважении к ЮАР, Таиланду или Индии сложно представить, как тамошние банки пойдут против Минфина США и не испугаются вторичных санкций. А вот что терять иранским банкам, совершенно непонятно, и, скорее всего, последние новости никак не повлияют на переговоры о старте работы в Тегеране карточек «Мир».
Ну а как долго власти «дружественных» стран позволят российским госбанкам проявлять самостоятельность руками своих местных «дочек» — тоже важный вопрос, который может обрести особую актуальность с введением санкций против НСПК. Ведь Управление по контролю за иностранными активами США заявляло, что будет считать работу НСПК за границами РФ как попытку обойти санкции, а главное — как финансовую поддержку наказанных санкциями российских банков.