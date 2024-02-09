Куриные яйца снова дорожают: на что еще выросли цены в Новосибирской области

Некоторые продукты при этом стали дешевле. Например, сыры в среднем стоят 93,55 рубля на 5 февраля. 29 января их стоимость была 99,91 рубля. Изменили цены на печенье — со 100 рублей до 97,92 рубля, на муку пшеничную — с 104,63 до 100, 23 рубля и помидоры — с 102,77 рубля до 95,93 рубля.

Банк России в февральском выпуске доклада «Региональная экономика» назвал новую причину резкого роста цен на яйца. Среди прочего оказалось, что продукт стал активно закупаться фармконцернами.