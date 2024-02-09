Куриные яйца снова дорожают: на что еще выросли цены в Новосибирской области

В Новосибирской области снова выросли средние цены на куриные яйца. Такая информация появилась в еженедельной статистике Новосибирскстата. По данным аналитиков, средняя цена за десяток яиц сейчас в регионе — 99,79 рубля на 5 февраля. При этом 29 января средняя цена была 97,85 рубля.
Яйца начали дешеветь в начале года. Максимальная средняя стоимость за десяток в регионе была в конце декабря прошлого года — 110,19 рубля. После этого цены начали снижаться. Примерно то же произошло с мясом куры за килограмм — сейчас ее стоимость 101,68 рубля. В конце января средняя цена была 97,6 рубля.
За неделю, с 29 января по 5 февраля, средняя цена также выросла на вареную колбасу — с 94,84 рубля до 102,15 рубля, на чай черный байховый за килограмм — с 98,59 до 105,86 рубля, на макаронные изделия из пшеничной муки — с 96,43 рубля до 100,17 рубля.
Некоторые продукты при этом стали дешевле. Например, сыры в среднем стоят 93,55 рубля на 5 февраля. 29 января их стоимость была 99,91 рубля. Изменили цены на печенье — со 100 рублей до 97,92 рубля, на муку пшеничную — с 104,63 до 100, 23 рубля и помидоры — с 102,77 рубля до 95,93 рубля.
Банк России в февральском выпуске доклада «Региональная экономика» назвал новую причину резкого роста цен на яйца. Среди прочего оказалось, что продукт стал активно закупаться фармконцернами.