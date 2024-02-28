На страже «Мира». Что теперь будет с российскими карточками там, где их еще принимали

Мог бы, но не вышло работать «Миру» и в Азербайджане. Запросы к местным финансовым регуляторам по этому поводу российские госбанки посылали еще в 2020 году, но с тех пор слишком много более актуальных вопросов возникало — как-то забылось уже.



Еще одна, третья, сторона медали — это денежные переводы вообще. Да, снять со своей карты в банкомате деньги вы не сможете и в магазине на кассе ею не заплатите. Но какая разница, как именно вы оплатите услуги таксиста или гостиницы за границей, если вы это можете сделать в своем телефоне, со своей российской карточки почти мгновенно. Надо только немного поднапрячься. В мобильных приложениях крупнейших российских банков доступны переводы в национальных валютах по номеру карты или номеру телефона в Турцию, Азербайджан, Грузию, Объединенные Арабские Эмираты и даже в Китай. По номеру счета (его тоже нетрудно найти) также в Сербию, Индию и Иран. Всё это не имеет никакого отношения к НСПК и под разнообразные и многообразные санкции никак не попадает, по крайней мере пока.

