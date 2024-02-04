«Компромисс по зерновой сделке практически нереализуем». Почему Турция не добьется уступок от России — объясняют эксперты

Во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен вновь поднять вопрос о возобновлении действия зерновой сделки. Однако у Турции нет ни соответствующих инструментов, ни возможности предоставить гарантии, чтобы лоббировать этот вопрос, заявили опрошенные MSK1.RU эксперты. Рассказываем, чем могут закончиться переговоры российской и турецкой сторон, которые Кремль анонсировал в феврале, не называя точной даты.
Очередная попытка договориться
Встречу президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским визави Владимиром Путиным анонсировали и турецкие СМИ. В рамках беседы планируется затронуть вопрос о возобновлении зерновой сделки.
Эрдоган неоднократно поднимал эту тему, а при встрече он намерен сказать Путину: «Давайте сделаем всё возможное, чтобы заработал зерновой коридор», пишет издание Borsamatik.
По данным источников газеты Türkiye, российский президент посетит Турцию 12 февраля, однако в Кремле точную дату пока не называют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал журналистам сообщить подробности «своевременно».
Это далеко не первый раз, когда глава Турции пытается договориться о возобновлении зерновой сделки. Последний раз Эрдоган очно встречался с Путиным 4 сентября в Сочи. По итогам переговоров российский президент заявил, что этому вопросу было уделено большое внимание, однако стороны так и не пришли к соглашению.
— Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию — мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности, — сказал Путин на итоговой пресс-конференции.
Старые разговоры, новые форматы
Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. Она предполагала создание безопасного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов по Черному морю и снятие западных санкций на продовольственный экспорт России. Представители Турции и ООН обязались контролировать, что на суднах с зерном не будут перевозить оружие и боеприпасы.
Сделку продлевали три раза, ее действие закончилось в июле прошлого года. Россия вышла из нее, потребовав возможность доступа российского зерна на рынки и снятия части санкций.
Требования России для продления сделки назвал МИД: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольственных товаров и удобрений, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей.
Несмотря на постоянные разговоры о возобновлении сделки, Кремль не видит для этого причин.
— Нет никаких оснований для возобновления этих разговоров, — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможностях возобновления соглашения.
В ООН также не видят возможностей для такого взаимодействия. Генсек Организации Антониу Гутерриш назвал возвращение к прежним условиям зерновой сделки «бессмысленным».
— Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы, — сказал он журналистам.
«Интересных России решений в распоряжении турецкой стороны сейчас нет»
Турецкая сторона и лично Эрдоган являлись одними из основных бенефициаров зерновой сделки, напомнил в беседе с MSK1.RU доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ
Во время переговоров Путина и Эрдогана эта тема будет обязательно затронута, уверен эксперт.
— Вот только сколько-нибудь веских аргументов или интересных России решений в распоряжении турецкой стороны сейчас, скорее всего, нет. Более того, эскалация конфликта в Секторе Газа наглядно показывает, что роль Турции на мировой арене не следует чересчур преувеличивать, — сказал он. — Безусловно, как региональный партнер Турецкая Республика представляет для РФ стратегический интерес, но вот то, что ради этого интереса наша сторона пойдет на переговоры о реанимации зерновой сделки, — не факт.
Кроме того, не вполне понятно, как Эрдоган будет обосновывать свои возможности лоббировать интересы России в рамках потенциального обсуждения условий инициативы со странами ЕС, США и иными недружественными России государствами, подчеркнул Максимов.
— Учитывая данные соображения, выражу следующее мнение: на сегодняшний день компромисс по зерновой сделке практически нереализуем, — заявил он.
Если оценить последствия от отмены зерновой сделки, то наиболее пострадавшими следует считать саму Турцию, которая получила 3,2 миллиона тонн сельхозпродукции, Испанию (6 миллионов тонн), Италию и Нидерланды (около 2 миллионов тонн каждая), уточнил Максимов. На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% поставок.
За время действия зерновой сделки российские сельхозпроизводители потеряли около одного миллиарда долларов, сообщил экономист Михаил Строганов, ссылаясь на данные Российского зернового союза.
— Возобновление сделки сейчас невыгодно, а отсутствие инструментов для этого делает такой исход попросту нереализуемым, — подытожил он.
Ранее MSK1.RU рассказывал о катастрофических последствиях зерновой сделки для России.