Санкции ударили по интимной жизни. Эксперты — о причинах и последствиях роста цен на презервативы

Наши коллеги из MSK1.RU обратились к экономистам, чтобы выяснить, к чему готовиться россиянам, а также спросили у врачей, стоит ли ожидать эпидемии ЗППП в стране.



Почему так дорого

Один из основных факторов роста цен на средства контрацепции — ослабление рубля. Поскольку Россия импортирует латекс — основное сырье для производства презервативов, валютные колебания непосредственно влияют на стоимость сырья и, как следствие, на конечную цену продукции, рассказала экономист и финансовый блогер Саломе Микитенко.



— Практически все презервативы производятся из латекса, который получают из сока Гевеи. Это дерево растет в Юго-Восточной Азии, все бренды из Европы и России производят импорт натурального сырья, — объяснила эксперт MSK1.RU. — Поэтому, в первую очередь, причиной подорожания презервативов послужило ослабление рубля. Но себестоимость продукции составляет не только сырье, но и маркетинг, реклама, зарплаты сотрудников и логистика.

