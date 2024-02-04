«Компромисс по зерновой сделке практически нереализуем». Почему Турция не добьется уступок от России — объясняют эксперты

Очередная попытка договориться

Встречу президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским визави Владимиром Путиным анонсировали и турецкие СМИ. В рамках беседы планируется затронуть вопрос о возобновлении зерновой сделки.

Эрдоган неоднократно поднимал эту тему, а при встрече он намерен сказать Путину: «Давайте сделаем всё возможное, чтобы заработал зерновой коридор», пишет издание Borsamatik.

По данным источников газеты Türkiye, российский президент посетит Турцию 12 февраля, однако в Кремле точную дату пока не называют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал журналистам сообщить подробности «своевременно».