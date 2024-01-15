Получить налоговый вычет стало проще: как это сделать и сколько денег вам вернут

Законом предусмотрены разные варианты налоговых вычетов: имущественные, инвестиционные и другие. Здесь мы будем говорить только о социальных налоговых вычетах, поскольку именно их коснулись вступившие в силу изменения.



Социальные налоговые вычеты предоставляется, если человек оплачивал обучение, лечение, занятия физкультурой, страхование или вкладывался в собственную пенсию. Отдельно предоставляется налоговый вычет при оплате обучения детей.

